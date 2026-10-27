धनतेरस पर खरीदने की सोच रहे सोना? हॉलमार्किंग के अलावा शुद्धता को कैसे करें चेक, जानिए क्या है प्रोसेस

भारत में त्योहारों के दौरान सोने की खरीदारी बढ़ जाती है। इस दौरान लोग आभूषण, सोने के सिक्के और बिस्कुट खरीदते हैं। कुछ लोग इसे निवेश के तौर पर खरीदते हैं, तो कई परिवारों में सोना खरीदना परंपरा का हिस्सा है। अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए इन दिनों इसकी मांग बढ़ जाती है।

इस साल धनतेरस 6 नवंबर को पड़ रहा है। अगर आप भी इस दिन सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आभूषण या सिक्के की शुद्धता वही हो, जिसका दावा दुकानदार कर रहा है। खासतौर पर स्थानीय या छोटी ज्वेलरी दुकानों से सोना खरीदते समय सावधानी बरतना जरूरी है।

सिर्फ हॉलमार्क देखकर न करें भरोसा सोना खरीदते समय ज्यादातर लोग सबसे पहले उस पर हॉलमार्क देखते हैं। हॉलमार्क इस बात का संकेत है कि सोने की शुद्धता की जांच और प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से मान्यता प्राप्त व्यवस्था के तहत किया गया है।

हालांकि, केवल हॉलमार्क देखकर सोने की शुद्धता की पुष्टि करना पर्याप्त नहीं है। कुछ मामलों में आभूषणों पर नकली हॉलमार्क भी लगाया जा सकता है। ऐसे में ग्राहकों को सोने की असलियत जांचने के लिए एक और जरूरी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए।

यहां हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या यानी HUID कोड काम आता है। BIS से हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों पर छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड अंकित होता है। इसमें अंग्रेजी के अक्षर और अंक शामिल होते हैं। इस कोड की मदद से ग्राहक BIS Care मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल पर आभूषण से जुड़ी जानकारी और उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं।

HUID कोड से ऐसे जांचें सोने की शुद्धता सोने के आभूषण पर दिए गए HUID कोड की जांच करना आसान है। खरीदारी करने से पहले आप इन तरीकों से इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं।

पहला स्टेप: HUID कोड ढूंढें सबसे पहले अपने आभूषण पर छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक HUID कोड देखें। यह कोड आमतौर पर BIS के लोगो, सोने की शुद्धता बताने वाले निशान जैसे 22 कैरेट या 18 कैरेट और ज्वेलर के पहचान चिह्न के पास अंकित होता है।

दूसरा स्टेप: BIS Care ऐप डाउनलोड करें अपने एंड्रॉयड फोन में गूगल प्ले स्टोर या आईफोन में एप्पल ऐप स्टोर से आधिकारिक BIS Care ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप के जरिए हॉलमार्क वाले आभूषणों की जानकारी की पुष्टि की जा सकती है।

तीसरा स्टेप: HUID कोड दर्ज करें ऐप खोलने के बाद होम स्क्रीन पर दिए गए 'Verify HUID' विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपने आभूषण पर लिखा छह अंकों का कोड बिल्कुल सही तरीके से दर्ज करें।

चौथा स्टेप: स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी देखें कोड दर्ज करने के बाद ऐप पर ज्वेलर के पंजीकरण से जुड़ी जानकारी, हॉलमार्किंग की तारीख, हॉलमार्किंग केंद्र और सोने की शुद्धता जैसी जानकारियां दिखाई देंगी।

पांचवां स्टेप: खरीदारी से पहले जानकारी का मिलान करें ऐप पर दिखाई गई जानकारी का अपने आभूषण और दुकानदार की ओर से दी गई रसीद से मिलान करें। अगर जानकारी में कोई अंतर दिखाई देता है, तो खरीदारी करने से पहले दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगें।

अगर आपके पास बिना हॉलमार्क वाला सोने का आभूषण है और आप उसकी शुद्धता जांचना चाहते हैं, तो BIS से मान्यता प्राप्त जांच एवं हॉलमार्किंग केंद्र पर जाकर उसकी जांच करवा सकते हैं। BIS की वेबसाइट के अनुसार, इसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता है।

सोने की शुद्धता कम निकलने पर क्या मिलेगा मुआवजा? अगर किसी ग्राहक ने हॉलमार्क वाला सोने का आभूषण खरीदा है, लेकिन जांच में उसकी शुद्धता हॉलमार्क पर दर्ज शुद्धता से कम पाई जाती है, तो ग्राहक BIS के नियमों के तहत मुआवजे का हकदार हो सकता है।

BIS की वेबसाइट के मुताबिक, मुआवजे की गणना आभूषण में शुद्धता की कमी के कारण होने वाले मूल्य के अंतर के दोगुने के आधार पर की जाती है। इसके साथ ग्राहक को जांच के लिए चुकाया गया शुल्क भी दिया जाता है। मुआवजे की राशि आभूषण के वजन और शुद्धता में पाई गई कमी के आधार पर तय होती है।

इसलिए सोना खरीदते समय केवल उसकी कीमत या डिजाइन पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। उसकी शुद्धता और हॉलमार्क से जुड़ी जानकारी की पुष्टि करना भी जरूरी है।

रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आया सोने का भाव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आ चुकी है। 29 जनवरी 2026 को सोने का भाव 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद कीमत में 38,600 रुपये से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।

सोने की कीमतों में इस उतार-चढ़ाव के पीछे पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिका में महंगाई को लेकर बनी चिंताएं प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं।