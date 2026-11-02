EPFO WhatsApp Services: PF में कितना पैसा जमा? जानिए WhatsApp पर बैलेंस, 5 ट्रांजैक्शन और पासबुक डाउनलोड करने का तरीका

How to download EPF passbook on WhatsApp: EPFO की WhatsApp सेवा से पीएफधारक खाते का बैलेंस देख सकते हैं, पिछले पांच ट्रांजैक्शन की जानकारी पा सकते हैं और पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक नंबर 91 8796441800 पर संदेश भेजें और किसी अनजान नंबर पर खाते की जानकारी साझा न करें।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड2 Nov 2026, 07:46 PM IST
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WhatsApp पर पीएफ बैलेंस चेक करने का सबसे आसान तरीका
WhatsApp पर पीएफ बैलेंस चेक करने का सबसे आसान तरीका(AI generated image for representational purposes only)

How to check last 5 PF transactions on WhatsApp EPFO: अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ का पैसा कटता है, तो ये खबर आपके लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफधारकों की सुविधा के लिए अब पीएफ से जुड़ी जानकारी WhatsApp पर देनी शुरू कर दी है। इस सुविधा के जरिए कर्मचारी अपने PF खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पिछले 5 ट्रांजैक्शन की जानकारी भी ले सकते है और पासबुक डाउनलोड भी कर सकता है। आसान शब्दों में कहें, तो पीएफधारक को सारी जानकारी WHatsapp पर ही मिल जाएगी। उसे EPFO की वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा।

1 नवंबर 2026 को EPFO के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस WhatsApp सर्विस को लॉन्च किया। इसका मकसद कर्मचारियों को PF से जुड़ी सेवाएं आसान तरीके से उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने मोबाइल फोन से ही जरूरी जानकारी हासिल कर सकें।

PF बैलेंस चेक करने के लिए किस नंबर पर करना होगा मैसेज?

अब PF अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए EPFO की वेबसाइट पर नहीं जाना होगा। इसके लिए WhatsApp पर 91 8796441800 नंबर पर मैसेज करने से काम बन जाएगा। ये EPFO की ओर से जारी किया गया आधिकारिक WhatsApp नंबर है। अगर आप पहली बार इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले इस नंबर को अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट में सेव कर लें।
  • आप चाहें तो EPFO के आधिकारिक X पोस्ट में दिए गए QR Code को स्कैन करके भी WhatsApp चैट शुरू कर सकते हैं।

ये है वो QR Code

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EPFO Whatsapp chat QR code
  • नंबर सेव करने के बाद WhatsApp खोलें और EPFO की चैट पर Hi लिखकर भेजें।
  • इसके बाद आपको चैटबॉट की तरफ से जवाब मिलेगा।
  • इसी जवाब में आगे की प्रक्रिया और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी जाएगी।
  • अगर आपको पीएफ बैलेंस चेक करना है, तो PF बैलेंस चेक करने का विकल्प चुनें
  • अब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें
  • वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आप अपना बैलेंस देख पाएंगे।

EPFO WhatsApp Service से क्या-क्या काम कर सकते हैं?

EPFO की WhatsApp सर्विस पीएफधारकों के लिए बड़े काम की है। इसके जरिए आप अपने खाते में जमा रकम की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपके PF खाते में हाल ही में कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो पिछले पांच ट्रांजैक्शन देखने का विकल्प भी उपलब्ध है।इसके अलावा, कर्मचारी अपनी PF पासबुक प्राप्त करने या डाउनलोड करने के लिए भी इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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EPFO WhatsApp पर पिछले 5 ट्रांजैक्शन कैसे देखें?

कई कर्मचारियों के मन में सवाल रहता है कि उनके PF खाते में आखिरी बार पैसा कब जमा हुआ था? अगर आपका भी ये सवाल है, तो आप WhatsApp EPFO के जरिए अपने लास्ट पांच ट्रांजैक्शन देख सकते हैं।

  • इसके लिए सबसे पहले EPFO के आधिकारिक WhatsApp नंबर पर Hi भेजें।
  • इसके बाद अपनी पसंद की भाषा चुनें
  • चैटबॉट में Last 5 Transactions या इससे संबंधित विकल्प तलाशें।
  • उसे चुनकर आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
  • इस सुविधा के जरिए कर्मचारी अपने खाते की हालिया गतिविधियों को समझ सकते हैं।

EPFO WhatsApp Service से PF Passbook कैसे डाउनलोड करें?

अगर आप अपनी PF पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ये भी EPFO WhatsApp के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप EPFO की पासबुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले EPFO की WhatsApp चैट खोलें (WhatsApp नंबर +91 8796441800)
  • पासबुक से संबंधित विकल्प चुनें
  • अब चैटबॉट में दिखाई देने वाले मेन्यू में Passbook या Passbook Download से संबंधित विकल्प चुनें।
  • इस विकल्प का मतलब है कि आप अपने PF खाते का विस्तृत रिकॉर्ड प्राप्त करना चाहते हैं।

नोट- पासबुक डाउनलोड करने से पहले आपकी पहचान की पुष्टि की जाएगी। इसलिए चैट में मांगई गई सारी जानकारी सही से भरे। अगर वेरिफिकेशन में परेशानी आती है, तो अपने UAN और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी जांच लें।

  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद चैटबॉट में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी पासबुक प्राप्त करें।
  • अगर आपको PDF फाइल या डाउनलोड लिंक उपलब्ध कराया जाता है, तो उस पर क्लिक करके पासबुक अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं।

EPFO WhatsApp Service इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

EPFO की WhatsApp सर्विस का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप EPFO के आधिकारिक WhatsApp नंबर पर ही मैसेज भेज रहे हैं। किसी अनजान नंबर पर PF खाते से जुड़ी जानकारी साझा न करें।

  • अगर आपको WhatsApp पर कोई संदिग्ध लिंक मिलता है, तो उस पर क्लिक करने से बचें।
  • अपना OTP, पासवर्ड या बैंक खाते की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएं।
  • अगर WhatsApp सर्विस काम नहीं कर रही है या बैलेंस की जानकारी नहीं मिल रही है, तो कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें।
  • जरूरत पड़ने पर EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या UMANG ऐप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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