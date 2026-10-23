EPFO Meeting: पेंशन बढ़ोतरी और ESIC वेतन सीमा पर होगी चर्चा? 19 नवंबर को अहम बैठक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक 19 नवंबर को गुजरात के गिर में होने वाली है। चालू वित्त वर्ष में बोर्ड की यह पहली बैठक होगी। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत वेतन सीमा बढ़ाने और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में इजाफा करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले से जुड़े दो सूत्रों ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बैठक की तारीख और स्थान की जानकारी बोर्ड के सदस्यों को पत्र के जरिए दी है। हालांकि, बैठक में किन-किन मुद्दों को शामिल किया जाएगा, इसकी अंतिम सूची अभी तैयार नहीं हुई है।
आमतौर पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक दिल्ली स्थित ईपीएफओ मुख्यालय में होती है। हाल की पांच बैठकें भी राजधानी में ही आयोजित की गई थीं। हालांकि, इससे पहले बोर्ड दिल्ली से बाहर भी बैठकें कर चुका है। मार्च 2022 में गुवाहाटी में हुई बैठक इसका एक उदाहरण है।
बैठक में ईएसआईसी के तहत लागू वेतन सीमा में बदलाव का प्रस्ताव अहम हो सकता है। इस सीमा के आधार पर तय होता है कि कौन-से कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा और दूसरे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं।
अगर वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला होता है, तो मौजूदा नियमों के तहत इससे अधिक वेतन पाने वाले कुछ कर्मचारी भी योजना के दायरे में आ सकते हैं। इससे ज्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
हालांकि, इस तरह के बदलाव से नियोक्ताओं और ईएसआईसी पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का आकलन करना भी जरूरी होगा। इसलिए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखा जा सकता है।
बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का मुद्दा भी उठ सकता है। फिलहाल, सितंबर 2014 से पात्र पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है।
श्रमिक संगठन और पेंशनभोगी लंबे समय से इस रकम में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों में बढ़ोतरी के मुकाबले 1,000 रुपये की मासिक पेंशन काफी कम है। ऐसे में पेंशन बढ़ने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सकती है।
हालांकि, फिलहाल ये संभावित चर्चा के विषय हैं। बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी या कोई फैसला लिया जाएगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि और अंतिम एजेंडे का इंतजार है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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