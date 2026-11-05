धनतेरस और दिवाली पर सोने-चांदी की खरीदारी का मौका, मालाबार से लेकर तनिष्क तक दे रहे हैं बंपर ऑफर, जानें डिटेल

धनतेरस 6 नवंबर और दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। इन त्योहारों पर सोने और हीरे की ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को लुभाने के लिए कई बड़े ज्वेलरी ब्रांड आकर्षक ऑफर दे रहे हैं।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जॉयअलुक्कास, तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स जैसे ब्रांड मेकिंग चार्ज में छूट, पुराने सोने की अदला-बदली पर फायदा और सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए रेट प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं दे रहे हैं।

हालांकि, सभी ऑफर हर तरह की ज्वेलरी पर लागू नहीं हैं। कुछ छूट खरीदारी की रकम, ज्वेलरी की श्रेणी और ऑफर की समय सीमा पर निर्भर करती हैं। इसलिए खरीदारी करने से पहले यह जरूर जांच लें कि ऑफर सोने के सिक्कों, बुलियन और स्टोन लगी ज्वेलरी पर भी लागू है या नहीं।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के दिवाली ऑफर 2026 मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इस दिवाली ग्राहकों को कई तरह की छूट दे रहा है। कंपनी सोने, अनकट और रत्नों वाली ज्वेलरी पर वैल्यू एडिशन चार्ज में 30 फीसदी तक की छूट दे रही है। इसके अलावा हीरे की कीमत पर भी 30 फीसदी तक की छूट मिल सकती है। यह ऑफर 9 अक्टूबर से 15 नवंबर तक वैध है।

कंपनी की अन्य चार सुविधाएं 2 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक उपलब्ध हैं। इनमें गोल्ड रेट प्रोटेक्शन की सुविधा शामिल है। इसके तहत ग्राहक सोने की किसी खास कीमत पर 10 फीसदी रकम देकर ज्वेलरी बुक कर सकते हैं। अगर बाद में सोने का भाव बढ़ जाता है तो ग्राहक बुकिंग के समय तय रेट पर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं, अगर कीमत घटती है तो कम हुए भाव का फायदा मिलेगा।

इसके अलावा ग्राहक 10 फीसदी एडवांस देकर धनतेरस की ज्वेलरी बुक कर सकते हैं। इस पर उन्हें चांदी का सिक्का मुफ्त मिलेगा। अंतिम खरीदारी के समय बुकिंग वाले दिन या खरीदारी वाले दिन में से जो भी सोने का भाव कम होगा, उसी के आधार पर बिल बनेगा।

पुराना सोना बदलने पर कंपनी बिना किसी कटौती के एक्सचेंज की सुविधा भी दे रही है। वहीं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को 4,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है।

जॉयअलुक्कास के दिवाली ऑफर 2026 जॉयअलुक्कास इस दिवाली सोने, हीरे, प्लैटिनम, रत्नों और चांदी की ज्वेलरी के साथ सोने और चांदी के बुलियन पर मेकिंग चार्ज में 50 फीसदी की सीधी छूट दे रहा है।

कंपनी के ऑफर में गोल्ड रेट प्रोटेक्शन भी शामिल है। ग्राहक 10 फीसदी एडवांस देकर ज्वेलरी बुक कर सकते हैं और सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से सुरक्षा पा सकते हैं।

पुराने सोने की अदला-बदली पर भी कंपनी 0 फीसदी कटौती का ऑफर दे रही है। खास बात यह है कि ग्राहक किसी भी दूसरे ज्वेलर से खरीदी गई पुरानी सोने की ज्वेलरी भी यहां बेच सकते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन प्रक्रिया के बाद तुरंत नकद भुगतान की सुविधा मिलेगी।

ये ऑफर 9 अक्टूबर से 8 नवंबर तक कंपनी की भारतीय वेबसाइट और मोबाइल ऐप से की गई खरीदारी पर लागू हैं।

तनिष्क के दिवाली ऑफर 2026 तनिष्क का दिवाली ऑफर 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक देशभर के तनिष्क और मिया स्टोर के साथ कंपनी की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है।

कंपनी चुनिंदा सोने की ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज में प्रति ग्राम 301 रुपये की छूट दे रही है। इसमें सादी सोने की ज्वेलरी, मंगलसूत्र, कुंदन, पोल्की, स्टोन लगी ज्वेलरी और मिया कलेक्शन शामिल हैं।

वहीं, हीरे और स्टोन वाली ज्वेलरी पर खरीदारी की रकम के आधार पर हीरे की कीमत और मेकिंग चार्ज में 35 फीसदी तक की छूट मिल सकती है।

पुराने सोने की अदला-बदली पर भी कंपनी खास ऑफर दे रही है। 22 कैरेट और इससे कम शुद्धता वाले पात्र पुराने सोने पर 0 फीसदी कटौती होगी। हालांकि, 9 से 18 कैरेट के सोने पर 2 फीसदी कटौती लागू होगी। यह ऑफर तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध है। सोने के सिक्के, चांदी के सामान, चांदी के सिक्के, खुले हीरे और रत्न इस ऑफर में शामिल नहीं हैं।

तनिष्क ग्राहकों को गोल्ड रेट प्रोटेक्शन की सुविधा भी दे रहा है। इसके तहत 12 सितंबर से 10 नवंबर के बीच कम से कम 25 फीसदी एडवांस देकर पात्र ज्वेलरी बुक करने वाले ग्राहकों को बुकिंग वाले दिन या बिलिंग वाले दिन में से कम सोने का भाव मिलेगा। हालांकि, अंतिम बिलिंग 12 नवंबर तक पूरी करनी होगी।

कल्याण ज्वेलर्स के दिवाली ऑफर 2026 कल्याण ज्वेलर्स भी इस दिवाली ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर दे रहा है। कंपनी वैल्यू एडिशन चार्ज पर 40 फीसदी तक की छूट दे रही है। इसके साथ ही ग्राहकों को 50 करोड़ रुपये तक के इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है।

इसके अलावा पुराने सोने की अदला-बदली पर कंपनी 0 फीसदी कटौती का ऑफर दे रही है। यानी ग्राहक पुरानी सोने की ज्वेलरी बदलकर नई ज्वेलरी खरीद सकते हैं।

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान धनतेरस और दिवाली पर ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ छूट देखकर फैसला न करें। मेकिंग चार्ज, सोने की शुद्धता, हॉलमार्क, जीएसटी और एक्सचेंज की शर्तों की भी जानकारी लें। साथ ही यह जरूर पता करें कि संबंधित ऑफर सोने के सिक्कों और बुलियन पर लागू है या नहीं। इससे आप त्योहारों पर बेहतर डील का फायदा उठा सकेंगे।