Dhanteras Gold Buying Muhurat: सोना खरीदने से पहले जान लें शुभ समय, शुद्धता और मेकिंग चार्ज का गणित

धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस मौके पर देशभर के कई घरों में सोना, चांदी, गहने और दूसरी कीमती चीजें खरीदने की तैयारी है। हिंदू धर्म में धनतेरस को धन और सौभाग्य के स्वागत का शुभ दिन माना जाता है। इसी दिन से पांच दिनों तक चलने वाले दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है।

अगर आप भी आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो शुभ मुहूर्त की जानकारी होना जरूरी है। द्रिक पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली में धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होगा और 7 नवंबर को सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेगा।

धनतेरस को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। द्रिक पंचांग के मुताबिक, त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी और 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगी।

धनतेरस 2026: सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त और जरूरी समय धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कई परिवार सोने के सिक्के, गहने, चांदी के बर्तन और दूसरी कीमती चीजें खरीदते हैं। धनतेरस 2026 के प्रमुख मुहूर्त और समय इस प्रकार हैं।

विवरण तारीख और समय धनतेरस शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 नई दिल्ली में सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 6 नवंबर सुबह 10:30 बजे से 7 नवंबर सुबह 6:37 बजे तक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 नवंबर सुबह 10:30 बजे त्रयोदशी तिथि का समापन 7 नवंबर सुबह 10:47 बजे

पंचांग के अनुसार, शुक्रवार को सुबह 10 बजकर 30 मिनट के बाद खरीदारी करना शुभ माना गया है। कई परिवार शाम को लक्ष्मी-कुबेर की पूजा से पहले खरीदारी पूरी करना पसंद करते हैं। इसके बाद खरीदी गई नई चीजों को पूजा के दौरान देवी-देवताओं के सामने रखा जाता है।

हालांकि, अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होने के कारण शुभ मुहूर्त भी अलग हो सकता है। इसलिए नई दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों या विदेश में रहने वाले लोगों को अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार खरीदारी का समय जरूर देख लेना चाहिए।

धनतेरस पर सोना और चांदी क्यों खरीदते हैं लोग? धनतेरस का संबंध देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा से है। इस दिन सोना, चांदी और घर के लिए नई चीजें खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। सोने और चांदी को धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।

इस त्योहार पर भगवान धन्वंतरि की भी पूजा की जाती है। उन्हें स्वास्थ्य और चिकित्सा का देवता माना जाता है। इसलिए धनतेरस का महत्व केवल धन-दौलत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है।

इस दिन लोग अपनी आर्थिक स्थिति और बजट के अनुसार सोने के गहने, सिक्के, चांदी के बर्तन और दूसरी घरेलू चीजें खरीदते हैं।

सोना या चांदी खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान? धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अपनी जगह है, लेकिन कीमती धातु खरीदते समय उसकी शुद्धता, वजन और कीमत की जांच करना भी उतना ही जरूरी है। ज्वेलरी खरीदने से पहले इन चार बातों का ध्यान रखें।

1. सोने और चांदी की शुद्धता और हॉलमार्क जांचें बाजार में सोने के गहने आमतौर पर 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट में मिलते हैं। वहीं, चांदी भी अलग-अलग शुद्धता में उपलब्ध होती है। इसमें 999 फाइन सिल्वर और 925 स्टर्लिंग सिल्वर शामिल हैं।

सोने के गहने खरीदते समय हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर जरूर जांचें। इसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) केयर ऐप के जरिए चेक किया जा सकता है। चांदी खरीदते समय भी उसकी शुद्धता की जानकारी और लागू होने पर बीआईएस हॉलमार्क जरूर देखें।

2. गहनों का वजन जरूर जांचें गहनों का वजन उनकी अंतिम कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए ज्वेलरी खरीदते समय दुकानदार से अपने सामने गहने का वजन करवाएं। बिल में कुल वजन और सोने या चांदी का वास्तविक वजन यानी नेट वेट अलग-अलग दर्ज होना चाहिए।

3. सोने और चांदी के ताजा भाव पता करें सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव होता रहता है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर में इनकी मौजूदा कीमत जरूर पता करें। Bullions.co.in जैसी ऑनलाइन वेबसाइट पर अलग-अलग शहरों के सोने और चांदी के भाव देखे जा सकते हैं। इससे आपको बाजार में चल रही कीमतों का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी।

4. मेकिंग चार्ज की जानकारी लें सोने और चांदी के गहने बनाने में लगने वाली कारीगरी और डिजाइन की लागत को मेकिंग चार्ज कहा जाता है। यह आमतौर पर गहने की कीमत के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

इसलिए खरीदारी करने से पहले दुकानदार से मेकिंग चार्ज की जानकारी जरूर लें। साथ ही बिल में सोने या चांदी की कीमत, मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स का अलग-अलग ब्योरा मांगें।