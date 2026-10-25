EPFO Higher Pension Private Sector Verdit: प्राइवेट कर्मचारियों को राहत, 8 हफ्ते में हायर पेंशन पर फैसला करने का आदेश

EPFO Higher Pension Verdict: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केवल कंपनी के प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के नियमों का हवाला देकर पात्र कर्मचारियों की ज्यादा पेंशन की मांग खारिज नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने 40 से ज्यादा कर्मचारियों से जुड़े मामलों में EPFO के पुराने आदेश रद्द करते हुए उनके जॉइंट ऑप्शन पर आठ हफ्ते के भीतर कार्रवाई करने और उन्हें मंजूरी देने का निर्देश दिया है। ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी हायर पेंशन की अर्जी कंपनी के PF ट्रस्ट के नियमों के कारण अटक गई थी।

हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि हर PF खाताधारक को अपने आप ज्यादा पेंशन मिलने लगेगी। कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। आइए समझते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर क्या असर पड़ सकता है।

8 हफ्ते में हायर पेंशन के आवेदन पर कार्रवाई का निर्देश बॉम्बे हाईकोर्ट ने Abbott India, Tata Communications, Raymond Steel और BEST Undertaking जैसे प्रतिष्ठानों के 40 से ज्यादा कर्मचारियों की याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। इन कर्मचारियों ने EPFO के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनके जरिए उनकी हायर पेंशन की अर्जियां खारिज कर दी गई थीं।

कर्मचारियों का कहना था कि कंपनी के PF ट्रस्ट के नियमों में ज्यादा पेंशन के लिए अलग प्रावधान न होने के आधार पर उन्हें EPS-95 के तहत उपलब्ध विकल्प से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।कोर्ट ने EPFO के विवादित आदेशों को रद्द करते हुए संबंधित कर्मचारियों के जॉइंट ऑप्शन को आठ हफ्तों के भीतर प्रोसेस कर मंजूरी देने का निर्देश दिया। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिली है, जिनके मामले लंबे समय से लंबित थे।

आखिर क्यों खारिज हो रहे थे कर्मचारियों के आवेदन? कुछ कंपनियां अपना PF ट्रस्ट संचालित करती हैं। ऐसे ट्रस्ट अपने नियमों के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं के PF योगदान का प्रबंधन करते हैं। कुछ मामलों में ट्रस्ट के नियमों के तहत योगदान को निर्धारित वेतन सीमा तक सीमित रखा गया था। वहीं, कुछ ट्रस्टों में वास्तविक वेतन के आधार पर हायर पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन देने का स्पष्ट प्रावधान नहीं था।EPFO ने इन्हीं प्रतिबंधों और योगदान से जुड़े सवालों के आधार पर कर्मचारियों की अर्जियां खारिज की थीं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या है संबंध? हायर पेंशन से जुड़ा ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले से भी जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने EPFO बनाम सुनील कुमार बी. मामले में EPS-95 के 2014 के संशोधनों को बरकरार रखा था और पात्र कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन के विकल्प पर विचार किया था। इस व्यवस्था के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कुछ कर्मचारी वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए संबंधित योगदान और जॉइंट ऑप्शन से जुड़े नियमों का पालन जरूरी है।बॉम्बे हाईकोर्ट के ताजा फैसले में इसी व्यापक कानूनी ढांचे को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि कंपनी के PF ट्रस्ट के नियमों को अकेले आधार बनाकर पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन के विकल्प से वंचित नहीं किया जा सकता।