धनतेरस पर सोना खरीदने का है प्लान? बेस्ट हैं निवेश के 5 तरीके और जानें किसमें होगा फायदा

धनतेरस और दिवाली पर भारत में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि इन त्योहारों पर कई लोग सोने के गहने, सिक्के और बिस्कुट खरीदते हैं। वहीं, कुछ लोग सोने को निवेश का एक जरिया मानते हैं, ताकि अपने निवेश के पोर्टफोलियो में विविधता ला सकें और लंबे समय में संपत्ति बना सकें।

सोने में निवेश करने के लिए केवल गहने या सिक्के खरीदना ही जरूरी नहीं है। आप अपने बजट और निवेश के उद्देश्य के अनुसार गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF), डिजिटल गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस धनतेरस और दिवाली पर सोने में निवेश करने के कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं।

1. फिजिकल गोल्ड: सोने के सिक्के, बिस्कुट और गहने भारत में धनतेरस पर सोने के गहने खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। कई लोग इस दिन सोने के सिक्के और बिस्कुट भी खरीदते हैं। गहनों को विशेष अवसरों पर पहना जा सकता है और अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में दिया जा सकता है। हालांकि, अगर आप केवल निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो सिक्के और बिस्कुट भी विकल्प हो सकते हैं।

सोने के गहने खरीदते समय आपको सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज यानी गहने बनाने का शुल्क भी देना पड़ता है। इसके साथ ही लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) भी चुकाना होता है। भविष्य में जब आप इन गहनों को बेचते हैं, तो मेकिंग चार्ज की पूरी रकम वापस मिलना जरूरी नहीं है। इसलिए निवेश के लिए सोना खरीदते समय इन अतिरिक्त खर्चों को ध्यान में रखना चाहिए।

2. गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर आप सोना खरीदे बिना उसकी कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से लाभ उठाना चाहते हैं, तो गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड पर विचार कर सकते हैं।

गोल्ड ETF ऐसी निवेश योजनाएं हैं, जो मुख्य रूप से भौतिक सोने और सोने से जुड़े वित्तीय साधनों में निवेश करती हैं। इन्हें शेयर बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। इसके लिए निवेशक के पास डीमैट खाता होना जरूरी है। इनका मूल्य सोने की कीमतों से जुड़ा होता है।

दूसरी ओर, गोल्ड म्यूचुअल फंड आमतौर पर गोल्ड ETF में निवेश करते हैं। इनमें निवेश करने के लिए डीमैट खाते की जरूरत नहीं होती। इन्हें म्यूचुअल फंड कंपनी या निवेश मंच के माध्यम से खरीदा जा सकता है।

इन दोनों विकल्पों का फायदा यह है कि निवेशक को सोना रखने के लिए लॉकर या सुरक्षित जगह की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, निवेश करने से पहले संबंधित योजना के खर्च और नियमों को समझना जरूरी है।

3. डिजिटल गोल्ड डिजिटल गोल्ड के जरिए आप ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं। इसमें बहुत कम रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। पेटीएम, फोनपे और गूगल पे जैसे भुगतान ऐप के माध्यम से डिजिटल गोल्ड खरीदने की सुविधा मिलती है। कुछ मंचों पर एक रुपये से भी इसकी खरीदारी शुरू की जा सकती है।

डिजिटल गोल्ड में खरीदे गए सोने की मात्रा आपके डिजिटल खाते में दिखाई देती है। सेवा देने वाली कंपनी के अनुसार, खरीदे गए सोने के बराबर भौतिक सोना सुरक्षित रखा जाता है। इसकी कीमत भी सोने के बाजार भाव से जुड़ी होती है।

हालांकि, डिजिटल गोल्ड में निवेश करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पारंपरिक विनियमित निवेश उत्पादों की तरह सीधे विनियमित नहीं है। इसलिए निवेश करने से पहले सेवा देने वाली कंपनी, भंडारण व्यवस्था और निकासी के नियमों की जांच करें।

4. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार की ओर से जारी की जाने वाली ऐसी प्रतिभूतियां हैं, जिनकी कीमत सोने के वजन के आधार पर तय होती है। इन्हें भौतिक सोने में निवेश का विकल्प माना जाता है। इन बॉन्ड को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारत सरकार की ओर से जारी करता है।

निवेशकों को बॉन्ड खरीदते समय निर्धारित कीमत चुकानी होती है। मैच्योरिटी यानी तय अवधि पूरी होने पर निवेशक को बॉन्ड के नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है। इन बॉन्ड में निवेश करने का एक फायदा यह है कि आपको सोना खरीदकर अपने पास रखने की जरूरत नहीं पड़ती।

हालांकि, RBI ने फिलहाल नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करना बंद कर रखा है। ऐसे में निवेशक उपलब्ध बॉन्ड को शेयर बाजार के द्वितीयक बाजार से खरीदने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। खरीदने से पहले उसकी बाजार कीमत, बची हुई अवधि और लेनदेन की लागत जरूर जांचें।

5. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी EGR भी सोने में निवेश का एक विकल्प है। इसके जरिए निवेशक को सोने को अपने पास भौतिक रूप में रखने की जरूरत नहीं होती।

EGR ऐसी प्रतिभूतियां हैं, जो निर्धारित शुद्धता और मात्रा वाले सोने से जुड़ी होती हैं। इन्हें मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में खरीदा और बेचा जा सकता है। इनके जरिए निवेशक इलेक्ट्रॉनिक रूप में सोना रख सकते हैं और बाजार में मांग तथा आपूर्ति के आधार पर इनकी कीमत तय होती है।

नियमों और संबंधित व्यवस्था के तहत कुछ परिस्थितियों में EGR को भौतिक सोने में बदलने की सुविधा भी मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए लागू शर्तों, न्यूनतम मात्रा, शुल्क और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेना जरूरी है।

धनतेरस और दिवाली पर सोने में निवेश का कौन-सा विकल्प बेहतर है? सोने में निवेश का सही विकल्प आपकी जरूरत, बजट और निवेश की अवधि पर निर्भर करता है। अगर आप सोना पहनने या परिवार के लिए गहने खरीदना चाहते हैं, तो भौतिक सोना उपयोगी हो सकता है। वहीं, अगर आपका उद्देश्य निवेश करना है और आप सोने को सुरक्षित रखने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड पर विचार कर सकते हैं।

डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले उससे जुड़े जोखिम और सेवा प्रदाता की विश्वसनीयता जांचें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और EGR के मामले में भी उपलब्धता, खरीद मूल्य, शुल्क और बाहर निकलने के विकल्प समझना जरूरी है।

ध्यान रखें कि सोने की कीमतें घट-बढ़ सकती हैं। इसलिए किसी भी विकल्प में कम समय में मुनाफे की गारंटी नहीं होती। निवेश करने से पहले कुल खर्च, कर, नकदी में बदलने की सुविधा और बेचने के नियमों की तुलना जरूर करें।