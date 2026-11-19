PF Withdrawal Rules Change: ईपीएफओ (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के नियम में बदलाव को मंजूरी दी है। नए फैसले के मुताबिक, अब पीएफ खाते में पहले की तरह कम से कम 25 फीसदी रकम रखना अनिवार्य नहीं होगा। इस सीमा को घटाकर 10 फीसदी करने की मंजूरी दी गई है।
अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पहले के मुकाबले ज्यादा रकम निकाल सकेंगे। हालांकि अभी भी मिनिमम 10 प्रतिशत पैसा पीएफ अकाउंट में रखना होगा। इससे उन पीएफ खाताधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें जरूरत के समय अपने ही जमा पैसे निकालने में सीमा की वजह से परेशानी होती थी।
आसान शब्दों में कहें, अगर आपके पीएफ खाते में कुल 1 लाख रुपये जमा हैं, तो पहले के नियम के मुताबिक, आपको खाते में कम से कम 25 फीसदी यानी 25,000 रुपये रखना जरूरी था। हालांकि. नए नियम के अनुसार आपको खाते में सिर्फ 10,000 रुपये रखने होंगे। यानी बाकी 90,000 रुपये तक पीएफ खाते से निकाल सकते हैं।
इसके अलावा EPFO ने रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पूरा पैसा एक साथ निकालने की जगह किस्तों में रकम लेने की सुविधा यानी Systematic Withdrawal Plan (SWP) को भी मंजूरी दी है। इससे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को हर महीने या तय अंतराल पर अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने का विकल्प मिल सकेगा। खास बात ये है कि खाते में बची हुई रकम पर ब्याज भी मिलता रहेगा।
Systematic Withdrawal Plan की इस सुविधा के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अपना पूरा पीएफ फंड एक साथ निकालने की मजबूरी नहीं होगी।वे अपनी जरूरत के मुताबिक तय अंतराल पर किस्तों में पैसा निकाल सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास नियमित आमदनी का एक विकल्प रहेगा और खाते में बची रकम EPF के तहत ब्याज कमाती रहेगी।
मान लीजिए किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपये जमा हैं। वो पूरा पैसा एक साथ निकालने के बजाय उसका कुछ हिस्सा अपने खाते में रहने दे सकता है और बाकी रकम तय किस्तों में निकाल सकता है। इससे जरूरत के हिसाब से पैसा मिलता रहेगा और बची हुई रकम पर लागू दर से ब्याज भी मिलता रहेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ईपीएफओ की वेज सीलिंग को हर महीने 15000 रुपये बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया गया था।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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