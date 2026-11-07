पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर! डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख हुई तय, घर बैठे ऐसे जमा करें सर्टिफिकेट

केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को राहत देने के लिए देशभर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान 5.0 की शुरुआत की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कई मंत्रालयों में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस अभियान का शुभारंभ किया।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की ओर से आयोजित यह अभियान एक महीने तक चलेगा। इसके तहत देशभर में हजारों स्थानों पर पेंशनर्स को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी जाएगी। इसका मकसद पेंशनर्स के लिए हर साल होने वाली जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाना है।
अभियान की शुरुआत के दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से बुजुर्ग पेंशनर्स को काफी राहत मिल रही है। आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन और जीवन प्रमाण ऐप की मदद से अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों में लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है।
सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसे जमा करने की तारीख पेंशनर्स की उम्र के आधार पर तय की गई है।
80 साल या इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स 1 अक्टूबर 2026 से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं, 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 नवंबर 2026 से शुरू हुई है। दोनों श्रेणियों के पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है।
यह नियम केंद्र और राज्य सरकार के पात्र पेंशनर्स के साथ-साथ अन्य सरकारी पेंशन वितरण व्यवस्था के तहत आने वाले पेंशनर्स पर भी लागू होता है। स्पर्श (SPARSH) पोर्टल के माध्यम से पेंशन पाने वाले रक्षा पेंशनर्स को भी अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
पेंशनर्स आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए सरकार का जीवन प्रमाण पोर्टल और ऐप उपलब्ध है। स्मार्टफोन की मदद से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए यह काम घर बैठे किया जा सकता है।
इसके अलावा पेंशनर्स अधिकृत जीवन प्रमाण केंद्र पर जाकर फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली (आइरिस) के जरिए भी पहचान सत्यापित करा सकते हैं। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस आरडी (Aadhaar Face RD) ऐप डाउनलोड करें।
2. जीवन प्रमाण ऐप खोलें और पेंशनर का आधार नंबर सहित मांगी गई जरूरी जानकारी भरें।
3. इसके बाद पेंशन से जुड़ी जानकारी दर्ज करें। इसमें पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर, बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर शामिल हैं।
4. अब स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
5. पहचान सत्यापित होने के बाद आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा।
6. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए एक प्रमाण आईडी (Pramaan ID) मिलेगी। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनने के बाद यह ऑनलाइन सुरक्षित रहता है। पेंशन बांटने वाली संबंधित एजेंसी जीवन प्रमाण के डिजिटल रिकॉर्ड से इसे देख सकती है। इस तरह पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से राहत मिलती है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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