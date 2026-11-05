DA Hike: उत्तराखंड के कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, धामी सरकार ने 3% बढ़ा दिया DA, एरियर भी मिलेगा

Uttarakhand DA Hike: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, यह मूल वेतन (बेसिक पे) के 60% से बढ़कर 63% हो गया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद आया है। इससे वहां भी यह दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है और यह भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी। इससे बढ़ती कीमतों के बीच उन्हें कुछ राहत मिलेगी। धामी ने उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा, 3% DA बढ़ोतरी का फायदा स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद, 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की अंतर राशि, पात्र कर्मचारियों को बकाया (एरियर) के रूप में नकद भुगतान की जाएगी।
सरकार साल में दो बार DA की दर में संशोधन करती है, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। जनवरी वाले संशोधन की घोषणा मार्च या अप्रैल में किया जाता है। वहीं जुलाई वाले संशोधन की घोषणा अक्सर साल के अक्टूबर महीने में किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत के असर की भरपाई करने के लिए DA और DR की दरें बढ़ाती हैं।
केंद्र सरकार ने भी सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है। 28 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के डीए और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। इस फैसले से देश के करीब 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए इसे दिवाली का तोहफा करार दिया था।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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