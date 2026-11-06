Dhanteras 2026: न सोने के सिक्के, न भारी गहने! धनतेरस पर Gen Z का नया निवेश मंत्र, ETF और SIP से बना रहे दौलत

Dhanteras 2026: देशभर में आज धनतेरस की धूम मची हुई है। धनतेरस पर सोना खरीदना भारतीय परिवारों की पुरानी परंपरा है। कोई इस दिन सोने का सिक्का खरीदता है तो कोई गहने या चांदी के बर्तन घर लाता है। लेकिन नई पीढ़ी यानी जेन जेड (Gen Z) के लिए इस त्योहार पर संपत्ति बनाने का तरीका धीरे-धीरे बदल रहा है।
Gen Z अब सिर्फ सोने के सिक्के और गहने खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहती। वह गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Gold ETF), म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) और डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए भी धनतेरस पर निवेश के मौके तलाश रही है।
युवा निवेशक अब सोने की फिजिकल खरीदारी के साथ-साथ वित्तीय बाजारों में निवेश के विकल्पों को भी महत्व दे रहे हैं। बिजनेस टुडे में छपी खबर के मुताबिक, निवेश मंच ट्रैक (Trackk) के को-फाउंडर और सीईओ वेदांत गुप्ते (Vedant Gupte) का कहना है कि नई पीढ़ी के लिए धनतेरस पर खरीदारी का मतलब सिर्फ कोई चीज घर लाना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए निवेश की शुरुआत करना भी है।
उन्होंने आगे कहा कि आज के युवा निवेशक धनतेरस मनाने के लिए किसी जौहरी से सोने का सिक्का खरीदने के साथ-साथ, अपना पहला गोल्ड ETF खरीदकर या SIP शुरू करके भी इस त्योहार को मना सकते हैं।
पहले कुछ लोग वित्तीय बाजार में कदम रखने से पहले अपनी सेविंग पर फोकस करती थी। अब आजकल के युवा संपत्ति बनाने के लिए तेजी से निवेश का तरीका अपना रहे हैं। गुप्ते का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी अमीर बनने का इंतजार करने के बाद निवेश करना शुरू नहीं करती। वे अमीर बनने के लिए ही निवेश करते हैं। वे छोटी शुरुआत करते हैं, जल्दी शुरुआत करते हैं और लगातार निवेश करते रहते हैं। आजकल के इस डिजिटल युग में निवेश करना भी आसान हो गया है। इससे लोग निवेश के प्रति आकर्षित होते हैं।
गोल्ड ETF उन युवा निवेशकों के लिए एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, जो बिना फिजिकल सोना खरीदे इस कीमती धातु में निवेश करना चाहते हैं। गुप्ते ने कहा कि गोल्ड ETF में भारतीय परंपरा और आज की युवा पीढ़ी (Gen Z) की सुविधा का मेल देखने को मिलता है। उन्हें उम्मीद है कि सोना खरीदने के इच्छुक युवाओं के बीच ETF एक बेहद पॉपुलर विकल्प बन जाएगा।
निवेशक को सोने की शुद्धता और हॉलमार्क की जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती।
गहनों की तरह मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता।
घर में सोना रखने या बैंक लॉकर का खर्च उठाने की जरूरत नहीं होती।
गोल्ड ETF की यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदी और बेची जा सकती हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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