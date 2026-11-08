पुराने गहनों की असली कीमत मिलेगी या लगेगा चूना? दिवाली पर एक्सचेंज से पहले समझ लें ये 6 बातें

दिवाली भारत में सोने के गहने खरीदने के सबसे बड़े मौकों में से एक है। इस दौरान कई लोग नए डिजाइन की ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं। वहीं, कुछ लोग अपने पुराने गहनों को एक्सचेंज करके नए आभूषण खरीदते हैं। इससे पूरी कीमत एक साथ चुकाने का बोझ कम हो सकता है।
हालांकि, पुराने सोने को एक्सचेंज करने का मतलब यह नहीं है कि आपको उसकी पूरी बाजार कीमत मिल जाएगी। ज्वेलर पुराने सोने की कीमत कई बातों के आधार पर तय करता है। इसमें सोने की शुद्धता, उसका असली वजन, उसमें लगे पत्थरों और अन्य चीजों का वजन, पिघलाने का खर्च और ज्वेलर की एक्सचेंज पॉलिसी शामिल हैं।
पुराने सोने की कीमत तय करने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आपके लिए नुकसान का सौदा बन सकती है। इसलिए इस दिवाली पुराने गहने एक्सचेंज करने से पहले इन 6 जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें।
पुराने गहने एक्सचेंज करते समय सबसे पहले उनकी शुद्धता की जांच करवाएं। कई साल पहले खरीदे गए गहनों की शुद्धता आपकी उम्मीद से अलग हो सकती है। खासकर तब, जब गहने बिना हॉलमार्क के खरीदे गए हों या किसी दूसरे ज्वेलर से लिए गए हों।
ज्वेलर से कहें कि वह आपके सामने ही सोने की शुद्धता की जांच करे और उसका परिणाम भी बताए। केवल पुराने खरीदारी बिल या ज्वेलर की जुबानी बात पर भरोसा न करें कि आपका सोना 22 कैरेट, 18 कैरेट या 14 कैरेट का है।
अगर आपके गहनों पर बीआईएस हॉलमार्क लगा है, तो बीआईएस केयर ऐप के जरिए उसकी जानकारी और छह अंकों वाले हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर की जांच कर सकते हैं। हालांकि, हॉलमार्क सोने की घोषित शुद्धता की पुष्टि करता है, एक्सचेंज में मिलने वाली कीमत की नहीं।
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मान्यता प्राप्त जांच और हॉलमार्किंग केंद्रों पर भी पुराने सोने की जांच कराई जा सकती है। इसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता है। अगर आपको ज्वेलर की जांच पर संदेह है, तो यह विकल्प काम आ सकता है।
ज्वेलरी का तराजू पर दिखने वाला कुल वजन जरूरी नहीं कि सोने का वास्तविक वजन भी हो। गहनों में अक्सर कीमती पत्थर, हीरे, मीनाकारी, लाख, मोती और दूसरी गैर-सोने वाली चीजें लगी होती हैं। एक्सचेंज के समय आमतौर पर इनका वजन सोने की कीमत में शामिल नहीं किया जाता।
उदाहरण के लिए, अगर आपके किसी गहने का कुल वजन 20 ग्राम है और उसमें 2 ग्राम पत्थर या अन्य सामग्री लगी है, तो सोने का वास्तविक वजन केवल 18 ग्राम माना जा सकता है।
इसलिए ज्वेलर से कुल वजन, गैर-सोने वाली चीजों का वजन और सोने का शुद्ध वजन अलग-अलग बताने के लिए कहें। वजन आपके सामने किया जाना चाहिए और सभी आंकड़े लिखित रूप में दर्ज होने चाहिए।
यह बात खासतौर पर हीरे जड़े हार, चूड़ियों और शादी के भारी गहनों के मामले में जरूरी है, क्योंकि इनमें सोने और दूसरी सामग्रियों के वजन में काफी अंतर हो सकता है।
यह जरूरी नहीं है कि ज्वेलर आपके पुराने सोने का मूल्यांकन उसी भाव पर करे, जिस भाव पर वह नए सोने के गहने बेच रहा है।
कई ज्वेलर पुराने सोने के लिए अलग खरीद दर तय करते हैं। यह दर सोने की शुद्धता और उनकी एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करती है। इसलिए ज्वेलर से पूछें कि वह आपके सोने के लिए प्रति ग्राम कितना भाव लगा रहा है।
इसकी तुलना उसी दिन के बाजार भाव से करें। ध्यान रखें कि 22 कैरेट सोने की कीमत की तुलना सीधे 24 कैरेट सोने के भाव से नहीं की जा सकती। दोनों की शुद्धता अलग होती है और इसी हिसाब से कीमत भी तय होती है।
