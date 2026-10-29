EPFO: PF की रकम से चमक सकती है स्टार्टअप्स की किस्मत! EPFO बना रहा है निवेश का नया प्लान

EPFO Investment Plan: नौकरीपेशा लोगों के लिए PF सिर्फ हर महीने कटने वाली रकम नहीं, बल्कि रिटायरमेंट और भविष्य की बड़ी वित्तीय बचत है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) में निवेश करने के लिए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है। सरकार ने पांच साल पहले ही इस रिटायरमेंट संस्था को इन हाई-ग्रोथ एसेट क्लास और स्टार्टअप्स में निवेश करने की मंजूरी दे दी थी।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले गुरुवार को हुई एक निवेश समिति की बैठक में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Securities and Exchange Board of India - SEBI) ने EPFO की सालाना नई प्राप्तियों का 3% तक हिस्सा कैटेगरी I और कैटेगरी II AIFs में निवेश करने के प्रस्ताव पर चर्चा की है। इस कदम से यह बदलाव आ सकता है कि रिटायरमेंट फंड संस्था कर्मचारियों की बचत का निवेश कैसे करती है। इससे उसे अपने पारंपरिक डेट इंस्ट्रूमेंट्स (कर्ज-आधारित निवेश) से हटकर, स्टार्टअप्स और विकास-उन्मुख (growth-oriented ) अन्य निवेशों में पैसा लगाने का मौका मिल सकेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव अब नवंबर में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) के समक्ष रखा जाएगा। इसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। यह घटनाक्रम सितंबर में 'डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड' (DPIIT) की ओर से भेजे गए एक पत्र के बाद सामने आया है। इसमें हाल ही में शुरू किए गए 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0' में EPFO की भागीदारी मांगी गई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस प्रस्ताव से AIFs में निवेश को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
शुरुआती दौर में EPFO नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) के 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0' जैसी संस्थागत इकाइयों के जरिए निवेश करने पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए नोटिफिकेशन पैटर्न के तहत EPFO अपनी नई प्राप्त राशि का 5 फीसदी तक हिस्सा एसेट-बैक्ड (asset-backed) और ट्रस्ट-स्ट्रक्चर्ड (trust-structured) निवेशों में लगा सकता है। इसने अभी तक SEBI की ओर से रेगुलेटेड कैटेगरी I और कैटेगरी II AIFs में निवेश नहीं किया है।
बता दें कि कैटेगरी I AIFs आमतौर पर स्टार्टअप्स, छोटे व्यवसायों, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेंचर कैपिटल को सपोर्ट करते हैं, जबकि कैटेगरी II फंड्स में प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और प्राइवेट डेट फंड्स शामिल होते हैं।
प्रस्तावित फ्रेमवर्क में कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। जैसे कि AIF का न्यूनतम कॉर्पस 100 करोड़ रुपये होना चाहिए। अलग-अलग फंडों में एक्सपोज़र की सीमा तय करना, विदेशी कंपनियों में निवेश पर पाबंदियां लगाना, और फंड मैनेजर का स्वतंत्र होना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार, EPFO लगभग 30 करोड़ सदस्यों की रिटायरमेंट बचत के रूप में करीब 30 लाख करोड़ रुपये का प्रबंधन करता है।
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को शॉर्ट में एआईएफ कहते हैं। ये ऐसे फंड होते हैं जो पारंपरिक इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट से हटकर दूसरी जगहों पर पैसा लगाते हैं। इनमें प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या कमोडिटीज जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। ये फंड अक्सर अधिक रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी पारंपरिक निवेशों से ज्यादा होता है। भारत में एआईएफ को सेबी (SEBI) यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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