28 दिसंबर तक है मौका! EPFO की इस योजना से पुराने PF विवादों को कर सकते हैं खत्म, डिटेल में जानिए सबकुछ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रतिष्ठानों को पुराने लंबित मामलों को निपटाने का एक खास मौका देने के लिए VISHWAS 2026 पहल की जानकारी दी है। इसके तहत कंपनियां और अन्य प्रतिष्ठान कम दरों पर EPF से जुड़े पुराने नुकसान या क्षतिपूर्ति के मामलों का निपटारा कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य लंबित विवादों को कम करना और नियोक्ताओं को कानूनी मामलों से राहत देना है।
EPFO के मुताबिक, इस योजना के तहत ऐसे मामले भी शामिल किए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (CGIT) और EPFO के विभिन्न कार्यालयों में लंबित हैं। यानी जिन प्रतिष्ठानों के खिलाफ भविष्य निधि से जुड़े नुकसान की वसूली या क्षतिपूर्ति के मामले चल रहे हैं, उन्हें भी इस एकमुश्त अवसर का लाभ मिल सकता है।
VISHWAS 2026 के तहत 14 जून 2024 से पहले की गई चूक के मामलों में क्षतिपूर्ति की दरों को कम किया गया है। यह दर देरी की अवधि के आधार पर तय होगी।
सामान्य नियमों के तहत EPF जमा करने में देरी पर नियोक्ताओं को काफी अधिक क्षतिपूर्ति देनी पड़ सकती है। ऐसे में कम दरों पर पुराने मामलों का निपटारा करने से प्रतिष्ठानों पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है।
इस योजना में चार तरह के मामले शामिल किए गए हैं। पहला, जिनमें क्षतिपूर्ति का आदेश जारी होने के बाद प्रतिष्ठान ने अदालत या न्यायाधिकरण में चुनौती दी है। दूसरा, जिन मामलों में आदेश जारी हो चुका है, लेकिन पूरी राशि जमा नहीं हुई है। तीसरा, जिनमें नोटिस जारी हो गया है, लेकिन अंतिम आदेश आना बाकी है। चौथा, ऐसे मामले जिनमें चूक हुई है, लेकिन EPFO की ओर से अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है।
हालांकि, जिन मामलों में पूरी क्षतिपूर्ति पहले ही वसूल की जा चुकी है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। धोखाधड़ी, गबन या रिकॉर्ड में जानबूझकर हेरफेर से जुड़े मामले भी इसके दायरे से बाहर हैं।
पात्र प्रतिष्ठानों को सबसे पहले देरी से EPF जमा करने पर लगने वाला पूरा ब्याज जमा करना होगा। इसके बाद नियोक्ता EPFO के Employer Portal पर लॉग इन करके VISHWAS 2026 मॉड्यूल में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) या ई-साइन की जरूरत होगी।
आवेदन जमा होने के बाद EPFO संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से संशोधित क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी देगा। इस राशि को जमा करने के लिए सामान्य तौर पर 15 दिन का समय मिलेगा। भुगतान पूरा होने पर प्रतिष्ठान को सेटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसे अदालत या न्यायाधिकरण में लंबित मामले को बंद कराने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।
ध्यान दें कि यह योजना 29 जून 2026 से छह महीने के लिए लागू है। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026 बताई है। इसलिए पात्र प्रतिष्ठानों के पास आवेदन करने के लिए सीमित समय बचा है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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