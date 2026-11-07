दिल्ली में 15 करोड़ के फ्लैटों की नीलामी पर NBCC के फैसले से हड़कंप, 49 खरीदार पहुंचे हाई कोर्ट, जानिए क्यों

Delhi Real Estate: दिल्ली के सबसे महंगे आवासीय सौदों में शामिल एक सरकारी रियल एस्टेट परियोजना अब विवादों में घिर गई है। करोड़ों रुपये खर्च करके लग्जरी फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को उस वक्त झटका लगा, जब सरकारी कंपनी एनबीसीसी (NBCC) ने 49 फ्लैटों की नीलामी रद्द कर दी। मामला इसलिए गंभीर हो गया क्योंकि खरीदारों का दावा है कि वे सबसे ऊंची बोली लगाने वालों में शामिल थे और सफल बोलीदाताओं के नाम भी घोषित किए जा चुके थे। इसके बावजूद उनकी बोलियां रद्द कर दी गईं।
एवेन्यू टावर्स दक्षिण दिल्ली के प्रमुख सरोजिनी नगर इलाके में एक प्रीमियम आवासीय प्रोजेक्ट है, जिसमें 245 हाई-एंड अपार्टमेंट हैं। हर अपार्टमेंट की कीमत 15 करोड़ रुपये से अधिक है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि यह दिल्ली में निजी खरीदारों के लिए उपलब्ध अब तक का सबसे बड़ा हाई-एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। यहां कुल 245 हाई-एंड अपार्टमेंट हैं और प्रत्येक की कीमत 15 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।
19 अगस्त को नीलामी रद्द कर दी गई और 262 आवासीय इकाइयों में से 17 को "प्रशासनिक कारणों" से बिक्री से हटा लिया गया। इसके बाद 28 अक्टूबर को PSE ने 49 फ्लैटों की नीलामी रद्द कर दी। रिपोर्ट के अनुसार, खरीदारों ने उन आधारों पर सवाल उठाए हैं जिनके तहत बोलियां रद्द की गईं। उन्होंने इसे "चुनिंदा" (selective) कार्रवाई बताया है और नीलामी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं।
इससे पहले, NBCC ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसने ई-नीलामी के जरिए 'एवेन्यू टावर्स' में लगभग 8.80 लाख वर्ग फुट के आवासीय अपार्टमेंट बेचे हैं। इनकी कुल बिक्री कीमत लगभग ₹5,191 करोड़ है। कंपनी ने आगे कहा कि इस बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल केंद्र सरकार की पुनर्विकास परियोजनाओं (रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स) के लिए किया जाएगा। यह लेन-देन ई-नीलामी के ज़रिए पूरा किया गया, और बिक्री की प्रक्रिया में मदद करने के लिए NBCC को कुल बिक्री मूल्य के 1% के बराबर राशि मार्केटिंग शुल्क के रूप में मिलेगी।
NBCC द्वारा बेचे गए अपार्टमेंट नई दिल्ली के सरोजिनी नगर में अफ्रीका एवेन्यू मार्ग पर स्थित 'एवेन्यू टावर्स' में हैं। इस सौदे के अंतर्गत आने वाली आवासीय इकाइयों का कुल क्षेत्रफल लगभग 8.80 लाख वर्ग फुट है। ₹5,191 करोड़ का कुल बिक्री मूल्य, राष्ट्रीय राजधानी में यह एक बड़ी डील है। हालांकि, NBCC के रेगुलेटरी डिस्क्लोजर में खरीदारों की पहचान नहीं बताई गई और न ही अपार्टमेंट की अलग-अलग बिक्री कीमतें दी गईं।
NBCC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और रियल एस्टेट के क्षेत्रों में काम करता है। यह सरकार के नेतृत्व वाली निर्माण और पुनर्विकास गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इस सौदे में कंपनी ने ई-नीलामी के जरिए केंद्र सरकार की ओर से आवासीय अपार्टमेंट की बिक्री में मदद की। इस काम के लिए कंपनी को मिलने वाली फीस, बिक्री मूल्य के 1% के बराबर 'मार्केटिंग फीस' है, जबकि इससे प्राप्त राशि का इस्तेमाल केंद्र सरकार की पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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