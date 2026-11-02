EPFO WhatsApp Services: PF में कितना पैसा जमा? जानिए WhatsApp पर बैलेंस, 5 ट्रांजैक्शन और पासबुक डाउनलोड करने का तरीका

How to check last 5 PF transactions on WhatsApp EPFO: अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ का पैसा कटता है, तो ये खबर आपके लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफधारकों की सुविधा के लिए अब पीएफ से जुड़ी जानकारी WhatsApp पर देनी शुरू कर दी है। इस सुविधा के जरिए कर्मचारी अपने PF खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पिछले 5 ट्रांजैक्शन की जानकारी भी ले सकते है और पासबुक डाउनलोड भी कर सकता है। आसान शब्दों में कहें, तो पीएफधारक को सारी जानकारी WHatsapp पर ही मिल जाएगी। उसे EPFO की वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा।
1 नवंबर 2026 को EPFO के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस WhatsApp सर्विस को लॉन्च किया। इसका मकसद कर्मचारियों को PF से जुड़ी सेवाएं आसान तरीके से उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने मोबाइल फोन से ही जरूरी जानकारी हासिल कर सकें।
अब PF अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए EPFO की वेबसाइट पर नहीं जाना होगा। इसके लिए WhatsApp पर 91 8796441800 नंबर पर मैसेज करने से काम बन जाएगा। ये EPFO की ओर से जारी किया गया आधिकारिक WhatsApp नंबर है। अगर आप पहली बार इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।
EPFO की WhatsApp सर्विस पीएफधारकों के लिए बड़े काम की है। इसके जरिए आप अपने खाते में जमा रकम की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपके PF खाते में हाल ही में कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो पिछले पांच ट्रांजैक्शन देखने का विकल्प भी उपलब्ध है।इसके अलावा, कर्मचारी अपनी PF पासबुक प्राप्त करने या डाउनलोड करने के लिए भी इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कई कर्मचारियों के मन में सवाल रहता है कि उनके PF खाते में आखिरी बार पैसा कब जमा हुआ था? अगर आपका भी ये सवाल है, तो आप WhatsApp EPFO के जरिए अपने लास्ट पांच ट्रांजैक्शन देख सकते हैं।
अगर आप अपनी PF पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ये भी EPFO WhatsApp के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप EPFO की पासबुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
नोट- पासबुक डाउनलोड करने से पहले आपकी पहचान की पुष्टि की जाएगी। इसलिए चैट में मांगई गई सारी जानकारी सही से भरे। अगर वेरिफिकेशन में परेशानी आती है, तो अपने UAN और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी जांच लें।
EPFO की WhatsApp सर्विस का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप EPFO के आधिकारिक WhatsApp नंबर पर ही मैसेज भेज रहे हैं। किसी अनजान नंबर पर PF खाते से जुड़ी जानकारी साझा न करें।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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