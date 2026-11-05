Life certificate for pensioners 2026: बैंक की लंबी लाइन छोड़ें, मोबाइल के कैमरे से ऐसे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र

Life certificate for pensioners 2026: देश के करोड़ों पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहना और बायोमेट्रिक मशीनों पर कई बार अंगूठे के निशान न मिलना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस झंझट को दूर करने का रास्ता मिल चुका है। केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने पेंशनभोगियों से इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की विशेष अपील की है, जिससे किसी भी बुजुर्ग को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

घर बैठे बनाए जीवित प्रमाण पत्र दरअसल, हर महीने पेंशन की रकम बिना किसी रुकावट के खाते में आती रहे, इसके लिए हर साल जीवित प्रमाण पत्र जमा करने का अनिवार्य नियम है। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक की ब्रांच या संबंधित दफ्तरों में जाना पड़ता था। इसके बाद जीवन प्रमाण डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक्स का सहारा मिला। अब इस व्यवस्था को और भी अधिक आसान बना दिया गया है। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अब बुजुर्ग अपने या परिवार के किसी सदस्य के स्मार्टफोन से घर बैठे ही अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार कर सकते हैं।

जीवन प्रमाण पत्र बनाने का ये है आसान तरीका स्टेप 1: सबसे पहले आपके पास कम से कम 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा वाला स्मॉर्टफोन होना चाहिए।

स्टेप 2: गूगल प्ले स्टोर से ‘आधार फेस आरडी’ और ‘जीवन प्रमाण फेस ऐप’ दोनों ऐप्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें।

स्टेप 3: अपना आधार नंबर तैयार रखें।

स्टेप 4: ऑपरेटर की पहचान पूरी करें और उसका चेहरा स्कैन करें। पेंशनर खुद भी ऑपरेटर बन सकता है।

स्टेप 5: ऐप में पेंशनर की जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 6: स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से साफ तस्वीर लें और सबमिट कर दें।

उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आएगा, जिसमें जीवन प्रमाण डाउनलोड करने का लिंक होगा।

सरकार चला रही जागरुकता अभियान बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को हर पेंशनर्स तक पहुंचाने के मकसद से सरकार अभियान भी चला रही है। सरकार ने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक देशव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान का पांचवां चरण शुरू किया है। यह कैंपेन देश के 2,000 शहरों और जिलों में पूरी सक्रियता से चलाया जा रहा है। नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में आयोजित विशेष जागरूकता शिविर में विभागीय सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने साफ किया कि पेंशन से जुड़ी हर पहल के केंद्र में हमेशा बुजुर्ग ही होते हैं।