Dhanteras 2026: केरल से मुंबई तक, भारत के इन 10 शहरों में सोना खरीदना है परंपरा, जानिए कहां कितना बड़ा है बाजार

धनतेरस के मौके पर देशभर में सोने और चांदी की खरीदारी को लेकर उत्साह है। भारतीय परिवारों में सोना खरीदना सिर्फ निवेश का जरिया नहीं, बल्कि परंपरा और शुभता से भी जुड़ा है। हालांकि, देश के सभी शहरों में सोने की मांग एक जैसी नहीं है। कुछ शहर ऐसे हैं जहां आभूषणों का कारोबार काफी बड़ा है और लोगों के बीच सोने की खरीदारी को खास महत्व दिया जाता है।
फरवरी 2026 में प्रकाशित आभूषण बाजार से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में भारत के आभूषण बाजार का आकार करीब 8,016 अरब रुपये था। इसमें दक्षिण भारत की हिस्सेदारी 40 फीसदी, पश्चिम भारत की 25 फीसदी, उत्तर भारत की 20 फीसदी और पूर्वी भारत की 15 फीसदी रही। राज्यवार बाजार में केरल सबसे आगे था। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का स्थान था।
1. कोच्चि: केरल देश के सबसे बड़े आभूषण बाजार वाला राज्य है। यहां सोने के गहनों की खरीदारी शादी और त्योहारों के साथ रोजमर्रा की परंपरा का भी हिस्सा है।
2. मुंबई: महाराष्ट्र के सबसे बड़े कारोबारी केंद्रों में शामिल मुंबई में झवेरी बाजार सोने के कारोबार के लिए मशहूर है।
3. अहमदाबाद: गुजरात में शादी-ब्याह और त्योहारों के दौरान सोने के गहनों और सिक्कों की अच्छी मांग रहती है।
4. चेन्नई: तमिलनाडु देश के प्रमुख सोना खरीदने वाले राज्यों में शामिल है। यहां पारंपरिक 22 कैरेट गहने काफी लोकप्रिय हैं।
5. कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सोने के आभूषणों का सांस्कृतिक महत्व है। यहां पारंपरिक डिजाइन वाले गहनों की मांग रहती है।
6. बेंगलुरु: कर्नाटक के इस प्रमुख शहर में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के सोने के गहने पसंद किए जाते हैं।
7. जयपुर: राजस्थान की राजधानी कुंदन, मीनाकारी और पारंपरिक सोने की ज्वेलरी के लिए मशहूर है।
8. हैदराबाद: यहां सोने के भारी और पारंपरिक गहनों की अच्छी मांग है। शादी के सीजन में बाजारों में रौनक बढ़ जाती है।
9. सूरत: हीरे के कारोबार के साथ-साथ सूरत सोने और हीरे से जड़े आभूषणों के लिए भी जाना जाता है।
10. त्रिशूर: केरल का यह शहर आभूषण कारोबार के प्रमुख केंद्रों में शामिल है। यहां सोना खरीदने की मजबूत परंपरा है।
इस तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में सोने की खरीदारी के पीछे परंपरा, शादी-ब्याह और निवेश जैसे कारण हैं। धनतेरस पर इन बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, इन शहरों की सूची को खरीदारी की आधिकारिक रैंकिंग नहीं माना जाना चाहिए।
(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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