EPF खाते में नाम, जन्मतिथि या नौकरी की जानकारी है गलत? EPFO ने बताया सुधार का आसान तरीका, 5 स्टेप में ऑनलाइन करें सुधार

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में दर्ज जानकारी में छोटी सी गलती भी आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। खासतौर पर जब आप पीएफ का पैसा निकालने, पेंशन का दावा करने या ईपीएफओ (EPFO) की दूसरी सेवाओं का लाभ लेने जाते हैं, तब गलत जानकारी के चलते आपका काम अटक सकता है।
कर्मचारियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन सुविधा को लेकर जानकारी साझा की है। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि पात्र सदस्य इस सुविधा का इस्तेमाल करके अपने पीएफ खाते में दर्ज व्यक्तिगत और नौकरी से जुड़ी जानकारी में सुधार कर सकते हैं।
इस सुविधा की मदद से कर्मचारी अपने रिकॉर्ड को सही और अपडेट रख सकते हैं। इससे भविष्य में पीएफ से जुड़ी सेवाओं और दावों का निपटारा कराने में आसानी हो सकती है।
अगर आपके पीएफ खाते में नाम, जन्मतिथि या नौकरी से जुड़ी किसी जानकारी में गलती है, तो आप ऑनलाइन सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इन 5 स्टेप को फॉलो करें।
1. ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाएं। यहां अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पासवर्ड और मांगी गई जानकारी दर्ज करके लॉगिन करें।
2. ज्वाइंट डिक्लेरेशन सुविधा चुनें: पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद 'Joint Declaration Facility' के विकल्प पर जाएं। इस पर क्लिक करके सुधार की प्रक्रिया शुरू करें।
3. सुधार के लिए जानकारी चुनें: अब उस व्यक्तिगत या नौकरी से जुड़ी जानकारी का चयन करें, जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं।
4. सही जानकारी दर्ज करें: जिस जानकारी में सुधार करना है, उसका सही विवरण भरें। नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि और अन्य जानकारियों को ध्यान से जांच लें। इसके बाद जरूरी सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
5. आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारियों को दोबारा जांचने के बाद आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट कर दें। इसके बाद आपका आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाएगा।
ईपीएफओ ने सदस्यों को सलाह दी है कि वे अपने खाते की जानकारी पर नजर रखें और किसी भी तरह की गलती मिलने पर उसे जल्द ठीक कराएं। इससे पीएफ से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने और क्लेम सेटलमेंट के दौरान होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है।
इस बीच, ईपीएफओ ने अक्टूबर 2026 में अपने विशेष अभियान 'स्पेशल कैंपेन 6' के तहत 2,36,021 सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, संगठन ने 2,05,000 शिकायतों के निपटारे का लक्ष्य रखा था। इस तरह ईपीएफओ ने अपने लक्ष्य से करीब 15 फीसदी ज्यादा शिकायतों का समाधान किया।
इनमें से 2,02,984 शिकायतों का निपटारा ईपीएफओ के शिकायत समाधान पोर्टल EPFiGMS के जरिए किया गया। वहीं, 33,037 शिकायतों का समाधान केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से किया गया।
ईपीएफओ ने अपनी डिजिटल सेवाओं को भी बेहतर बनाया है। अब सदस्य ईपीएफओ की सत्यापित व्हाट्सऐप सेवा के जरिए अपना पीएफ बैलेंस, पिछले पांच लेनदेन और पासबुक से जुड़ी जानकारी भी देख सकते हैं।
कुल मिलाकर, पीएफ खाते में दर्ज सभी जानकारियों को सही रखना बेहद जरूरी है। इसलिए कर्मचारियों को समय-समय पर अपना खाता चेक करना चाहिए। अगर नाम, जन्मतिथि या नौकरी से जुड़ी किसी जानकारी में गलती नजर आती है, तो उसे जल्द ठीक कराने के लिए आवेदन करना चाहिए। इससे भविष्य में पीएफ निकासी और पेंशन से जुड़े दावों में परेशानी की आशंका कम हो सकती है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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