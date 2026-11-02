EPFO WhatsApp Services: PF में कितना पैसा जमा? जानिए WhatsApp पर बैलेंस, 5 ट्रांजैक्शन और पासबुक डाउनलोड करने का तरीका

How to check last 5 PF transactions on WhatsApp EPFO: अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ का पैसा कटता है, तो ये खबर आपके लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफधारकों की सुविधा के लिए अब पीएफ से जुड़ी जानकारी WhatsApp पर देनी शुरू कर दी है। इस सुविधा के जरिए कर्मचारी अपने PF खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पिछले 5 ट्रांजैक्शन की जानकारी भी ले सकते है और पासबुक डाउनलोड भी कर सकता है। आसान शब्दों में कहें, तो पीएफधारक को सारी जानकारी WHatsapp पर ही मिल जाएगी। उसे EPFO की वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा।

1 नवंबर 2026 को EPFO के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस WhatsApp सर्विस को लॉन्च किया। इसका मकसद कर्मचारियों को PF से जुड़ी सेवाएं आसान तरीके से उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने मोबाइल फोन से ही जरूरी जानकारी हासिल कर सकें।

PF बैलेंस चेक करने के लिए किस नंबर पर करना होगा मैसेज? अब PF अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए EPFO की वेबसाइट पर नहीं जाना होगा। इसके लिए WhatsApp पर 91 8796441800 नंबर पर मैसेज करने से काम बन जाएगा। ये EPFO की ओर से जारी किया गया आधिकारिक WhatsApp नंबर है। अगर आप पहली बार इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

सबसे पहले इस नंबर को अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट में सेव कर लें।

आप चाहें तो EPFO के आधिकारिक X पोस्ट में दिए गए QR Code को स्कैन करके भी WhatsApp चैट शुरू कर सकते हैं। ये है वो QR Code

View full Image View full Image EPFO Whatsapp chat QR code

नंबर सेव करने के बाद WhatsApp खोलें और EPFO की चैट पर Hi लिखकर भेजें।

इसके बाद आपको चैटबॉट की तरफ से जवाब मिलेगा।

इसी जवाब में आगे की प्रक्रिया और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी जाएगी।

अगर आपको पीएफ बैलेंस चेक करना है, तो PF बैलेंस चेक करने का विकल्प चुनें

अब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें

वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आप अपना बैलेंस देख पाएंगे। EPFO WhatsApp Service से क्या-क्या काम कर सकते हैं? EPFO की WhatsApp सर्विस पीएफधारकों के लिए बड़े काम की है। इसके जरिए आप अपने खाते में जमा रकम की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपके PF खाते में हाल ही में कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो पिछले पांच ट्रांजैक्शन देखने का विकल्प भी उपलब्ध है।इसके अलावा, कर्मचारी अपनी PF पासबुक प्राप्त करने या डाउनलोड करने के लिए भी इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं।

EPFO WhatsApp पर पिछले 5 ट्रांजैक्शन कैसे देखें? कई कर्मचारियों के मन में सवाल रहता है कि उनके PF खाते में आखिरी बार पैसा कब जमा हुआ था? अगर आपका भी ये सवाल है, तो आप WhatsApp EPFO के जरिए अपने लास्ट पांच ट्रांजैक्शन देख सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले EPFO के आधिकारिक WhatsApp नंबर पर Hi भेजें।

इसके बाद अपनी पसंद की भाषा चुनें

चैटबॉट में Last 5 Transactions या इससे संबंधित विकल्प तलाशें।

उसे चुनकर आगे की प्रक्रिया पूरी करें।

इस सुविधा के जरिए कर्मचारी अपने खाते की हालिया गतिविधियों को समझ सकते हैं। EPFO WhatsApp Service से PF Passbook कैसे डाउनलोड करें? अगर आप अपनी PF पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ये भी EPFO WhatsApp के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप EPFO की पासबुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले EPFO की WhatsApp चैट खोलें (WhatsApp नंबर +91 8796441800)

पासबुक से संबंधित विकल्प चुनें

अब चैटबॉट में दिखाई देने वाले मेन्यू में Passbook या Passbook Download से संबंधित विकल्प चुनें।

इस विकल्प का मतलब है कि आप अपने PF खाते का विस्तृत रिकॉर्ड प्राप्त करना चाहते हैं। नोट- पासबुक डाउनलोड करने से पहले आपकी पहचान की पुष्टि की जाएगी। इसलिए चैट में मांगई गई सारी जानकारी सही से भरे। अगर वेरिफिकेशन में परेशानी आती है, तो अपने UAN और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी जांच लें।

प्रक्रिया पूरी होने के बाद चैटबॉट में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी पासबुक प्राप्त करें।

अगर आपको PDF फाइल या डाउनलोड लिंक उपलब्ध कराया जाता है, तो उस पर क्लिक करके पासबुक अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं।

EPFO WhatsApp Service इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान EPFO की WhatsApp सर्विस का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप EPFO के आधिकारिक WhatsApp नंबर पर ही मैसेज भेज रहे हैं। किसी अनजान नंबर पर PF खाते से जुड़ी जानकारी साझा न करें।