दिवाली पर मिले बोनस को करना चाहते हैं निवेश? पोस्ट ऑफिस की इन 4 स्कीम में मिल सकता है अच्छा रिटर्न

दिवाली पर अगर आपको ऑफिस से बोनस मिला है और आप इस रकम को खर्च करने के बजाय निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं एक विकल्प हो सकती हैं। इन योजनाओं में आप अपनी जरूरत, निवेश की अवधि और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की कुछ योजनाएं तय ब्याज देती हैं, जबकि कुछ में नियमित आय पाने का विकल्प भी मिलता है।

बोनस की रकम निवेश करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आपको पैसा कुछ साल बाद चाहिए या आप लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। यहां पोस्ट ऑफिस की चार योजनाओं के बारे में जानिए, जिन पर आप विचार कर सकते हैं।

1. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) निवेश अवधि: 5 साल

अगर आप दिवाली बोनस को पांच साल के लिए निवेश कर सकते हैं, तो नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी पर विचार कर सकते हैं। यह पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में शामिल है। इसमें निवेश की गई रकम पर तय ब्याज मिलता है और ब्याज चक्रवृद्धि आधार पर जुड़ता है।

अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए एनएससी की ब्याज दर 7.7% सालाना है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है। आयकर में छूट का लाभ लेने से पहले मौजूदा कर नियम और अपनी पात्रता जरूर जांचें।

2. किसान विकास पत्र (KVP) निवेश अवधि: 115 महीने

अगर आप अपनी रकम को लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो किसान विकास पत्र एक विकल्प है। अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही में इस योजना पर 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है। मौजूदा नियमों के मुताबिक इसमें निवेश की रकम 115 महीने यानी 9 साल और 7 महीने में दोगुनी होती है।

यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें जल्द पैसे की जरूरत नहीं है। निवेश करने से पहले इसकी लॉक-इन अवधि और समय से पहले निकासी के नियम समझ लें।

3. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) निवेश अवधि: 5 साल

अगर आप चाहते हैं कि बोनस की रकम निवेश करने के बाद हर महीने कुछ आमदनी होती रहे, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर विचार कर सकते हैं। अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही में इस योजना पर 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें मिलने वाला ब्याज हर महीने दिया जाता है।

इस योजना में एकल खाते के तहत अधिकतम 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते में अधिकतम 15 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो 7.4% की दर से सालाना ब्याज 37,000 रुपए होगा। इस हिसाब से हर महीने करीब 3,083 रुपए मिलेंगे। वास्तविक भुगतान और नियमों की पुष्टि खाता खोलते समय जरूर करें।

4. पांच साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम निवेश अवधि: 5 साल

अगर आप बैंक एफडी की तरह पोस्ट ऑफिस में एकमुश्त रकम जमा करना चाहते हैं, तो पांच साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम भी विकल्प है। अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही में इस पर 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर होती है, जबकि भुगतान के नियम अलग हो सकते हैं।

इस योजना में एकमुश्त निवेश किया जा सकता है। पांच साल की टाइम डिपॉजिट में निवेश करने पर पुरानी कर व्यवस्था के तहत लागू नियमों के अनुसार कर कटौती का लाभ भी मिल सकता है। हालांकि, निवेश करने से पहले अपनी कर व्यवस्था और पात्रता की जांच करना जरूरी है।

बोनस निवेश करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान दिवाली पर मिले बोनस को निवेश करने से पहले अपनी जरूरतों का आकलन करें। अगर आपके पास आपात स्थिति के लिए पर्याप्त बचत नहीं है, तो बोनस की पूरी रकम लंबी अवधि के लिए जमा करने से बचें। निवेश का विकल्प चुनते समय ब्याज दर, मैच्योरिटी अवधि, समय से पहले पैसा निकालने के नियम और टैक्स को ध्यान में रखें।

ध्यान दें कि ऊपर बताई गई ब्याज दरें 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक लागू हैं। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की हर तिमाही समीक्षा करती है। इसलिए खाता खोलने से पहले डाकघर या इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ताजा दरों की पुष्टि कर लें।