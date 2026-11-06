Dhanteras Gold Buying Muhurat: सोना खरीदने से पहले जान लें शुभ समय, शुद्धता और मेकिंग चार्ज का गणित

धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस मौके पर देशभर के कई घरों में सोना, चांदी, गहने और दूसरी कीमती चीजें खरीदने की तैयारी है। हिंदू धर्म में धनतेरस को धन और सौभाग्य के स्वागत का शुभ दिन माना जाता है। इसी दिन से पांच दिनों तक चलने वाले दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है।
अगर आप भी आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो शुभ मुहूर्त की जानकारी होना जरूरी है। द्रिक पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली में धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होगा और 7 नवंबर को सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेगा।
धनतेरस को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। द्रिक पंचांग के मुताबिक, त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी और 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगी।
धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कई परिवार सोने के सिक्के, गहने, चांदी के बर्तन और दूसरी कीमती चीजें खरीदते हैं। धनतेरस 2026 के प्रमुख मुहूर्त और समय इस प्रकार हैं।
|विवरण
|तारीख और समय
|धनतेरस
|शुक्रवार, 6 नवंबर 2026
|नई दिल्ली में सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त
|6 नवंबर सुबह 10:30 बजे से 7 नवंबर सुबह 6:37 बजे तक
|त्रयोदशी तिथि की शुरुआत
|6 नवंबर सुबह 10:30 बजे
|त्रयोदशी तिथि का समापन
|7 नवंबर सुबह 10:47 बजे
पंचांग के अनुसार, शुक्रवार को सुबह 10 बजकर 30 मिनट के बाद खरीदारी करना शुभ माना गया है। कई परिवार शाम को लक्ष्मी-कुबेर की पूजा से पहले खरीदारी पूरी करना पसंद करते हैं। इसके बाद खरीदी गई नई चीजों को पूजा के दौरान देवी-देवताओं के सामने रखा जाता है।
हालांकि, अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होने के कारण शुभ मुहूर्त भी अलग हो सकता है। इसलिए नई दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों या विदेश में रहने वाले लोगों को अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार खरीदारी का समय जरूर देख लेना चाहिए।
धनतेरस का संबंध देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा से है। इस दिन सोना, चांदी और घर के लिए नई चीजें खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। सोने और चांदी को धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
इस त्योहार पर भगवान धन्वंतरि की भी पूजा की जाती है। उन्हें स्वास्थ्य और चिकित्सा का देवता माना जाता है। इसलिए धनतेरस का महत्व केवल धन-दौलत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है।
इस दिन लोग अपनी आर्थिक स्थिति और बजट के अनुसार सोने के गहने, सिक्के, चांदी के बर्तन और दूसरी घरेलू चीजें खरीदते हैं।
धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अपनी जगह है, लेकिन कीमती धातु खरीदते समय उसकी शुद्धता, वजन और कीमत की जांच करना भी उतना ही जरूरी है। ज्वेलरी खरीदने से पहले इन चार बातों का ध्यान रखें।
बाजार में सोने के गहने आमतौर पर 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट में मिलते हैं। वहीं, चांदी भी अलग-अलग शुद्धता में उपलब्ध होती है। इसमें 999 फाइन सिल्वर और 925 स्टर्लिंग सिल्वर शामिल हैं।
सोने के गहने खरीदते समय हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर जरूर जांचें। इसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) केयर ऐप के जरिए चेक किया जा सकता है। चांदी खरीदते समय भी उसकी शुद्धता की जानकारी और लागू होने पर बीआईएस हॉलमार्क जरूर देखें।
गहनों का वजन उनकी अंतिम कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए ज्वेलरी खरीदते समय दुकानदार से अपने सामने गहने का वजन करवाएं। बिल में कुल वजन और सोने या चांदी का वास्तविक वजन यानी नेट वेट अलग-अलग दर्ज होना चाहिए।
सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव होता रहता है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर में इनकी मौजूदा कीमत जरूर पता करें। Bullions.co.in जैसी ऑनलाइन वेबसाइट पर अलग-अलग शहरों के सोने और चांदी के भाव देखे जा सकते हैं। इससे आपको बाजार में चल रही कीमतों का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी।
सोने और चांदी के गहने बनाने में लगने वाली कारीगरी और डिजाइन की लागत को मेकिंग चार्ज कहा जाता है। यह आमतौर पर गहने की कीमत के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।
इसलिए खरीदारी करने से पहले दुकानदार से मेकिंग चार्ज की जानकारी जरूर लें। साथ ही बिल में सोने या चांदी की कीमत, मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स का अलग-अलग ब्योरा मांगें।
धनतेरस पर खरीदारी करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखने के साथ अपने बजट और जरूरतों को भी प्राथमिकता दें। सोना या चांदी खरीदने से पहले उसकी शुद्धता, वजन और अतिरिक्त शुल्क की जांच जरूर करें। इससे आप त्योहार की खरीदारी के दौरान किसी तरह के नुकसान से बच सकते हैं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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