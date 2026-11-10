EPFO Meeting: 19 नवंबर को पेंशनभोगियों की किस्मत का फैसला? न्यूनतम EPS पेंशन सीधे ₹3000 करने की तैयारी!

Minimum EPS Pension Hike: प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाली 19 तारीख बेहद अहम साबित हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। इससे पहले यह गुजरात के गिर में आयोजित होती थी। आयोजन स्थल में हुए इस बदलाव के बीच एक चर्चा तेज है कि केंद्र सरकार न्यूनतम कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की रकम को 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3000 रुपये कर सकती है। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।

19 नवंबर को होगी अहम बैठक इकोनॉमिक टाइम्स एक रिपोर्ट के मुताबिक, रीजनल PF कमिश्नर सुब्रत भौमिक की तरफ 4 नवंबर को बोर्ड मेंबर्स को भेजे गए आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली स्थित ईकेएन हेड ऑफिस में शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर एक सहमति बना ली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के इस मुद्दे को बैठक के मुख्य एजेंडे में एक अलग विषय के तौर पर शामिल किया जाएगा। हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

पेंशन संगठनों की क्या हैं मांगें? मौजूदा समय में मिल रही न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था फरवरी 2014 में तय हुई थी। इसे सरकार ने अगस्त 2014 में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया था। बीते एक दशक से अधिक समय से पेंशन की इस न्यूनतम सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यही वजह है कि लंबे समय से तमाम कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये करने की मांग उठा रहे हैं।

पेंशन संगठनों का तर्क है कि आज की महंगाई के दौर में 1,000 रुपये की मंथली रकम किसी भी तरह से जीवन-यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। चूंकि इस साल सितंबर में पेंशन गणना के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है, उसके बाद से ही न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी की यह मांग और भी तेज हो गई है।

क्या है नई EPS-2026 व्यवस्था? बता दें कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत लागू की गई EPS-2026 स्कीम ने पुरानी 1995 और 1971 की पेंशन प्रणालियों की जगह ले ली है। इस नई व्यवस्था में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कई अहम सुविधाएं दी गई हैं।

1. पेंशन से जुड़े क्लेम सेटलमेंट अब अनिवार्य रूप से 20 दिनों के भीतर करना होगा।

2. अगर पेंशन क्लेम में तय सीमा से अधिक देरी होती है, तो उस पर 12 प्रतिशत का ब्याज देने का नियम तय किया गया है।

3. एंप्लायर के लिए डिजिटल अनुपालन को अनिवार्य किया गया है और उच्च पेंशन से जुड़े प्रावधानों को भी योजना में जगह दी गई है।