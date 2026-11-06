Dhanteras 2026: हैदराबाद में आज किस समय खरीदें सोना-चांदी? जानें शुभ मुहूर्त और ताजा रेट

धनतेरस का त्योहार आज, 6 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। हैदराबाद में भी धनतेरस के मौके पर ज्वेलरी और कीमती धातुओं की खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह है। अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले शुभ मुहूर्त और बाजार भाव जानना जरूरी है।
द्रिक पंचांग के अनुसार, हैदराबाद में सोना और चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर 7 नवंबर को सुबह 6:37 बजे तक रहेगा। ऐसे में लोग इस अवधि में अपनी खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू होकर 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे तक रहेगी।
गुडरिटर्न्स के मुताबिक, 6 नवंबर को हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,020 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,850 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 1,09,520 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चांदी की कीमत 2,10,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है।
ध्यान रखें कि अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसके अलावा गहने खरीदने पर मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी देना होता है।
हैदराबाद में धनतेरस पर लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:16 बजे से रात 8:14 बजे तक रहेगा। वहीं, प्रदोष काल शाम 5:43 बजे से रात 8:14 बजे तक है। इस दौरान घरों और दुकानों में भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है।
धनतेरस पर सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता और हॉलमार्क जरूर जांचें। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के बीच अंतर समझें। सोने के गहने खरीदने पर हॉलमार्क के साथ छह अंकों वाला एचयूआईडी नंबर भी जांचें। खरीदारी के बाद पक्का बिल जरूर लें। इससे भविष्य में गहने बेचने या बदलने में आसानी होगी।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.More
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.