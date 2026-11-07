Diwali 2026: दिवाली पर 1 लाख रुपए का सोना खरीदने पर कितना देना होगा जीएसटी? समझें पूरा कैलकुलेशन

दिवाली और धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना भारत में शुभ माना जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सोने के सिक्के, बिस्कुट और गहनों की खरीदारी करते हैं। हालांकि, सोने की कीमत के अलावा ग्राहकों को उस पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) का भी भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप दिवाली पर 1 लाख रुपये का सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपको कुल कितना टैक्स देना होगा।
भारत में सोने की खरीद पर 3 फीसदी GST लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपये का सोना खरीदते हैं, तो आपको इस पर 3,000 रुपये GST देना होगा। इसका पूरा हिसाब इस तरह समझ सकते हैं:
यानी 1 लाख रुपये के सोने की खरीद पर आपको 3,000 रुपये अतिरिक्त GST देना होगा। हालांकि, यह गणना केवल सोने की कीमत पर आधारित है। इसमें मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है।
अगर आप 1 लाख रुपये के सोने के गहने खरीदते हैं और उस पर मेकिंग चार्ज भी लगता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा। यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। तैयार गहने की खुदरा बिक्री पर GST पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 3 फीसदी लगता है।
इसमें सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज दोनों शामिल होते हैं। मेकिंग चार्ज पर अलग से 5 फीसदी GST जोड़ना सही नहीं है। इसकी पुष्टि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के आधिकारिक FAQ में भी की गई है।
उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये के सोने के गहने खरीदे और ज्वेलर ने 10,000 रुपये मेकिंग चार्ज लगाया।
अगर आप दिवाली पर गहनों की जगह सोने के सिक्के या बिस्कुट खरीदते हैं, तो उन पर भी 3 फीसदी GST लगता है। उदाहरण के लिए, 1 लाख रुपये के सोने के सिक्के खरीदने पर 3,000 रुपये GST देना होगा। इस तरह कुल भुगतान 1,03,000 रुपये होगा।
सोना खरीदते समय हमेशा पक्का बिल लें। बिल में सोने का वजन, शुद्धता, प्रति ग्राम कीमत, मेकिंग चार्ज और GST की जानकारी जरूर जांचें। यह भी ध्यान रखें कि स्थानीय खरीद पर GST सामान्यतः 1.5 फीसदी CGST और 1.5 फीसदी SGST में बंटा होता है। अंतरराज्यीय खरीद पर 3 फीसदी IGST लगता है।
इसलिए दिवाली पर सोना खरीदने से पहले सिर्फ सोने का भाव नहीं, बल्कि मेकिंग चार्ज और कुल बिल पर लगने वाले टैक्स को भी समझ लें। इससे आपको अपनी खरीदारी का सही बजट बनाने में मदद मिलेगी।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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