Dhanteras 2026: आज सोने में पैसा लगाया तो अगले धनतेरस तक कितना मिलेगा रिटर्न? समझें एक साल का गणित

Dhanteras 2026: देशभर में धनतेरस की धूम मची हुई है। मुंबई से दिल्ली तक लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। बाजार भीड़ से खचाखच भरे हुए हैं। इस मौके पर लोग सोना खरीदना शुभ मानते हैं। सोने की कीमतें अपने 2026 के उच्चतम स्तर से काफी नीचे आ गई हैं। इससे सबकी नजरें सोने की खरीदारी पर टिकी हुई हैं। कीमतों में आई इस गिरावट से सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह उन निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है जो अपने पोर्टफोलियो में सोना शामिल करना चाहते हैं?
हालांकि, अभी स्थिति मिली-जुली है। एक तरफ ऊंची ब्याज दरें और मजबूत अमेरिकी डॉलर कीमतों पर दबाव डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेश की मांग से सोने को लंबे समय के लिए सपोर्ट मिल रहा है।
कीमतों में सुधार से त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों के सेंटिमेंट में सुधार हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) को उम्मीद है कि इस त्योहारी सीजन में आभूषणों की बिक्री की मात्रा (वॉल्यूम) स्थिर रहेगी, जबकि बिक्री का मूल्य 20-30% तक बढ़ सकता है।
एक रिपोर्ट में एक्सिस डायरेक्ट ने कहा है कि घरेलू बाजार में सोने की कीमतें अपने 2026 के लगभग ₹1.80 लाख प्रति 10 ग्राम के हाई लेवल से 22% से अधिक नीचे आ गई हैं। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, महंगाई की चिंताएं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की उम्मीदें और डॉलर की मजबूती से सोने के दाम में गिरावट आई है।
आमतौर पर, ब्याज दरें बढ़ने से सोने पर दबाव पड़ता है, क्योंकि ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों की तुलना में, बिना रिटर्न (ब्याज) देने वाली संपत्ति (जैसे सोना) कम आकर्षक हो जाती है।
एक्सिस डायरेक्ट में कमोडिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, देवेया गगलानी का मानना है कि निकट भविष्य में सोने पर दबाव बना रह सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें $3,700 और $3,600 के सपोर्ट स्तर तक आ सकती हैं।
एक्सिस डायरेक्ट (Axis Direct) ने सोने को लेकर लंबी अवधि का सकारात्मक नजरिया बनाए रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, अगले धनतेरस तक घरेलू बाजार में सोने की कीमत ₹1.65 लाख से ₹1.71 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। इसके आधार पर करीब 20-25% तक रिटर्न की संभावना जताई गई है।
दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए सोने की खरीदारी कर रहे हैं। Axis Direct के मुताबिक, हाल के वर्षों में केंद्रीय बैंकों की सालाना सोना खरीद करीब 1,000 टन रही है। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद गोल्ड ETF में निवेश की मांग लंबी अवधि में कीमतों को सहारा दे सकती है।
Axis Direct के अनुसार, सितंबर 2026 तक वैश्विक गोल्ड ETF में करीब 39 अरब डॉलर का निवेश आया था। अगर अमेरिका में महंगाई का दबाव कम होता है और फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती की ओर बढ़ता है, तो सोने की मांग को समर्थन मिल सकता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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