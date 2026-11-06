Dhanteras Gold Rate: कोच्चि और त्रिशूर में आज कितना महंगा हुआ सोना, जानें खरीदारी का शुभ समय

धनतेरस का त्योहार आज, 6 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है। इस दिन सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। केरल के कोच्चि और त्रिशूर जैसे शहरों में भी धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी की खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह है। अगर आप भी आज गहने या सोने-चांदी के सिक्के खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले शुभ मुहूर्त और ताजा भाव जानना जरूरी है।
धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ समय का विशेष महत्व होता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 6 नवंबर को प्रदोष काल में खरीदारी करना शुभ माना जाता है। हालांकि, सोना और चांदी खरीदने के लिए अलग-अलग पंचांगों में दिए गए समय में अंतर हो सकता है। इसलिए कोच्चि और त्रिशूर के स्थानीय समय के अनुसार शुभ मुहूर्त देखना बेहतर रहेगा।
धनतेरस पर सोने की कीमतों पर खरीदारों की खास नजर रहती है। कोच्चि और त्रिशूर में सोने का भाव आमतौर पर 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से तय होता है। 22 कैरेट सोना मुख्य रूप से आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 24 कैरेट सोना सिक्कों और निवेश के लिए खरीदा जाता है।
ध्यान रखें कि सोने और चांदी की कीमतों में दिनभर बदलाव हो सकता है। इसके अलावा, अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क के कारण गहनों की अंतिम कीमत भी अलग हो सकती है।
धनतेरस पर सोना खरीदते समय सिर्फ कीमत देखना काफी नहीं है। ग्राहकों को हॉलमार्क और छह अंकों वाले HUID नंबर की जांच करनी चाहिए। बिल में सोने की शुद्धता, वजन, प्रति ग्राम कीमत और मेकिंग चार्ज की जानकारी जरूर देखें। चांदी खरीदते समय भी उसकी शुद्धता और हॉलमार्क की जांच करना जरूरी है।
कोच्चि में 6 नवंबर को 22 कैरेट सोने की कीमत 13,386 रुपए प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 14,603 रुपए प्रति ग्राम है। यानी 10 ग्राम 22 कैरेट सोने के लिए करीब 1,33,860 रुपए और 24 कैरेट सोने के लिए 1,46,030 रुपए खर्च करने होंगे। चांदी का भाव करीब 209.90 रुपए प्रति ग्राम है।
त्रिशूर में भी 6 नवंबर को 22 कैरेट सोने का भाव 13,386 रुपए प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने का भाव 14,603 रुपए प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,860 रुपए है। ये शुरुआती बाजार भाव हैं, इनमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं।
कोच्चि में खरीदारी का शुभ समय: 12:08 बजे दोपहर से 1:36 बजे तक और रात 9:04 बजे से 10:36 बजे तक शुभ चौघड़िया बताया गया है।
त्रिशूर में स्थानीय पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक और प्रदोष काल शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक है। राहुकाल सुबह 10:40 बजे से दोपहर 12:08 बजे तक रहेगा।
धनतेरस पर खरीदारी करते समय ग्राहक हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। सोने की शुद्धता के लिए छह अंकों वाले HUID नंबर की जांच करें। ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और कुल कीमत की जानकारी बिल में जरूर देखें। चांदी के सिक्के और बर्तन खरीदते समय भी उनकी शुद्धता की पुष्टि करें। अलग-अलग दुकानों पर कीमत और मेकिंग चार्ज में अंतर हो सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। कृपया नए ऑफर के लिए संबंधित ज्वेलर्स की आधिकारिक वेबसाइट या स्टोर देखें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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