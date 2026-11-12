आज सोने चांदी का भाव 12 नवंबर: छठ से पहले गिरा सोना, चांदी भी लुढ़की, जानिए आज दिल्ली-मुंबई में 22-18 कैरेट का रेट

Gold Silver Rate Today: सोने-चांदी के भाव में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। एक सप्ताह में MCX पर सोना 7,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गया है। वहीं चांदी भी 8,000 से अधिक सस्ती हो गई है। वहीं अगर आज 24 कैरेट सोने के रेट की बात करें, तो छठ से पहले आज 12 नवंबर को भारतीय सर्राफा बाजार में सोना ₹ 13829 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है। आइए जानते हैं 18 और 22 कैरेट का भाव
|Gold Purity
|Rate (Per Gram)
|Fine Gold (999)
|₹13,829
|22 KT
|₹13,498
|20 KT
|₹12,308
|18 KT
|₹11,202
|14 KT
|₹8,920
नोट- ऊपर दिए गए रेट IBJA से लिए गए हैं। इनमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज को नहीं जोड़ा गया है। इसलिए अगर आप सुनार की दुकान पर गोल्ड लेने जाते हैं, तो फाइनल बिल अमाउंट इन रेट से अलग हो सकता है।
आज 12 नवंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,39,010 प्रति 10 ग्राम चल रही है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,426 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,04,258 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें, तो राजधानी में चांदी का भाव ₹1,82,580 प्रति किलोग्राम चल रहा है। इसके अलावा आज चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,39,650 प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,28,013 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,04,738 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं चेन्नई में 999 फाइन चांदी ₹1,83,430 प्रति किलोग्राम बिक रही है।
|शहर
|24 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|चांदी 999 ( ₹/किलो)
|मुंबई
|1,39,250
|1,27,646
|1,04,438
|1,82,680
|दिल्ली
|1,39,010
|1,27,426
|1,04,258
|1,82,580
|बेंगलुरु
|1,39,360
|1,27,747
|1,04,520
|1,83,040
|कोलकाता
|1,39,060
|1,27,472
|1,04,295
|1,82,650
|चेन्नई
|1,39,650
|1,28,013
|1,04,738
|1,83,430
|हैदराबाद
|1,39,450
|1,27,829
|1,04,588
|1,83,320
|अहमदाबाद
|1,39,410
|1,27,793
|1,04,558
|1,83,270
|कोयंबटूर
|1,39,630
|1,27,994
|1,04,723
|1,83,560
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों के दौरान घरेलू कारोबार सुस्त रहने और कई स्थानीय बाजार बंद होने के कारण बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि लगातार बनी महंगाई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त मौद्रिक रुख के संकेतों से कीमती धातुओं का परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। इससे डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल ऊंचा रह सकता है, जिससे सोने की कीमतों में तेजी की संभावनाएं सीमित होंगी।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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