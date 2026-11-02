नौकरीपेशा लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, UPI से चुटकियों में निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानें कब शुरू हो सकती है ये सुविधा

नौकरी करने वाले लोगों के लिए पीएफ (PF) से जुड़ी एक अच्छी खबर है। आने वाले समय में कर्मचारियों को अपना प्रोविडेंट फंड (EPF) का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक ऐसी सुविधा पर काम कर रहा है, जिसके जरिए खाताधारक एटीएम और यूपीआई की मदद से भी पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा EPFO 3.0 का हिस्सा होगी।
इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिल सकता है, जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है। बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर से जुड़े खर्चों के लिए वे आसानी से अपने पीएफ खाते से रकम निकाल सकेंगे। हालांकि, फिलहाल यह सुविधा शुरू नहीं हुई है और इसके लिए तकनीकी तैयारियां की जा रही हैं।
EPFO की नई व्यवस्था में पीएफ खाते को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। प्रस्तावित सिस्टम में खाताधारक की पहचान, खाते में उपलब्ध रकम और निकासी की पात्रता की जांच अपने आप होगी।
सभी जरूरी शर्तें पूरी होने पर कर्मचारी एटीएम कार्ड के जरिए पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा यूपीआई या ईपीएफओ के मोबाइल ऐप से भी निकासी का विकल्प मिल सकता है। इससे कर्मचारियों को हर बार ऑनलाइन क्लेम करने और उसके निपटारे का इंतजार करने की जरूरत कम हो सकती है।
पीएफ से निकासी की रकम खाते में जमा बैलेंस और लागू नियमों पर निर्भर करेगी। मौजूदा व्यवस्था में पात्र कर्मचारी कुछ खास जरूरतों के लिए अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं। इनमें बीमारी, बच्चों की शिक्षा, शादी और घर खरीदने या बनाने जैसे खर्च शामिल हैं।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपने कुल पात्र पीएफ बैलेंस का अधिकतम 75% तक निकाल सकेंगे, जबकि कम से कम 25% रकम खाते में बनी रहेगी। इस बची हुई रकम पर नियमानुसार ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, निकासी की वास्तविक सीमा और शर्तें संबंधित नियमों के अनुसार लागू होंगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO की इस सुविधा को दिसंबर के अंत तक शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल इसकी टेस्टिंग और तकनीकी काम चल रहा है। संगठन की ओर से अभी लॉन्च की अंतिम तारीख और निकासी से जुड़े सभी नियमों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
सुविधा लागू होने के बाद करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरत के समय पैसा निकालना पहले से आसान हो सकता है। खासकर उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें आपात स्थिति में पैसों की जरूरत होती है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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