ज्वेलर के पास जाने से पहले आप इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर उस दिन के सोने के मानक भाव देख सकते हैं।
यह भी पूछें कि मूल्यांकन के दौरान पूरे सोने पर एक ही दर लागू की जा रही है या कोई अतिरिक्त कटौती भी की जा रही है। कई बार आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के बावजूद कम खरीद दर के कारण आपको अच्छा सौदा नहीं मिल पाता।
पुराने सोने को एक्सचेंज करते समय यह समझना बहुत जरूरी है कि उसकी कीमत में से किस तरह की कटौती की जा रही है।
कुछ ज्वेलर पुराने सोने को पिघलाने, शुद्ध करने, जांचने या प्रोसेसिंग के नाम पर शुल्क काट सकते हैं। यह शुल्क हर ज्वेलर की पॉलिसी के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
एक्सचेंज के लिए सहमति देने से पहले कटौती का पूरा हिसाब मांगें। खासतौर पर इन बातों की जानकारी जरूर लें:
अगर ज्वेलर इसे सामान्य कटौती बता रहा है, तो भी उससे वास्तविक रकम और पूरा हिसाब जरूर मांगें। ध्यान रखें कि पुराने गहने खरीदते समय आपने जो मेकिंग चार्ज दिया था, वह आमतौर पर एक्सचेंज के समय वापस नहीं मिलता। पुराने गहनों की कीमत मुख्य रूप से उनमें मौजूद असली सोने के आधार पर तय होती है, न कि उनकी पुरानी खरीद कीमत के आधार पर।
ज्वेलर पुराने सोने की अच्छी कीमत देने का दावा कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा सौदा आपके लिए फायदेमंद ही होगा। आपको नए गहने की कीमत, उसका वजन, शुद्धता, मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स भी देखना होगा।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पुराने गहनों की एक्सचेंज वैल्यू 1.20 लाख रुपए तय हुई है और नए गहने की कीमत टैक्स से पहले 1.80 लाख रुपए है। ऐसे में आपको दोनों के बीच का अंतर चुकाना होगा। इसके अलावा लागू शुल्क और टैक्स भी देने पड़ सकते हैं।
इसलिए ज्वेलर से नए गहने की कीमत का अलग-अलग हिसाब मांगें। इसमें सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज, पत्थरों की कीमत और जीएसटी की जानकारी होनी चाहिए। यह भी जांचें कि दिवाली पर मिलने वाला डिस्काउंट केवल मेकिंग चार्ज पर है या पूरे गहने के बिल पर लागू है।
एक बार यह भी तुलना कर लें कि अगर आप पुराना सोना अलग से बेचकर किसी दूसरे ज्वेलर से नए गहने खरीदते हैं, तो कुल कितना खर्च आएगा। इससे आपको बेहतर सौदा चुनने में मदद मिलेगी।
पुराने गहने एक्सचेंज करने से पहले ज्वेलर की नियम और शर्तों को अच्छी तरह समझ लें। कुछ ज्वेलर किसी भी दुकान से खरीदे गए पुराने सोने को स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ केवल अपने स्टोर से खरीदे गए गहनों पर बेहतर एक्सचेंज वैल्यू देते हैं। कुछ मामलों में पुराना खरीदारी बिल, पहचान पत्र या गहनों से जुड़ी अन्य जानकारी भी मांगी जा सकती है।
यह भी पता करें कि हॉलमार्क वाले और बिना हॉलमार्क वाले गहनों के लिए एक जैसी एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी या नहीं। टूटे हुए या पत्थर जड़े गहनों के लिए भी अलग नियम हो सकते हैं।
सबसे जरूरी बात यह है कि एक्सचेंज का पूरा हिसाब लिखित में लें। इसमें पुराने गहनों का वजन, शुद्धता, लागू सोने का भाव, सभी कटौतियां और मिलने वाली अंतिम एक्सचेंज वैल्यू दर्ज होनी चाहिए।
नए गहनों के बिल में भी उनका विवरण, कीमती धातु का शुद्ध वजन और उसकी शुद्धता अलग-अलग लिखी होनी चाहिए।
बीआईएस के नियमों के अनुसार, हॉलमार्क वाले कीमती धातु के आभूषणों के बिल में आभूषण का विवरण, सोने का शुद्ध वजन, कैरेट और फाइननेस में शुद्धता तथा हॉलमार्किंग शुल्क जैसी जानकारियां होनी चाहिए।
इसलिए पुराने सोने की एक्सचेंज रसीद और नए गहनों का बिल संभालकर रखें। भविष्य में किसी तरह का विवाद होने पर ये दस्तावेज आपके काम आ सकते हैं।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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