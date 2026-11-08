दिवाली पर ऑनलाइन खरीद रहे हैं सोने-चांदी के सिक्के? ऑर्डर करने से पहले ये 5 बातें जरूर जान लें

दिवाली के शुभ अवसर पर अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब इसके लिए ज्वेलरी शॉप जाने की जरूरत नहीं है। कई ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म घर बैठे सोने-चांदी के सिक्के और अन्य प्रोडक्ट खरीदने की सुविधा दे रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म पर कल्याण, एमएमटीसी-पैम्प, मालाबार, तनिष्क और जोयालुक्कास जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड के प्रोडक्ट भी उपलब्ध हैं। कुछ प्लेटफॉर्म तो कुछ ही मिनटों में घर तक डिलीवरी का दावा करते हैं।

हालांकि, ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा के बीच कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। सोना-चांदी महंगी धातुएं हैं, इसलिए जल्दबाजी या केवल आकर्षक ऑफर देखकर खरीदारी करना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप इस दिवाली ऑनलाइन सोने या चांदी के सिक्के खरीदने जा रहे हैं, तो इन पांच बातों को जरूर जांच लें।

1. भारी छूट देखकर खरीदारी न करें दिवाली के मौके पर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोने-चांदी के सिक्कों और ज्वेलरी पर 20 से 70 फीसदी या इससे ज्यादा छूट देने का दावा कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि यह छूट वास्तव में फायदेमंद हो। कई बार छूट की गणना प्रोडक्ट की बढ़ी हुई अधिकतम खुदरा कीमत यानी एमआरपी के आधार पर की जाती है।

इसलिए केवल डिस्काउंट देखकर खरीदारी न करें। सबसे पहले प्रोडक्ट की अंतिम कीमत की तुलना बाजार में चल रहे सोने-चांदी के भाव से करें। इसके अलावा जीएसटी, डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस और दूसरे संभावित शुल्क भी जांचें। इससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको कितना फायदा मिल रहा है।

2. शुद्धता, वजन और प्रमाणपत्र की जांच करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सोने के सिक्के आमतौर पर 24 कैरेट और 22 कैरेट में उपलब्ध होते हैं। खरीदारी से पहले प्रोडक्ट की पूरी जानकारी पढ़ें। केवल तस्वीर देखकर सिक्के की शुद्धता या वजन का अंदाजा न लगाएं।

यह भी ध्यान रखें कि सोने के आभूषणों की तरह सिक्कों पर बीआईएस हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है। इसलिए खरीदारी से पहले यह जरूर देखें कि सिक्के के साथ निर्माता की ओर से शुद्धता का प्रमाणपत्र यानी अस्से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है या नहीं।

डिलीवरी मिलने पर सिक्के और प्रमाणपत्र की जानकारी अपने ऑर्डर से मिलाएं। वजन, शुद्धता और अन्य विवरण जांचने के बाद ही डिलीवरी के लिए जरूरी ओटीपी साझा करें।

3. असली विक्रेता और निर्माता की पहचान करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते समय यह समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट बेचने वाला कौन है। कई बार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म केवल खरीदारी और डिलीवरी की सुविधा देते हैं, जबकि प्रोडक्ट किसी दूसरे ज्वेलर या निर्माता की ओर से बेचा जाता है।

ऐसे में प्रोडक्ट से जुड़ी शिकायत, वापसी, बदलने या दोबारा बेचने की स्थिति में असली निर्माता या ज्वेलर से संपर्क करना पड़ सकता है।

इसलिए विक्रेता की विश्वसनीयता जरूर जांचें। साथ ही बिल में निर्माता का नाम, सिक्के का वजन, शुद्धता और खरीदारी की कीमत स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए।

4. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कीमतों की तुलना करें एक ही कंपनी का सोने या चांदी का सिक्का अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग कीमत में मिल सकता है। इसलिए खरीदारी करने से पहले एक से ज्यादा ऐप पर कीमत जरूर जांचें।

सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत ही नहीं, बल्कि कूपन, बैंक ऑफर, प्रमोशनल डिस्काउंट और दूसरे कैशबैक ऑफर को भी ध्यान में रखें। इससे आपको सबसे बेहतर कीमत पर प्रोडक्ट खरीदने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, किसी भी ऑफर का लाभ उठाने से पहले उसकी शर्तें जरूर पढ़ें। कुछ छूट चुनिंदा ग्राहकों, भुगतान के तरीकों या विशेष दुकानों पर ही लागू होती हैं।

5. वापसी और दोबारा बेचने की शर्तें समझें ऑनलाइन सोने-चांदी के सिक्के खरीदना जितना आसान है, उन्हें वापस करना उतना ही मुश्किल हो सकता है। कई प्लेटफॉर्म सोने और चांदी के सिक्कों पर सामान्य रिटर्न की सुविधा नहीं देते। अगर प्रोडक्ट खराब, नकली या ऑर्डर से अलग निकलता है, तभी शिकायत के आधार पर समाधान मिल सकता है।

इसलिए डिलीवरी के समय प्रोडक्ट की अच्छी तरह जांच करें। अगर सिक्के में कोई खराबी या गड़बड़ी दिखाई देती है, तो उसकी तस्वीर और वीडियो बना लें। पैकेजिंग को भी सुरक्षित रखें और तुरंत प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करें।

इसके अलावा, यह भी समझें कि सिक्के को दोबारा बेचने पर आपको खरीदारी की पूरी कीमत वापस नहीं मिलेगी। ज्वेलर्स आमतौर पर सिक्के को उस समय के बाजार भाव पर खरीदते हैं, जो आपकी खरीदारी की कीमत से कम हो सकता है।

जल्दबाजी में न करें खरीदारी दिवाली पर ऑनलाइन सोने-चांदी के सिक्के खरीदना सुविधाजनक जरूर है, लेकिन कुछ मिनटों में डिलीवरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि खरीदारी भी जल्दबाजी में की जाए। प्रोडक्ट की शुद्धता, वजन, कीमत और विक्रेता की विश्वसनीयता की जांच करना जरूरी है।

हमेशा बिल और प्रमाणपत्र संभालकर रखें। इन छोटी-छोटी सावधानियों से आपकी दिवाली की खरीदारी सुरक्षित रह सकती है और भविष्य में किसी परेशानी से भी बचा जा सकता है।