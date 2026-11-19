EPFO Retirement Scheme: एम्प्लॉयीज़ प्रोविडेंट फंड (EPF) के रिटायर होने वाले सदस्य जल्द ही अपनी बचत को एकमुश्त राशि के बजाय नियमित आय के रूप में ले सकेंगे। एम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ (CBT) ने गुरुवार को 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' (SWP) को मंज़ूरी दे दी है। रिटायर होने के बाद सदस्य अपने जमा प्रोविडेंट फंड को समय-समय पर मिलने वाली किस्तों के रूप में निकाल सकेंगे।
EPFO ने बताया कि यह सुविधा सदस्यों को "रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत को एक स्थिर और नियमित आय में बदलने में मदद मिलेगी। वहीं उनकी मूल जमा राशि पर उनका मालिकाना हक भी बना रहेगा। यह फ़ैसला नई दिल्ली में EPFO के मुख्यालय में आयोजित बोर्ड की 240वीं बैठक में लिया गया। इससे पहले, यह बैठक गुजरात के गिर में आयोजित करने की योजना थी।
फिलहाल, EPF सब्सक्राइबर्स 58 साल के होने पर अपने जमा प्रोविडेंट फंड का 100% हिस्सा निकाल सकते हैं। असल में, ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के समय पूरी रकम एक साथ निकाल लेते हैं। जिन सदस्यों की कम से कम 10 साल की योग्य सेवा पूरी हो चुकी है, उन्हें 'एम्प्लॉयीज़ पेंशन स्कीम' (EPS) के तहत हर महीने पेंशन भी मिलती है, लेकिन यह PF की जमा रकम से अलग होती है। SWP एक तीसरा विकल्प है।
रिटायरमेंट के समय अपनी पूरी जमा राशि (कॉर्पस) को EPF से निकालने के बजाय, कोई सदस्य इसे EPFO के पास ही रहने दे सकता है और नियमित अंतराल पर भुगतान (पेआउट) प्राप्त कर सकता है। यह पैसा हमेशा सदस्य के नाम पर ही रहता है।
EPFO ने कहा कि इस कदम से रिटायर होने वाले लोगों को एक बेहतर, नियमित और भरोसेमंद आय का स्रोत मिलेगा। कई रिटायर लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साथ मिली बड़ी रकम को संभालना अक्सर मुश्किल होता है। हो सकता है कि यह पैसा जल्दी खर्च हो जाए या ऐसी जगहों पर निवेश कर दिया जाए जो उनकी जरूरतों के हिसाब से सही न हों।
EPFO के अनुसार, स्वीकृत ढांचे में इसका भी प्रावधान है। अगर भुगतान की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी या आश्रित के पास यह विकल्प होता है कि वे या तो बची हुई राशि निकाल लें या फिर समय-समय पर मिलने वाले भुगतान को प्राप्त करना जारी रखें।
EPFO के बयान में इसके काम करने के तरीकों की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद है कि जब इस योजना की आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी होगी, तब पूरी डिटेल सामने आएगी। इस प्रस्ताव को लेकर पहले आई रिपोर्टों के अनुसार, सदस्यों को तीन विकल्प मिल सकते हैं।
पीएफ की पूरी जमा राशि को तय अवधि में धीरे-धीरे निकालना।
रिटायरमेंट पर जरूरत के मुताबिक कुछ रकम निकालना और बाकी के लिए SWP चुनना।
खाते में जमा मूल रकम को बनाए रखते हुए उस पर मिलने वाला ब्याज निकालना।
EPFO के आंतरिक अनुमान के मुताबिक, 55 साल से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख ऐसे सदस्य इस सुविधा से सीधे लाभान्वित हो सकते हैं, जिनके पीएफ खाते में ₹5 लाख से ज्यादा जमा हैं। फिलहाल यह सुविधा वैधानिक EPF व्यवस्था के तहत आने वाले सदस्यों के लिए प्रस्तावित है। जिन कंपनियों के अपने छूट प्राप्त PF ट्रस्ट हैं, उनके कर्मचारियों को शुरुआती चरण में इस सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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