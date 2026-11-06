धनतेरस पर क्यों खरीदा जाता है सोना-चांदी? मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि से जुड़ी है खास मान्यता, जानें धार्मिक महत्व

धनतेरस को पांच दिनों तक चलने वाले दिवाली पर्व की शुरुआत माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी और घर के लिए नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भारत में हर साल इस मौके पर लाखों परिवार सोने-चांदी के सिक्के, गहने और दूसरे कीमती सामान खरीदते हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीजें घर में सुख-समृद्धि, सौभाग्य और आर्थिक खुशहाली लेकर आती हैं।

हालांकि, धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा सिर्फ शुभता से जुड़ी नहीं है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण पौराणिक मान्यताएं भी हैं। पहली मान्यता मां लक्ष्मी से जुड़ी है, जिन्हें धन और वैभव की देवी माना जाता है। वहीं, दूसरी मान्यता भगवान धन्वंतरि से जुड़ी है, जिन्हें स्वास्थ्य और चिकित्सा का देवता माना जाता है।

धनतेरस शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। इसमें 'धन' का अर्थ संपत्ति या दौलत है, जबकि 'तेरस' का संबंध चंद्र कैलेंडर की तेरहवीं तिथि से है। इस पर्व को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। यह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है।

धनतेरस को क्यों माना जाता है शुभ? धनतेरस का संबंध दो अलग-अलग पौराणिक कथाओं से है। ये दोनों ही कथाएं धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का महत्व बताती हैं।

1. मां लक्ष्मी से जुड़ी है धनतेरस की मान्यता मां लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस का संबंध मां लक्ष्मी के प्राकट्य से भी है। यही वजह है कि इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि धनतेरस पर सोना खरीदने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और सुख-समृद्धि आती है।

भारतीय समाज में सोने को लंबे समय से संपत्ति और आर्थिक मजबूती का प्रतीक माना जाता रहा है। ऐसे में धन की देवी को समर्पित दिन पर सोना खरीदना शुभ परंपरा का हिस्सा बन गया है।

2. भगवान धन्वंतरि से जुड़ी है दूसरी पौराणिक कथा धनतेरस का दूसरा महत्वपूर्ण संबंध भगवान धन्वंतरि से है। उन्हें देवताओं का वैद्य और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत को अमरता प्रदान करने वाला रस माना जाता है।

भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने की घटना को धनतेरस से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से इस त्योहार का संबंध स्वास्थ्य, आरोग्य और खुशहाली से भी है। यही कारण है कि धनतेरस पर नए धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा भी प्रचलित है।

धनतेरस पर सोना खरीदना क्यों माना जाता है शुभ? धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा के पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ इसके आर्थिक महत्व की भी बड़ी भूमिका है। सोने को लंबे समय से संपत्ति सुरक्षित रखने का एक अच्छा माध्यम माना जाता रहा है।

कागजी मुद्रा की कीमत समय के साथ घट-बढ़ सकती है, लेकिन सोने को पीढ़ियों से एक कीमती संपत्ति के रूप में पहचान मिली हुई है। यह आसानी से खराब नहीं होता और लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यही वजह है कि परिवारों में सोने के गहने और सिक्के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे हैं।

सोने की एक खासियत यह भी है कि जरूरत पड़ने पर इसे बेचकर पैसे जुटाए जा सकते हैं। बैंकिंग व्यवस्था के विकसित होने से पहले भी कई परिवार सोने को अपनी आर्थिक सुरक्षा का जरिया मानते थे।

इन सभी वजहों से सोना लंबे समय से स्थायी संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक बना हुआ है। धनतेरस पर चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है, लेकिन मां लक्ष्मी से जुड़ी मान्यताओं और संपत्ति के रूप में इसकी अहमियत के कारण सोना लोगों की पहली पसंद बना रहता है।

धनतेरस पर चांदी और बर्तन क्यों खरीदते हैं लोग? धनतेरस पर सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी खरीदने की भी परंपरा है। सोने के मुकाबले चांदी कई लोगों के बजट में आसानी से आ जाती है।

धार्मिक मान्यताओं में चांदी को पवित्रता, सुंदरता और चंद्रमा की शीतल ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि इस दिन लोग चांदी के सिक्के, गहने, प्लेट और गिलास जैसे बर्तन खरीदते हैं।

इसके अलावा धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना भी पुरानी परंपरा है। खासतौर पर पीतल और तांबे के बर्तनों को शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन धातुओं के बर्तन घर में सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता लाते हैं। कई परिवार इस दिन दीये और पूजा की थाली भी खरीदते हैं, जिनका इस्तेमाल दिवाली की पूजा और रोजमर्रा के कामों में किया जाता है।

इस तरह धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा सिर्फ कीमती धातुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध घर की खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि से भी है।

धनतेरस 2026: सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त और जरूरी समय साल 2026 में धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाई जा रही है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होकर 7 नवंबर की सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेगा।

धनतेरस पर मां लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी और दूसरी कीमती चीजें खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। हालांकि, इस त्योहार का महत्व सिर्फ धन-संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना से भी जुड़ा है।

यही वजह है कि कई परिवारों के लिए धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि दिवाली से पहले घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का एक खास तरीका है।