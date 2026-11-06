Dhanteras 2026: शोरूम से निकलकर मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचा सोना, क्विक कॉमर्स से फौरन मिलेंगे सोने-चांदी के सिक्के

Dhanteras 2026: हमारे देश में गोल्ड को लेकर दीवानगी कम नहीं है। दिवाली-धनतेरस पर लोग सोने की जमकर खरीदारी करते हैं। वैसे भी धनतेरस के मौके पर सोना खरीदने की पुरानी परंपरा है। एक समय ऐसा था जब सोने की खरीदारी के लिए लोग कई महीने पहले से तैयारी करते थे। फिर दुकान देखते थे। अब आजकल के इस डिजिटल युग में खरीदारी के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के आने से कुछ ही मिनट में घर बैठे आपको सोने - चांदी के सिक्के मिल जाएंगे।

वैसे भी धनतेरस के मौके पर वैसे भी ज्वेलरी की दुकानों पर लंबी कतारें लगी होती हैं। वहीं शो रूम भी खचाखच भरे रहते हैं। ऐसे में अब आपको दुकान में कतार में लगने की जरूरत नहीं रह गई। ग्राहक ब्लिंकिट (Blinkit), जेप्टो (Zepto) और स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) जैसे ऐप के जरिए सोने-चांदी के सिक्के ऑर्डर कर सकते हैं और चुनिंदा शहरों में इनकी डिलीवरी कुछ ही मिनटों में हो सकती है।

ऑनलाइन गोल्ड खरीदने का बढ़ रहा है चलन 2025 के बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक, ऑनलाइन सोना या चांदी खरीदने में ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इंस्टामार्ट के अनुसार, 2024 के मुकाबले उनके यहां सोने और चांदी के सिक्कों की बिक्री में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं, बिगबास्केट में सोने के सिक्कों की बिक्री 146% और चांदी के सिक्कों की बिक्री 234% तक बढ़ गई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने कई तरह के ऑफर भी पेश किए हैं, जिनमें फ्री चांदी के सिक्के, डिस्काउंट वाउचर और पेमेंट से जुड़े अन्य फायदे शामिल हैं।

स्विगी इंस्टामार्ट ने कल्याण ज्वैलर्स के साथ साझेदारी की है। इसके तहत, 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच, हर दिन सोना खरीदने वाले पहले 1,000 ग्राहकों को 1 ग्राम का चांदी का सिक्का मुफ्त मिलेगा। हालांकि, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सोने के सिक्कों की उपलब्धता आपके इलाके या पिनकोड पर निर्भर कर सकती है।

जियोफाइनेंस JioFinance ऐप 'Jio Gold' बैनर के तहत 24K डिजिटल सोने की बिक्री कर रहा है। यहां 10 रुपये से शुरुआत करके सोना खरीद सकते हैं। इसके बराबर का फिजिकल सोना आपके नाम पर Brink’s के वॉल्ट (सुरक्षित भंडार) में रखा जाता है। आप अपनी होल्डिंग को बेचकर नकद पा सकते हैं या इसे सोने के सिक्कों के रूप में रिडीम कर सकते हैं, जो आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे।

JioMart JioMart के ज्वेलरी सेक्शन में अलग-अलग वज़न के सोने और चांदी के सिक्के मौजूद हैं। ऑर्डर करने से पहले, हर लिस्टिंग पर BIS हॉलमार्क और विक्रेता की जानकारी जरूर देख लें।

PhonePe PhonePe, MMTC-PAMP और SafeGold के ज़रिए 24K डिजिटल गोल्ड की बिक्री हो रही है। इस पर कोई मेकिंग चार्ज या स्टोरेज फीस नहीं लगती है। धनतेरस 2026 से पहले, इसने डिजिटल गोल्ड की खरीदारी पर 2,000 रुपये तक का 2 प्रतिशत फ्लैट कैशबैक देने की घोषणा की है।

ब्लिंकिट ब्लिंकिट पर धनतेरस के लिए एक खास सेक्शन है, जहां से सोने और चांदी के सिक्के चुने हुए शहरों में लगभग 10 मिनट के अंदर डिलीवर किए जाते हैं। यहां मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जोयालुकस और MMTC-PAMP जैसे ब्रांड्स के सिक्के उपलब्ध हैं, जिनका वजन 0.5 ग्राम तक कम हो सकता है।

जेप्टो जेप्टो पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और ऑगमॉन्ट जैसे ब्रांड्स के 24K सोने के सिक्के बहुत जल्दी डिलीवर किए जाते हैं। इनमें 0.1 ग्राम से शुरू होने वाले छोटे वजन के सिक्के भी शामिल हैं।

बिगबास्केट टाटा के स्वामित्व वाली बिगबास्केट ने तनिष्क के साथ साझेदारी की है। इसके तहत वे लक्ष्मी जी के चित्र वाले 22 कैरेट सोने के सिक्के और लक्ष्मी-गणेश वाले चांदी के सिक्के डिलीवर करेंगे।

MMTC-PAMP सरकारी कंपनी MMTC और स्विट्जरलैंड की कंपनी PAMP के संयुक्त उपक्रम, MMTC-PAMP की वेबसाइट और ऐप पर 99.99 प्रतिशत शुद्ध सोने के सिक्के और बार मिलते हैं। यहाँ यूज़र अपने डिजिटल सोने को असली सिक्कों में बदल सकते हैं।

तनिष्क तनिष्क अपनी वेबसाइट पर BIS-हॉलमार्क वाले सोने के सिक्के बेचता है, जिन पर लक्ष्मी और गणेश की आकृतियाँ बनी होती हैं। साथ ही इन पर 'बायबैक पॉलिसी' (वापस खरीदने की सुविधा) भी मिलती है।

कैरेटलेन कैरेटलेन अपनी वेबसाइट और ऐप पर 22K और 24K सोने के सिक्के बेचता है। इसके अलावा, यह PhonePe पर डिजिटल गोल्ड पार्टनर भी है।