शेयर बाजार में गिरावट से क्या डूब सकता है आपका PF? समझें EPFO कैसे लगाता है पैसा

नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों की सैलरी से हर महीने प्रोविडेंट फंड (PF) के लिए कुछ पैसे कटते हैं। यह रकम रिटायरमेंट के बाद आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस पैसे को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उस पर कमाई भी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि EPFO आपके पीएफ के पैसे को कहां निवेश करता है? शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद आपके पीएफ पर ब्याज कैसे मिलता है? आइए समझते हैं।
EPFO कर्मचारियों के पीएफ का पैसा केवल एक जगह जमा करके नहीं रखता। बेहतर कमाई और सुरक्षा के लिए इसे अलग-अलग वित्तीय साधनों में लगाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है।
ये निवेश अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते हैं और इनसे नियमित आय मिलने की संभावना रहती है।इसके अलावा, EPFO कॉरपोरेट बॉन्ड और दूसरे ऋण आधारित साधनों में भी पैसा लगाता है। इनसे भी फंड को कमाई होती है।
वहीं, शेयर बाजार में निवेश के लिए EPFO कंपनियों के शेयर सीधे नहीं खरीदता। इसके बजाय एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) का इस्तेमाल किया जाता है। इन फंड के जरिए सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख शेयर बाजार सूचकांकों में शामिल कंपनियों में निवेश किया जाता है।
EPFO अपने स्तर पर किसी भी कंपनी या वित्तीय साधन में मनमाने तरीके से निवेश नहीं कर सकता। इसके लिए सरकार की ओर से निवेश से जुड़े नियम और सीमाएं तय की गई हैं।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) और सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके अलावा, पेशेवर फंड मैनेजर भी निवेश से जुड़े फैसलों और पोर्टफोलियो के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की जमा रकम को सुरक्षित रखते हुए बेहतर रिटर्न हासिल करना है।
EPFO की ब्याज दर हर साल एक जैसी रहे, यह जरूरी नहीं है। हर वित्त वर्ष में निवेश से हुई कमाई और फंड की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर इसकी समीक्षा की जाती है।
इसके बाद CBT पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर तय करने की सिफारिश करता है। हालांकि, इस सिफारिश को अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार देती है। सरकार की स्वीकृति के बाद ही नई ब्याज दर की आधिकारिक घोषणा होती है।
फिलहाल EPFO के सदस्यों को पीएफ जमा पर 8.25 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। भविष्य में फंड की कमाई और दूसरे वित्तीय पहलुओं के आधार पर इस दर में बदलाव हो सकता है।
शेयर बाजार में गिरावट आने पर पीएफ खाताधारकों को अपने निवेश की चिंता होने लगती है। हालांकि, EPFO का पूरा पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाया जाता। इसका बड़ा हिस्सा सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड जैसे साधनों में रहता है। इससे फंड को अपेक्षाकृत स्थिर आय मिलती है।
दूसरी तरफ, ETF के जरिए शेयर बाजार में किया गया निवेश लंबी अवधि में अतिरिक्त कमाई का मौका देता है। इस तरह EPFO अलग-अलग निवेश विकल्पों में पैसा लगाकर जोखिम को संतुलित करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का असर सीधे आपके पीएफ खाते की ब्याज दर पर नहीं पड़ता।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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