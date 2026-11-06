धनतेरस पर Tata के इस Gold ETF ने कराया बंपर मुनाफा! 3 साल में 60% तक का रिटर्न, क्या अब पैसा लगाना रहेगा सही?

Dhanteras 2026 Gold Investment: धनतेरस पर सोना खरीदना भारतीय परिवारों की सदियों पुरानी परंपरा रही है। हालांकि, पिछले डेढ़ साल के दौरान सोने की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी ने छोटे निवेशकों के लिए भारी-भरकम रकम जुटाकर फिजिकल गोल्ड खरीदना काफी मुश्किल बना दिया है। ऐसे में जो लोग इस मौके पर सोने में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs) एक बेहतरीन और आसान ऑप्शन बनकर सामने आए हैं। शेयर बाजार में महज एक यूनिट की कीमत चुकाकर भी अब सोने में हिस्सेदारी ली जा सकती है, जिससे छोटे बजट वाले खरीदार भी इस त्योहारी सीजन में शगुन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।

केवल 1 यूनिट से करें निवेश की शुरुआत आमतौर पर ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में एकमुश्त 500 रुपये या 1,000 रुपये का न्यूनतम निवेश अनिवार्य होता है। वहीं शेयर बाजार में लिस्टेड गोल्ड ईटीएफ के साथ ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर निवेशक केवल 1 पूरी यूनिट खरीदकर अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अलग-अलग स्कीम्स के आधार पर, एक यूनिट अमूमन 1 ग्राम या 0.01 ग्राम फिजिकल गोल्ड के बराबर होती है। आज दोपहर 2:45 बजे तक टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की NAV महज 21.64 रुपये दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान MCX पर सोने का भाव 1,42,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका था।

क्या फिर बलगेगी सोने की चाल? सेबी-रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, सोना बेसिक तौर पर एक जोखिम भरा एसेट है जिसे मुख्य रूप से महंगाई से बचाव या हेजिंग का सॉल्यूशन माना जाता है। इसके बावजूद हालिया सालों में इसने महंगाई को काफी पीछे छोड़ते हुए निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन के बाद सोने की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल के गिरते दामों के बीच ब्याज दरों में कटौती की संभावना और आगामी AI मेल्टडाउन जैसे ग्लोबल ट्रिगर्स सोने की चमक को और बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि इस धनतेरस छोटे निवेशकों के लिए गोल्ड ETF एक मजबूत ऑप्शन साबित हो सकता है।

स्कीम चुनने का सही तरीका बता दें कि जनवरी 2024 में लॉन्च हुए टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने एकमुश्त निवेश पर अब तक 60 प्रतिशत का एनुअल रिटर्न दिया है। निवेशक इसमें एकमुश्त रकम या SIP दोनों तरीकों से जुड़ सकते हैं। लेकिन किसी भी ETF को चुनने से पहले उसकी कैटेगरी के कुल प्रदर्शन से तुलना करना बेहद जरूरी होता है।

ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी एवं CEO पंकज मठपाल के मुताबिक, किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी कैटेगरी रिटर्न को परखना चाहिए। अगर कैटेगरी रिटर्न किसी फंड से बेहतर है, तो इसका मतलब है कि वह ETF कम प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है और उसमें आगे चलकर बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इसके उलट, अधिक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे फंड बिकवाली का दबाव आने पर तेजी से गिरते हैं।

टाटा गोल्ड ETF का प्रदर्शन टाटा गोल्ड ईटीएफ के लॉन्च से लेकर अब तक एकमुश्त निवेश पर कैटेगरी के रिटर्न से तुलना करें तो कैटेगरी का रिटर्न करीब 135 फीसदी रहा है, जबकि टाटा गोल्ड ईटीएफ ने 60 फीसदी का वार्षिक रिटर्न दिया है। इसी तरह पिछले दो साल में कैटेगरी का रिटर्न 90 फीसदी रहा, जबकि टाटा गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न महज 32 फीसदी ही रहा। पिछले एक साल में भी कैटेगरी का रिटर्न लगभग 20.50 फीसदी रहा, जबकि टाटा गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न करीब 17.50 फीसदी ही रहा।

SIP की बात करें तो शुरुआत से फंड का सालाना रिटर्न करीब 27 प्रतिशत और दो साल में 21.50 प्रतिशत रहा है, हालांकि पिछले एक सालों के दौरान SIP निवेशकों को निगेटिव रिटर्न का सामना करना पड़ा है।