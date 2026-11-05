धनतेरस और दिवाली पर सोने-चांदी की खरीदारी का मौका, मालाबार से लेकर तनिष्क तक दे रहे हैं बंपर ऑफर, जानें डिटेल

धनतेरस 6 नवंबर और दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। इन त्योहारों पर सोने और हीरे की ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को लुभाने के लिए कई बड़े ज्वेलरी ब्रांड आकर्षक ऑफर दे रहे हैं।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जॉयअलुक्कास, तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स जैसे ब्रांड मेकिंग चार्ज में छूट, पुराने सोने की अदला-बदली पर फायदा और सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए रेट प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं दे रहे हैं।
हालांकि, सभी ऑफर हर तरह की ज्वेलरी पर लागू नहीं हैं। कुछ छूट खरीदारी की रकम, ज्वेलरी की श्रेणी और ऑफर की समय सीमा पर निर्भर करती हैं। इसलिए खरीदारी करने से पहले यह जरूर जांच लें कि ऑफर सोने के सिक्कों, बुलियन और स्टोन लगी ज्वेलरी पर भी लागू है या नहीं।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इस दिवाली ग्राहकों को कई तरह की छूट दे रहा है। कंपनी सोने, अनकट और रत्नों वाली ज्वेलरी पर वैल्यू एडिशन चार्ज में 30 फीसदी तक की छूट दे रही है। इसके अलावा हीरे की कीमत पर भी 30 फीसदी तक की छूट मिल सकती है। यह ऑफर 9 अक्टूबर से 15 नवंबर तक वैध है।
कंपनी की अन्य चार सुविधाएं 2 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक उपलब्ध हैं। इनमें गोल्ड रेट प्रोटेक्शन की सुविधा शामिल है। इसके तहत ग्राहक सोने की किसी खास कीमत पर 10 फीसदी रकम देकर ज्वेलरी बुक कर सकते हैं। अगर बाद में सोने का भाव बढ़ जाता है तो ग्राहक बुकिंग के समय तय रेट पर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं, अगर कीमत घटती है तो कम हुए भाव का फायदा मिलेगा।
इसके अलावा ग्राहक 10 फीसदी एडवांस देकर धनतेरस की ज्वेलरी बुक कर सकते हैं। इस पर उन्हें चांदी का सिक्का मुफ्त मिलेगा। अंतिम खरीदारी के समय बुकिंग वाले दिन या खरीदारी वाले दिन में से जो भी सोने का भाव कम होगा, उसी के आधार पर बिल बनेगा।
पुराना सोना बदलने पर कंपनी बिना किसी कटौती के एक्सचेंज की सुविधा भी दे रही है। वहीं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को 4,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है।
जॉयअलुक्कास इस दिवाली सोने, हीरे, प्लैटिनम, रत्नों और चांदी की ज्वेलरी के साथ सोने और चांदी के बुलियन पर मेकिंग चार्ज में 50 फीसदी की सीधी छूट दे रहा है।
कंपनी के ऑफर में गोल्ड रेट प्रोटेक्शन भी शामिल है। ग्राहक 10 फीसदी एडवांस देकर ज्वेलरी बुक कर सकते हैं और सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से सुरक्षा पा सकते हैं।
पुराने सोने की अदला-बदली पर भी कंपनी 0 फीसदी कटौती का ऑफर दे रही है। खास बात यह है कि ग्राहक किसी भी दूसरे ज्वेलर से खरीदी गई पुरानी सोने की ज्वेलरी भी यहां बेच सकते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन प्रक्रिया के बाद तुरंत नकद भुगतान की सुविधा मिलेगी।
ये ऑफर 9 अक्टूबर से 8 नवंबर तक कंपनी की भारतीय वेबसाइट और मोबाइल ऐप से की गई खरीदारी पर लागू हैं।
तनिष्क का दिवाली ऑफर 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक देशभर के तनिष्क और मिया स्टोर के साथ कंपनी की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है।
कंपनी चुनिंदा सोने की ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज में प्रति ग्राम 301 रुपये की छूट दे रही है। इसमें सादी सोने की ज्वेलरी, मंगलसूत्र, कुंदन, पोल्की, स्टोन लगी ज्वेलरी और मिया कलेक्शन शामिल हैं।
वहीं, हीरे और स्टोन वाली ज्वेलरी पर खरीदारी की रकम के आधार पर हीरे की कीमत और मेकिंग चार्ज में 35 फीसदी तक की छूट मिल सकती है।
पुराने सोने की अदला-बदली पर भी कंपनी खास ऑफर दे रही है। 22 कैरेट और इससे कम शुद्धता वाले पात्र पुराने सोने पर 0 फीसदी कटौती होगी। हालांकि, 9 से 18 कैरेट के सोने पर 2 फीसदी कटौती लागू होगी। यह ऑफर तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध है। सोने के सिक्के, चांदी के सामान, चांदी के सिक्के, खुले हीरे और रत्न इस ऑफर में शामिल नहीं हैं।
तनिष्क ग्राहकों को गोल्ड रेट प्रोटेक्शन की सुविधा भी दे रहा है। इसके तहत 12 सितंबर से 10 नवंबर के बीच कम से कम 25 फीसदी एडवांस देकर पात्र ज्वेलरी बुक करने वाले ग्राहकों को बुकिंग वाले दिन या बिलिंग वाले दिन में से कम सोने का भाव मिलेगा। हालांकि, अंतिम बिलिंग 12 नवंबर तक पूरी करनी होगी।
कल्याण ज्वेलर्स भी इस दिवाली ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर दे रहा है। कंपनी वैल्यू एडिशन चार्ज पर 40 फीसदी तक की छूट दे रही है। इसके साथ ही ग्राहकों को 50 करोड़ रुपये तक के इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है।
इसके अलावा पुराने सोने की अदला-बदली पर कंपनी 0 फीसदी कटौती का ऑफर दे रही है। यानी ग्राहक पुरानी सोने की ज्वेलरी बदलकर नई ज्वेलरी खरीद सकते हैं।
धनतेरस और दिवाली पर ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ छूट देखकर फैसला न करें। मेकिंग चार्ज, सोने की शुद्धता, हॉलमार्क, जीएसटी और एक्सचेंज की शर्तों की भी जानकारी लें। साथ ही यह जरूर पता करें कि संबंधित ऑफर सोने के सिक्कों और बुलियन पर लागू है या नहीं। इससे आप त्योहारों पर बेहतर डील का फायदा उठा सकेंगे।
(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। कृपया नए ऑफर के लिए संबंधित ज्वेलर्स की आधिकारिक वेबसाइट या स्टोर देखें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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