धनतेरस पर खरीदारी से पहले चेक कर लें बैंक ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड से लेकर EMI तक में मिल रही छूट, डिटेल में जानें सबकुछ

धनतेरस के मौके पर सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के दूसरे सामान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस बार खरीदारी को किफायती बनाने के लिए बैंक और ज्वेलरी कंपनियां कई तरह के ऑफर्स लेकर आई हैं।
इनमें क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक और ईएमआई की सुविधा शामिल है। ऐसे में खरीदारी करने से पहले इन ऑफर्स की जानकारी लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। त्योहार के दौरान खरीदारी बढ़ने के साथ ही बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट दे रहे हैं।
एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को कई ज्वेलरी ब्रांड पर छूट दे रहा है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, जॉयअलुक्कास पर 10 नवंबर तक 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है।
वहीं, इंद्रिया बाय आदित्य बिड़ला पर 2 फीसदी की छूट दी जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 6,000 रुपये है। इसके अलावा खजाना ज्वेलरी पर 75,000 रुपये की न्यूनतम खरीदारी करने पर 5,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।
आईसीआईसीआई बैंक के फेस्टिव बोनांजा ऑफर के तहत भी ग्राहकों को ज्वेलरी खरीदने पर बचत का मौका मिल रहा है। पीएनजीएस रेवा डायमंड पर 50,000 रुपये की न्यूनतम खरीदारी पर 10,000 रुपये तक की छूट उपलब्ध है। वहीं, ज्वेलबॉक्स पर 75,000 रुपये की न्यूनतम खरीदारी करने पर 3,100 रुपये तक की छूट मिल सकती है। ये ऑफर तय तारीख और नियमों के अनुसार लागू हैं।
सेन्को गोल्ड एंड डायमंड्स ने धनतेरस के लिए विशेष ऑफर पेश किया है। इसके तहत 26 अक्टूबर से 8 नवंबर 2026 तक खरीदारी करने वाले ग्राहकों को उपहार के साथ एसबीआई क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 7,500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है।
त्योहारी खरीदारी के दौरान कई बैंक क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर भी छूट दे रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी के लिए अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में एसबीआई कार्ड पर 10 फीसदी इंस्टेंट डिस्काउंट और नो कॉस्ट ईएमआई जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। हालांकि, हर उत्पाद पर ये सुविधाएं लागू नहीं होती हैं।
बैंक ऑफर देखकर तुरंत खरीदारी करने से बचें। सबसे पहले न्यूनतम खरीदारी की रकम, अधिकतम डिस्काउंट, ऑफर की अंतिम तारीख और किन कार्डों पर छूट मिल रही है, इसकी जानकारी जरूर लें। सोना और चांदी खरीदते समय यह भी जांचें कि ऑफर इन उत्पादों पर लागू है या नहीं।
क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बनवाने से पहले ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क भी समझ लें। कई बार छूट के लालच में की गई खरीदारी अतिरिक्त खर्च का कारण बन सकती है। इसलिए अपनी जरूरत और बजट को ध्यान में रखकर ही धनतेरस की खरीदारी करें।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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