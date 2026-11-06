Dhanteras Shagun: डिजिटल गोल्ड खरीदें या ₹100 की Gold SIP? जानिए कहां रहेगा आपका पैसा 100% सुरक्षित

Dhanteras 2026 Gold Investment: भारत में धनतेरस सोना खरीदना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस लोग जमकर सोने में निवेश करते हैं। लेकिन, सोने की ऊंची कीमतों के बीच फिजिकल सिक्के या गहने खरीदने के बजाय लोग मोबाइल स्क्रीन पर एक क्लिक से सोना खरीदना पसंद कर रहे हैं। आजकल लगभग हर पेमेंट ऐप पर 10 रुपये या 100 रुपये में डिजिटल गोल्ड खरीदने की सुविधा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स पर 100 रुपये से शुरू होने वाली गोल्ड SIP (Gold Mutual Fund SIP) का विकल्प भी मौजूद है। लेकिन, सवाल यह है कि शगुन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपका पैसा कहां सबसे ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है?

डिजिटल गोल्ड की हकीकत PhonePe, Google Pay या Paytm जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाला डिजिटल गोल्ड असल में फिनटेक कंपनियों का नहीं, बल्कि ऑगमेंट, सेफगोल्ड या एमएमटीसी-पैम्प जैसी निजी कंपनियों का होता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि डिजिटल गोल्ड किसी वित्तीय रेगुलेटर जैसे सेबी या आरबीआई के सीधे दायरे में नहीं आता है। यह पूरी तरह से सेलर कंपनी के ट्रस्टीशिप मॉडल पर निर्भर करता है। दूसरा बड़ा झटका लागत का है।

GST और स्प्रेड से पहले ही दिन रिटर्न में सेंध उदाहण के लिए: जैसे ही आप 1,000 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, पहले 3 प्रतिशत GST कट जाता है। इसके अलावा खरीदने और बेचने के भाव में 3 से 6 फीसदी का स्प्रेड होता है। यानी, खरीदते ही पहले दिन आपका निवेश 6 से 9 फीसदी टूट जाता है। इसके साथ ही, ज्यादातर कंपनियां 5 से 7 साल बाद इसे फिजिकल कॉइन में बदलने या बेचने के लिए बाध्य करती हैं, जिस पर मेकिंग व डिलीवरी चार्ज अलग से लगता है।

गोल्ड म्यूचुअल फंड की खासियत इसके मुकाबले गोल्ड म्यूचुअल फंड यानी गोल्ड ईटीएफ पूरी तरह से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के कड़े नियमों के तहत काम करते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं भी है, तब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप से 100 रुपये की मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। यहां आपके पैसे से 99.5 फीसदी शुद्धता वाला फिजिकल सोना खरीदा जाता है, जो कस्टोडियन वॉल्ट में सुरक्षित रहता है और उसका नियमित इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है। सबसे अहम बात, यहां कोई 3 प्रतिशत GST या बाय-सेल स्प्रेड नहीं लगता है। फंड केवल 0.3 से 0.5 फीसदी का सालाना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है।

आपको कहां लगाना चाहिए पैसा? अगर आपको केवल 50-100 रुपये का शगुन पूरा करना है, तो डिजिटल गोल्ड विकल्प आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी मोटी कमाई को सुरक्षित रखकर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो सेबी-रेग्युलेटेड गोल्ड म्यूचुअल फंड एसआईपी सुरक्षा, लिक्विडिटी और लागत-तीनों स्टैंडर्ड पर डिजिटल गोल्ड से कहीं अधिक बेहतर और पारदर्शी विकल्प है।