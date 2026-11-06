Dhanteras Investment Tips: सिर्फ सोने में न लगाएं पूरा पैसा! ये 1 फंड शेयर, डेट और गोल्ड तीनों का देगा फायदा

Multi-Asset Allocation Fund: भारत में धनतेरस पर सोना खरीदना सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। घर में समृद्धि के प्रतीक के रूप में लोग सोने के सिक्के, बार या आभूषण खरीदते हैं। लेकिन, पिछले कुछ सालों में ट्रेंड थोड़ा बदला है। अब लोग शुभ खरीदारी के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन के नजरिए से भी धनतेरस के दिन निवेश कर रहे हैं। लेकिन, जब सोने की कीमतें ऊंची बनी हों, तब एक स्मार्ट इन्वेस्टर निवेश के लिए अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स की एक खास कैटेगरी है, जो आपके एक ही निवेश को शेयर बाजार, फिक्स्ड इनकम और सोने-चांदी तीनों में बांट देती है। इसे मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड (Multi-Asset Allocation Fund) कहते हैं।
सेबी (SEBI) के नियमों के मुताबिक, किसी भी मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड को कम से कम तीन अलग-अलग एसेट क्लासेज में पैसा लगाना अनिवार्य होता है। इसमें प्रत्येक एसेट क्लास में न्यूनतम 10 फीसदी एलोकेशन होना जरूरी है। आमतौर पर ये फंड्स इक्विटी यानी शेयर बाजार सेगमेंट में 45% से 65% तक निवेश करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सके। वहीं, डेट और मनी मार्केट यानी बॉन्ड्स व सरकारी सिक्योरिटीज में 15% से 25% तक का निवेश करते हैं, जिससे बाजार गिरने पर पोर्टफोलियो को झटका न लगे। इसके साथ ही कमोडिटी यानी गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 10% से 20% तक का निवेश करते हैं, जिससे आर्थिक अनिश्चितता या युद्ध जैसे हालात में सुरक्षा मिले।
आम निवेशक के लिए यह तय करना मुश्किल होता है कि कब शेयर बेचकर सोना खरीदें या कब सोने से मुनाफा निकालकर शेयरों में लगाएं। मल्टी-एसेट फंड्स में यह काम फंड मैनेजर पेशेवर तरीके से करता है। जब शेयर बाजार महंगा होता है, तो फंड मैनेजर वहां से मुनाफा बुक करके सस्ता चल रहे गोल्ड या डेट में शिफ्ट कर देते हैं।
अगर शेयर बाजार में 10-15 फीसदी का बड़ा करेक्शन आता है, तो अक्सर सोना और डेट फंड्स पोर्टफोलियो को संभाल लेते हैं। इससे आपका कुल रिटर्न लाल निशान में जाने से बच जाता है।
अगर कोई निवेशक खुद अलग-अलग ब्लू चिप शेयर, सरकारी बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ खरीदने जाए, तो उसे बड़ा कॉर्पस चाहिए। मल्टी-एसेट फंड में आप केवल 500 या 1,000 रुपये की मंथली एसआईपी (SIP) से इन तीनों एसेट्स के मालिक बन सकते हैं।
शगुन के तौर पर आप परंपरा निभाते हुए छोटा सिक्का या डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन अपने निवेश योग्य सरप्लस फंड का एक बड़ा हिस्सा मल्टी-एसेट फंड्स के जरिए डाइवर्सिफाई करें।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।
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