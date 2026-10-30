EPF Rules 2026: कंपनियों के पास 31 अक्टूबर तक का समय, सितंबर के PF को लेकर जान लें जरूरी बातें

कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) से जुड़े जरूरी कामों के लिए नियोक्ताओं यानी कंपनियों के पास 31 अक्टूबर 2026 तक का समय है। कंपनियों को सितंबर 2026 का इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) दाखिल करने और भविष्य निधि (PF) का अनिवार्य अंशदान जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है।
पहले इसकी अंतिम तारीख 15 अक्टूबर थी, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया था। यहफैसला EPFO की ओर से भविष्य निधि के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने के बाद लिया गया। नई वेतन सीमा 17 सितंबर 2026 से लागू हो गई है।
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य अधिक पात्र कर्मचारियों को EPFO की सुविधाओं और लाभों के दायरे में लाना है। नए नियमों के लागू होने के बाद कंपनियों को अपने पेरोल सिस्टम, कर्मचारियों के वेतन और PF अंशदान की गणना की दोबारा जांच करनी होगी। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि कौन से कर्मचारी नए नियमों के तहत PF सदस्य बनने के पात्र हैं।
ECR में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन और अंशदान से जुड़ी जानकारी होती है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) का ब्योरा शामिल होता है। इसलिए कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान सही तरीके से निकाला गया हो और तय समय के भीतर जमा कर दिया जाए।
नई वेतन सीमा का PF अंशदान पर कितना असर पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी कर्मचारियों के PF की गणना किस आधार पर करती है।
वेतन सीमा के आधार पर PF जमा करने वाली कंपनियां: जो कंपनियां निर्धारित वेतन सीमा के आधार पर 12 फीसदी PF अंशदान जमा करती हैं, उनके कर्मचारियों का अधिकतम मासिक अंशदान 1,800 रुपए से बढ़कर 3,000 रुपए हो सकता है। नियोक्ता का अंशदान भी EPF और EPS के बीच लागू नियमों के अनुसार बांटा जाएगा।
वास्तविक वेतन के आधार पर PF जमा करने वाली कंपनियां: कुछ कंपनियां कर्मचारियों के वास्तविक PF योग्य वेतन पर 12 फीसदी अंशदान जमा करती हैं। ऐसी कंपनियों में अंशदान की रकम में बहुत कम बदलाव हो सकता है या कोई बदलाव नहीं भी हो सकता है। हालांकि, इन कंपनियों को भी अपने पेरोल सिस्टम और नए नियमों की जांच करनी चाहिए।
नई वेतन सीमा का एक बड़ा असर EPF की अनिवार्य सदस्यता पर भी पड़ सकता है। अब ऐसे नए कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से अधिक और 25,000 रुपए तक है, वे लागू सदस्यता नियमों के तहत EPF के दायरे में आ सकते हैं।
वहीं, 25,000 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले ऐसे नए कर्मचारी, जो पहले से EPF के सदस्य नहीं हैं, कुछ शर्तें पूरी करने पर अनिवार्य सदस्यता से बाहर रह सकते हैं। इन्हें एक्सक्लूडेड एम्प्लॉई यानी अपवर्जित कर्मचारी कहा जाता है। हालांकि, जो कर्मचारी पहले से EPF के सदस्य हैं, उनकी सदस्यता आमतौर पर नौकरी बदलने के बाद भी जारी रहती है।
ऐसे में कंपनियों के पास सितंबर 2026 का ECR दाखिल करने और PF अंशदान जमा करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय है। कंपनियों को कर्मचारियों की पात्रता, वेतन रिकॉर्ड और EPF, EPS व EDLI के अंशदान की सही तरीके से जांच कर लेनी चाहिए। समय पर रिटर्न दाखिल करने और अंशदान जमा करने से कंपनियां अनुपालन संबंधी परेशानियों और देरी से बच सकती हैं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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