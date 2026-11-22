EPFO SWP: नौकरी के दौरान हर महीने PF में जमा होने वाला पैसा रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा का बड़ा आधार होता है। लेकिन पूरी रकम एक साथ निकालने के बाद उसे सही तरीके से निवेश करना और उससे नियमित खर्च चलाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अब इस परेशानी को कम करने के लिए नया विकल्प लेकर आया है। इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी PF की रकम एकमुश्त निकालने के बजाय तय अंतराल पर किस्तों में ले सकेंगे।
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, 19 नवंबर को EPFO बोर्ड ने स्वैच्छिक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है। शुरुआत में यह सुविधा 55 साल से ज्यादा उम्र के उन सदस्यों के लिए होगी, जिनके PF खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं।
इसका मकसद पेंशन के साथ नियमित आमदनी का एक और जरिया मुहैया कराना है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है।
EPFO के नए सिस्टमेटिक विदड्रॉल प्लान (Systematic Withdrawal Plan - SWP) के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी PF की जमा रकम को नियमित किस्तों में निकाल सकेंगे। इसका मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आमदनी का एक व्यवस्थित और भरोसेमंद विकल्प मुहैया कराना है। इस सुविधा में सदस्य अपनी जरूरत के मुताबिक मासिक, तिमाही या छमाही भुगतान का विकल्प चुन सकेंगे।
सबसे अहम बात यह है कि जो रकम खाते में बची रहेगी, वह EPF में निवेश रहेगी और उस पर लागू दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। इस तरह कर्मचारी को जरूरत के मुताबिक पैसा मिलता रहेगा। उसकी बची हुई रकम भी ब्याज मिलता रहेगा। यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। यानी किसी सदस्य के लिए SWP अपनाना अनिवार्य नहीं होगा।
कर्मचारी अपनी पात्र PF राशि को एकमुश्त लेने के बजाय तय अंतराल पर किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे।
सदस्य अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ पैसा एकमुश्त निकालकर बाकी राशि को नियमित भुगतान के रूप में ले सकेंगे।
कर्मचारी मूल जमा रकम को खाते में बनाए रखते हुए उस पर मिलने वाले ब्याज की निकासी कर सकेंगे।
इन विकल्पों से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपनी वित्तीय जरूरतों के अनुसार PF की रकम इस्तेमाल करने में आसानी हो सकती है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की नई मंजूर 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' (SWP) के बारे में जानकारी दी। इसके तहत, रिटायर होने वाले सदस्य अपनी भविष्य निधि (PF) की बचत को एक बार में पूरी निकालने के बजाय किस्तों में निकाल सकेंगे।
EPFO ने PF निकासी के नियमों में भी काफी राहत दी है। अब खाते में न्यूनतम 10% रकम रखने का नियम किया गया है, जो पहले 25% था। नौकरी छूटने के बाद पूरी PF रकम निकालने के लिए इंतजार की अवधि भी 12 महीने से घटाकर अब दो महीने कर दी गई है। इसके अलावा EPFO ने सालाना नए निवेश का 3% तक वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) में लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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