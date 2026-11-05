धनतेरस पर चांदी खरीदना कितना फायदेमंद? सिक्के, बर्तन या सिल्वर ईटीएफ, किसमें मिलेगा बेहतर रिटर्न?

धनतेरस के मौके पर सोने के साथ चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस साल 6 नवंबर 2026 को धनतेरस मनाया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी इस मौके पर चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि चांदी के सिक्के, बर्तन या सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तीनों विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ऐसे में चुनाव आपके निवेश के उद्देश्य और जरूरत पर निर्भर करता है।
धनतेरस पर चांदी के सिक्के खरीदना काफी लोकप्रिय है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास असली चांदी होती है। जरूरत पड़ने पर इसे ज्वेलर्स या बुलियन डीलर्स को बेचा जा सकता है। निवेश के लिहाज से 999 शुद्धता वाले सिक्के खरीदना बेहतर रहता है।
हालांकि, सिक्के खरीदते समय उनकी कीमत के अलावा जीएसटी और अतिरिक्त प्रीमियम का भी ध्यान रखना चाहिए। चांदी की खरीद पर 3 फीसदी जीएसटी लगता है। कई बार सिक्कों पर ढलाई और पैकिंग का खर्च भी जुड़ जाता है। बेचते समय पूरी खरीद कीमत वापस मिलना जरूरी नहीं है।
अगर आप धनतेरस पर चांदी के बर्तन खरीदते हैं तो उनका इस्तेमाल पूजा और घर के दूसरे कामों में भी कर सकते हैं। यानी निवेश के साथ उपयोग का फायदा भी मिलता है। लेकिन केवल रिटर्न के नजरिए से चांदी के बर्तन खरीदना बहुत अच्छा विकल्प नहीं माना जाता। इन पर डिजाइन और कारीगरी का खर्च जुड़ सकता है। दोबारा बेचते समय इन खर्चों की भरपाई नहीं होती।
अगर आप चांदी को सिर्फ निवेश के नजरिए से खरीदना चाहते हैं तो सिल्वर ETF एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें आपको असली चांदी घर में रखने की जरूरत नहीं होती। सिल्वर ETF के जरिए आप शेयर बाजार में चांदी की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है।
इसका एक फायदा यह भी है कि बाजार के समय आप एक्सचेंज पर इसकी यूनिट खरीद और बेच सकते हैं। इसमें चोरी या घर में चांदी सुरक्षित रखने की चिंता नहीं रहती। हालांकि, इसमें फंड का एक्सपेंस रेशियो और ब्रोकरेज जैसे खर्च होते हैं। चांदी की कीमत गिरने पर निवेश में नुकसान भी हो सकता है।
अगर आपका मकसद चांदी को लंबे समय तक निवेश के रूप में रखना है तो सिल्वर ETF ज्यादा सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। इसमें मेकिंग चार्ज और भंडारण की परेशानी नहीं होती। वहीं, अगर आप धनतेरस पर परंपरा के अनुसार चांदी खरीदना चाहते हैं तो सिक्के बेहतर विकल्प हैं। बर्तन उन लोगों के लिए ठीक हैं, जो निवेश के साथ उनका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं।
टैक्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। मौजूदा नियमों के अनुसार सिल्वर ETF को 12 महीने से ज्यादा रखने पर मिलने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जिस पर 12.5 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं, भौतिक चांदी के लिए यह अवधि 24 महीने से ज्यादा है।
इसलिए धनतेरस पर चांदी खरीदने से पहले अपनी जरूरत, बजट और निवेश की अवधि जरूर देखें। सिर्फ परंपरा या बाजार में तेजी देखकर निवेश करने से बचें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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