Dhanteras Investment Tips: सिर्फ सोने में न लगाएं पूरा पैसा! ये 1 फंड शेयर, डेट और गोल्ड तीनों का देगा फायदा

Multi-Asset Allocation Fund: भारत में धनतेरस पर सोना खरीदना सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। घर में समृद्धि के प्रतीक के रूप में लोग सोने के सिक्के, बार या आभूषण खरीदते हैं। लेकिन, पिछले कुछ सालों में ट्रेंड थोड़ा बदला है। अब लोग शुभ खरीदारी के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन के नजरिए से भी धनतेरस के दिन निवेश कर रहे हैं। लेकिन, जब सोने की कीमतें ऊंची बनी हों, तब एक स्मार्ट इन्वेस्टर निवेश के लिए अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स की एक खास कैटेगरी है, जो आपके एक ही निवेश को शेयर बाजार, फिक्स्ड इनकम और सोने-चांदी तीनों में बांट देती है। इसे मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड (Multi-Asset Allocation Fund) कहते हैं।

क्या है मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड का नियम? सेबी (SEBI) के नियमों के मुताबिक, किसी भी मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड को कम से कम तीन अलग-अलग एसेट क्लासेज में पैसा लगाना अनिवार्य होता है। इसमें प्रत्येक एसेट क्लास में न्यूनतम 10 फीसदी एलोकेशन होना जरूरी है। आमतौर पर ये फंड्स इक्विटी यानी शेयर बाजार सेगमेंट में 45% से 65% तक निवेश करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सके। वहीं, डेट और मनी मार्केट यानी बॉन्ड्स व सरकारी सिक्योरिटीज में 15% से 25% तक का निवेश करते हैं, जिससे बाजार गिरने पर पोर्टफोलियो को झटका न लगे। इसके साथ ही कमोडिटी यानी गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 10% से 20% तक का निवेश करते हैं, जिससे आर्थिक अनिश्चितता या युद्ध जैसे हालात में सुरक्षा मिले।

इस फंड के 3 बड़े फायदे ऑटोमैटिक रीबैलेंसिंग का अनुशासन आम निवेशक के लिए यह तय करना मुश्किल होता है कि कब शेयर बेचकर सोना खरीदें या कब सोने से मुनाफा निकालकर शेयरों में लगाएं। मल्टी-एसेट फंड्स में यह काम फंड मैनेजर पेशेवर तरीके से करता है। जब शेयर बाजार महंगा होता है, तो फंड मैनेजर वहां से मुनाफा बुक करके सस्ता चल रहे गोल्ड या डेट में शिफ्ट कर देते हैं।

गिरावट में कम झटका अगर शेयर बाजार में 10-15 फीसदी का बड़ा करेक्शन आता है, तो अक्सर सोना और डेट फंड्स पोर्टफोलियो को संभाल लेते हैं। इससे आपका कुल रिटर्न लाल निशान में जाने से बच जाता है।

छोटी कैपिटल से पूरा डाइवर्सिफिकेशन अगर कोई निवेशक खुद अलग-अलग ब्लू चिप शेयर, सरकारी बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ खरीदने जाए, तो उसे बड़ा कॉर्पस चाहिए। मल्टी-एसेट फंड में आप केवल 500 या 1,000 रुपये की मंथली एसआईपी (SIP) से इन तीनों एसेट्स के मालिक बन सकते हैं।

इस धनतेरस पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी? शगुन के तौर पर आप परंपरा निभाते हुए छोटा सिक्का या डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन अपने निवेश योग्य सरप्लस फंड का एक बड़ा हिस्सा मल्टी-एसेट फंड्स के जरिए डाइवर्सिफाई करें।