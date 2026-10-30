आपके PF के पैसों का क्या करता है EPFO? जानिए कहां होता है निवेश और हर साल कैसे मिलता है 8% से ज्यादा ब्याज

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) नौकरीपेशा लोगों के भविष्य के लिए एक बड़ा बचत फंड तैयार करता है। हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से इस फंड में योगदान किया जाता है। इस रकम पर EPFO हर साल ब्याज भी देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि EPFO आपके जमा किए हुए पैसे को कहां निवेश करता है और बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद आपके खाते में ब्याज कैसे पहुंचता है?
EPFO आपके पीएफ के पैसे को सिर्फ बैंक खाते में जमा करके नहीं रखता, बल्कि उससे कमाई करने के लिए अलग-अलग वित्तीय साधनों में निवेश करता है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य पैसे की सुरक्षा बनाए रखते हुए बेहतर रिटर्न हासिल करना है।
EPFO अपने फंड का बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों यानी सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है। इसके अलावा कॉरपोरेट बॉन्ड, दूसरे ऋण साधनों और शेयर बाजार में भी निवेश किया जाता है। शेयर बाजार में EPFO सीधे किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदता, बल्कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के माध्यम से निवेश करता है। ये ETF सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांकों पर आधारित होते हैं।
EPFO अपनी मर्जी से कहीं भी निवेश नहीं कर सकता। इसके लिए सरकार की ओर से निवेश का एक तय पैटर्न निर्धारित किया गया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) और सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश किया जाता है। फंड के प्रबंधन के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर भी नियुक्त किए जाते हैं, जो तय नियमों के तहत निवेश संभालते हैं।
EPFO की ब्याज दर पहले से हमेशा के लिए तय नहीं होती। हर वित्त वर्ष में इसकी समीक्षा की जाती है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) निवेश से होने वाली कमाई और फंड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ब्याज दर की सिफारिश करता है। इसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर ब्याज दर आधिकारिक रूप से घोषित की जाती है। यानी खाते में ब्याज का लाभ मिलता है, लेकिन हर साल एक जैसी दर की गारंटी नहीं होती।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए CBT ने पीएफ जमा पर 8.25 फीसदी सालाना ब्याज देने की सिफारिश की है। सरकार की आधिकारिक मंजूरी और अधिसूचना के बाद इसे खातों में जमा किया जाता है।
EPFO का निवेश सिर्फ शेयर बाजार पर निर्भर नहीं करता। सरकारी बॉन्ड और दूसरे ऋण साधनों में बड़ा निवेश होने से फंड को अपेक्षाकृत स्थिर कमाई मिलती है। शेयर बाजार में ETF के जरिए किया गया निवेश लंबी अवधि में अतिरिक्त रिटर्न हासिल करने में मदद करता है। इस तरह अलग-अलग जगह निवेश करने से जोखिम को संतुलित रखने की कोशिश की जाती है।
EPF खाते में ब्याज की गणना हर महीने के आधार पर की जाती है, जबकि इसे वित्त वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है। जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज आगे भी कमाई में योगदान देता है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा कहा जाता है।
इस तरह EPFO निवेश से होने वाली कमाई और सरकार की मंजूरी के आधार पर सदस्यों को ब्याज देता है। यही वजह है कि पीएफ को नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट की लंबी अवधि की बचत का एक अहम माध्यम माना जाता है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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