धनतेरस पर क्यों खरीदा जाता है सोना-चांदी? मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि से जुड़ी है खास मान्यता, जानें धार्मिक महत्व

धनतेरस को पांच दिनों तक चलने वाले दिवाली पर्व की शुरुआत माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी और घर के लिए नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भारत में हर साल इस मौके पर लाखों परिवार सोने-चांदी के सिक्के, गहने और दूसरे कीमती सामान खरीदते हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीजें घर में सुख-समृद्धि, सौभाग्य और आर्थिक खुशहाली लेकर आती हैं।
हालांकि, धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा सिर्फ शुभता से जुड़ी नहीं है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण पौराणिक मान्यताएं भी हैं। पहली मान्यता मां लक्ष्मी से जुड़ी है, जिन्हें धन और वैभव की देवी माना जाता है। वहीं, दूसरी मान्यता भगवान धन्वंतरि से जुड़ी है, जिन्हें स्वास्थ्य और चिकित्सा का देवता माना जाता है।
धनतेरस शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। इसमें 'धन' का अर्थ संपत्ति या दौलत है, जबकि 'तेरस' का संबंध चंद्र कैलेंडर की तेरहवीं तिथि से है। इस पर्व को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। यह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है।
धनतेरस का संबंध दो अलग-अलग पौराणिक कथाओं से है। ये दोनों ही कथाएं धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का महत्व बताती हैं।
मां लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस का संबंध मां लक्ष्मी के प्राकट्य से भी है। यही वजह है कि इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि धनतेरस पर सोना खरीदने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और सुख-समृद्धि आती है।
भारतीय समाज में सोने को लंबे समय से संपत्ति और आर्थिक मजबूती का प्रतीक माना जाता रहा है। ऐसे में धन की देवी को समर्पित दिन पर सोना खरीदना शुभ परंपरा का हिस्सा बन गया है।
धनतेरस का दूसरा महत्वपूर्ण संबंध भगवान धन्वंतरि से है। उन्हें देवताओं का वैद्य और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत को अमरता प्रदान करने वाला रस माना जाता है।
भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने की घटना को धनतेरस से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से इस त्योहार का संबंध स्वास्थ्य, आरोग्य और खुशहाली से भी है। यही कारण है कि धनतेरस पर नए धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा भी प्रचलित है।
धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा के पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ इसके आर्थिक महत्व की भी बड़ी भूमिका है। सोने को लंबे समय से संपत्ति सुरक्षित रखने का एक अच्छा माध्यम माना जाता रहा है।
कागजी मुद्रा की कीमत समय के साथ घट-बढ़ सकती है, लेकिन सोने को पीढ़ियों से एक कीमती संपत्ति के रूप में पहचान मिली हुई है। यह आसानी से खराब नहीं होता और लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यही वजह है कि परिवारों में सोने के गहने और सिक्के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे हैं।
सोने की एक खासियत यह भी है कि जरूरत पड़ने पर इसे बेचकर पैसे जुटाए जा सकते हैं। बैंकिंग व्यवस्था के विकसित होने से पहले भी कई परिवार सोने को अपनी आर्थिक सुरक्षा का जरिया मानते थे।
इन सभी वजहों से सोना लंबे समय से स्थायी संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक बना हुआ है। धनतेरस पर चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है, लेकिन मां लक्ष्मी से जुड़ी मान्यताओं और संपत्ति के रूप में इसकी अहमियत के कारण सोना लोगों की पहली पसंद बना रहता है।
धनतेरस पर सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी खरीदने की भी परंपरा है। सोने के मुकाबले चांदी कई लोगों के बजट में आसानी से आ जाती है।
धार्मिक मान्यताओं में चांदी को पवित्रता, सुंदरता और चंद्रमा की शीतल ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि इस दिन लोग चांदी के सिक्के, गहने, प्लेट और गिलास जैसे बर्तन खरीदते हैं।
इसके अलावा धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना भी पुरानी परंपरा है। खासतौर पर पीतल और तांबे के बर्तनों को शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन धातुओं के बर्तन घर में सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता लाते हैं। कई परिवार इस दिन दीये और पूजा की थाली भी खरीदते हैं, जिनका इस्तेमाल दिवाली की पूजा और रोजमर्रा के कामों में किया जाता है।
इस तरह धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा सिर्फ कीमती धातुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध घर की खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि से भी है।
साल 2026 में धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाई जा रही है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होकर 7 नवंबर की सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेगा।
धनतेरस पर मां लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी और दूसरी कीमती चीजें खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। हालांकि, इस त्योहार का महत्व सिर्फ धन-संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना से भी जुड़ा है।
यही वजह है कि कई परिवारों के लिए धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि दिवाली से पहले घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का एक खास तरीका है।
(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सिर्फ धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। मिंट हिंदी इस जानकारी की सटीकता या पुष्टि का दावा नहीं करता। किसी भी उपाय या मान्यता को अपनाने से पहले किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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