Dhanteras 2026: सोने के सिक्के से गोल्ड ETF तक... धनतेरस पर खरीदने के लिए ये हैं 5 बेहतर विकल्प

Dhanteras 2026: आज से दीवाली उत्सव की शुरुआत हो रही है। देशभर में आज धूमधाम से धनतेरस मनाया जा रहा है। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना भारतीय परिवारों की पुरानी परंपरा है। कोई सोने के सिक्के खरीदता है तो कोई चांदी के बर्तन या लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां घर लाते हैं। लेकिन अब कीमती धातुओं में निवेश का तरीका बदल रहा है। बाजार में ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं, जिनके जरिए आप अपनी जेब और जरूरत के हिसाब से सोना-चांदी खरीद सकते हैं।

6 नवंबर 2026 को धनतेरस के मौके पर अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ गहने और सिक्कों तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड-सिल्वर ETF और गोल्ड वॉल्ट जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि ये पांच विकल्प कैसे काम करते हैं और खरीदारी से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सोने और चांदी के सिक्के धनतेरस पर सोने और चांदी के सिक्के खरीदना सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। आप 1 ग्राम का सोने का सिक्का या 10 ग्राम का चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत लगभग ₹14,000 से ₹30,000 तक हो सकती है, जो ब्रांड, शुद्धता और सोने की मौजूदा कीमतों पर निर्भर करता है। इसी तरह, लक्ष्मी-गणेश या अन्य त्योहारों से जुड़े डिज़ाइनों वाले 10 ग्राम के चांदी के सिक्के की कीमत लगभग ₹3,000 से ₹10,000 तक हो सकती है। आप इन सिक्कों को ज्वेलरी की दुकानों से खरीद सकते हैं या ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो जैसे क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं।

डिजिटल गोल्ड और सिल्वर जो लोग कम से कम खर्च में ऑनलाइन कीमती धातुएं खरीदना चाहते हैं, उनके लिए डिजिटल सोना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। डिजिटल सोने की मदद से खरीदार बहुत कम मात्रा में भी 24-कैरेट सोना खरीद सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पर तो सिर्फ ₹10 या ₹100 से निवेश शुरू किया जा सकता है। इससे अलग-अलग बजट वाले लोग भी इसे आसानी से खरीद सकते हैं।

डिजिटल गोल्ड मुहैया कराने वाले कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। इनमें सेफगोल्ड (SafeGold), तनिष्क (Tanishq), एमएमटीसी-पैम्प (MMTC-PAMP), फोनपे (PhonePe) और क्रेड (CRED) जैसे तमाम प्लेटफॉर्म हैं।

प्लेटफॉर्म की पॉलिसी के अनुसार, खरीदार अपने डिजिटल सोने को फिजिकल सोने (असली सोने) में बदल सकते हैं या उसे बेचकर नकद (कैश) प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल चांदी, डिजिटल सोने की तुलना में कम जगहों पर उपलब्ध है, लेकिन एमएमटीसी-पैम्प (MMTC-PAMP) जैसे कुछ प्लेटफॉर्म यह विकल्प देते हैं। खरीदारी करने से पहले, संबंधित प्लेटफॉर्म के शुल्क और इसे भुनाने (रिडीम करने) की शर्तों को जरूर देख लें।

सोने और चांदी की लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां धनतेरस पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदना भी एक पारंपरिक चलन है, खासकर उन परिवारों के लिए जो दिवाली पूजा में इनका उपयोग करते हैं। चांदी की लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां आसानी से मिल जाती हैं, जिनकी कीमत आमतौर पर ₹20,000 से लेकर ₹1.5 लाख से अधिक तक हो सकती है। अंतिम कीमत चांदी की शुद्धता (925 स्टर्लिंग सिल्वर या 999 शुद्ध चांदी), कुल वजन, कारीगरी और ब्रांड पर निर्भर करती है।

खरीदार शुद्ध सोने और सोने की परत (गोल्ड-प्लेटेड) वाली मूर्तियों के विकल्प भी देख सकते हैं, जिनकी कीमतें उनमें मौजूद सोने की मात्रा के आधार पर अलग-अलग होती हैं। खरीदने से पहले, धातु की शुद्धता, वजन और मेकिंग चार्ज (बनाने का खर्च) की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लें।

गोल्ड और सिल्वर ETF सोने और चांदी के ETF उन लोगों के लिए निवेश का एक जरिया हैं, जो बिना असली धातु खरीदे, कीमती धातुओं की कीमतों में होने वाले बदलावों से लाभ उठाना चाहते हैं। निवेशक एक्सचेंज पर चल रही कीमतों पर काफी कम रकम में ETF यूनिट खरीद सकते हैं। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड सोने और चांदी के बुलियन की घरेलू बाजार कीमतों को ट्रैक करते हैं।

निवेशक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए स्टॉक एक्सचेंज पर ETF यूनिट्स खरीद और बेच सकते हैं। आप सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए भी निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कोई ब्रोकर या प्लेटफॉर्म इसकी सुविधा देता हो।

गोल्ड वॉल्ट गोल्ड वॉल्ट भले ही यह कम पॉपुलर हो, लेकिन इस धनतेरस पर खरीदार 'गोल्ड वॉल्ट' (gold vault) के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। गोल्ड वॉल्ट एक ऐसा विकल्प है, जिसमें निवेशक बाजार से जुड़ी कीमतों पर सोना खरीद सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसकी फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं।

यह विकल्प उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो सोना खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उसे घर पर रखने के बजाय सुरक्षित वॉल्ट में रखना पसंद करते हैं। जैसे 'धन' (Dhan) प्लेटफॉर्म पर सोने और चांदी के लिए वॉल्ट की सुविधा उपलब्ध है।

खरीदार अपनी पसंद के अनुसार सोने की मात्रा चुन सकते हैं। इसकी शुरुआत 1 ग्राम से होती है। खरीदा गया सोना SEBI-रजिस्टर्ड वॉल्ट में सुरक्षित रखा जाता है।

गोल्ड वॉल्ट में सोने की कीमत MCX दरों से जुड़ी होती है और इसमें शुद्धता की गारंटी भी मिलती है। हालांकि, ऑर्डर देने से पहले खरीदारों को लागू होने वाली स्टोरेज फीस, डिलीवरी चार्ज और समय-सीमा (timeline) के बारे में जरूर जांच कर लेनी चाहिए।