धनतेरस पर Tata के इस Gold ETF ने कराया बंपर मुनाफा! 3 साल में 60% तक का रिटर्न, क्या अब पैसा लगाना रहेगा सही?

Dhanteras 2026 Gold Investment: धनतेरस पर सोना खरीदना भारतीय परिवारों की सदियों पुरानी परंपरा रही है। हालांकि, पिछले डेढ़ साल के दौरान सोने की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी ने छोटे निवेशकों के लिए भारी-भरकम रकम जुटाकर फिजिकल गोल्ड खरीदना काफी मुश्किल बना दिया है। ऐसे में जो लोग इस मौके पर सोने में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs) एक बेहतरीन और आसान ऑप्शन बनकर सामने आए हैं। शेयर बाजार में महज एक यूनिट की कीमत चुकाकर भी अब सोने में हिस्सेदारी ली जा सकती है, जिससे छोटे बजट वाले खरीदार भी इस त्योहारी सीजन में शगुन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
आमतौर पर ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में एकमुश्त 500 रुपये या 1,000 रुपये का न्यूनतम निवेश अनिवार्य होता है। वहीं शेयर बाजार में लिस्टेड गोल्ड ईटीएफ के साथ ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर निवेशक केवल 1 पूरी यूनिट खरीदकर अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अलग-अलग स्कीम्स के आधार पर, एक यूनिट अमूमन 1 ग्राम या 0.01 ग्राम फिजिकल गोल्ड के बराबर होती है। आज दोपहर 2:45 बजे तक टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की NAV महज 21.64 रुपये दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान MCX पर सोने का भाव 1,42,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका था।
सेबी-रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, सोना बेसिक तौर पर एक जोखिम भरा एसेट है जिसे मुख्य रूप से महंगाई से बचाव या हेजिंग का सॉल्यूशन माना जाता है। इसके बावजूद हालिया सालों में इसने महंगाई को काफी पीछे छोड़ते हुए निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।
एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन के बाद सोने की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल के गिरते दामों के बीच ब्याज दरों में कटौती की संभावना और आगामी AI मेल्टडाउन जैसे ग्लोबल ट्रिगर्स सोने की चमक को और बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि इस धनतेरस छोटे निवेशकों के लिए गोल्ड ETF एक मजबूत ऑप्शन साबित हो सकता है।
बता दें कि जनवरी 2024 में लॉन्च हुए टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने एकमुश्त निवेश पर अब तक 60 प्रतिशत का एनुअल रिटर्न दिया है। निवेशक इसमें एकमुश्त रकम या SIP दोनों तरीकों से जुड़ सकते हैं। लेकिन किसी भी ETF को चुनने से पहले उसकी कैटेगरी के कुल प्रदर्शन से तुलना करना बेहद जरूरी होता है।
ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी एवं CEO पंकज मठपाल के मुताबिक, किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी कैटेगरी रिटर्न को परखना चाहिए। अगर कैटेगरी रिटर्न किसी फंड से बेहतर है, तो इसका मतलब है कि वह ETF कम प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है और उसमें आगे चलकर बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इसके उलट, अधिक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे फंड बिकवाली का दबाव आने पर तेजी से गिरते हैं।
टाटा गोल्ड ईटीएफ के लॉन्च से लेकर अब तक एकमुश्त निवेश पर कैटेगरी के रिटर्न से तुलना करें तो कैटेगरी का रिटर्न करीब 135 फीसदी रहा है, जबकि टाटा गोल्ड ईटीएफ ने 60 फीसदी का वार्षिक रिटर्न दिया है। इसी तरह पिछले दो साल में कैटेगरी का रिटर्न 90 फीसदी रहा, जबकि टाटा गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न महज 32 फीसदी ही रहा। पिछले एक साल में भी कैटेगरी का रिटर्न लगभग 20.50 फीसदी रहा, जबकि टाटा गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न करीब 17.50 फीसदी ही रहा।
SIP की बात करें तो शुरुआत से फंड का सालाना रिटर्न करीब 27 प्रतिशत और दो साल में 21.50 प्रतिशत रहा है, हालांकि पिछले एक सालों के दौरान SIP निवेशकों को निगेटिव रिटर्न का सामना करना पड़ा है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.