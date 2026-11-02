EPFO Whatsapp: पीएफ के काम वॉट्सऐप से कैसे होंगे, क्या है नंबर? डीटेल में जानें सारी बातें

EPFO Whatsapp Service: भविष्य निधि यानी पीएफ के बहुत सारे काम अब वॉट्सऐप से ही हो जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 1 नवंबर से वॉट्सऐप सर्विस की शुरुआत कर दी है। ईपीओफ का कहना है कि रोजमर्रा की सेवाएं मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध होंगी और लोगों को ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत कम या नहीं के बराबर पड़ेगी।

वॉट्सऐप पर पीएफ की कौन-कौन सी जानकारियां मिलेंगी? ईपीएफओ की तरफ से शुरू की गई वॉट्सऐप सर्विस के तहत ईपीएफ के अंशधारक ईपीएफओ की वेरीफाइड व्हाट्सऐप सर्विस के जरिये ये जानकारियां पा सकते हैं।

1. अपने पीएफ खाते में कुल कितने पैसे जमा हैं।

2. पिछले पांच लेनदेन की जानकारी।

3. आप अपना पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं।

4. पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं।

5. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता ले सकते हैं।

क्या है ईपीएफओ का वॉट्सऐप नंबर? ईपीएफओ की सेवाएं वॉट्सऐप पर लेना चाहते हैं तो आपको +91 87964 41800 अपने मोबाइल में सेव करना होगा। आप नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ईपीएफओ वॉट्सऐप सर्विस से जुड़ सकते हैं।

View full Image View full Image ईपीएफओ वॉट्सऐफ क्यूआर कोड

वॉट्सऐप पर कैसे पाएं पीएफ की जानकारी, स्टेप-बाय-स्टेप गाइड नंबर या क्यूआर कोड के माध्यम से ईपीएफओ वॉट्सऐप सर्विस से जुड़ जाने के बाद आप पीएफ के बारे में जानकारियां ले सकते हैं। ध्यान रहे कि ईपीएफओ कोई भी जानकारी देने से पहले ओटीपी से आपकी और आपके खाते की पहचान सुनिश्चित करता है। बहरहाल, कोई भी जानकारी लेने का तरीका जान लीजिए।

1. ईपीएफओ वॉट्सऐप नंबर पर Hi लिखकर सेंड करें। आपके सामने भाषा चुनने का विकल्प आ जाएगा।

2. आप जिस भाषा में सहज हैं, उस भाषा का चुनाव करें।

3. आपको बैलेंस चेक, अंतिम पांच ट्रांजैक्शन, पासबुक डाउनलोड आदि में जो भी जानकारी चाहिए, उसका चुनाव करें।

4. सर्विस सेलेक्ट करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी से वेरिफाई करें।

5. अगर आपके एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट हैं तो जिस अकाउंट की जानकारी चाहिए, उसका चुनाव करें।

6. अकाउंट चुनते ही आपकी मांगी गई जानकारी मिल जाएगी।

1,000 रुपये तक जमा राशि का ऑटोमैटिक सेटलमेंट केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर रविवार को इनएक्टिव ईपीएफ अकाउंट्स के पात्र मामलों में स्वत: निपटान की सुविधा भी शुरू कर दी। इसके तहत आधार से सत्यापित ऐसे निष्क्रिय ईपीएफ खातों के अंशधारकों को अलग से दावा आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिनमें 1,000 रुपये तक की राशि जमा है।

मंत्रालय के अनुसार, ईपीएफओ पहचान और बैंक खाते का निर्धारित सत्यापन करने के बाद पात्र खातों का निपटान अपने आप शुरू करेगा। इससे पात्र लाभार्थियों को उनकी बकाया राशि ट्रांसफर की जा सकेगी। इस सुविधा से करीब एक लाख खातों को लाभ मिलने का अनुमान है, जिनमें कुल पांच करोड़ रुपये जमा हैं।

ईपीएफओ में 32 लाख करोड़ रुपये जमा मंत्री मांडविया ने कहा कि संगठन के प्रति लोगों का भरोसा इस बात से जाहिर होता है कि आठ करोड़ से अधिक सदस्यों के योगदान से इसके पास 32 लाख करोड़ रुपये का फंड जमा हुआ है। यह ईपीएफओ के कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से संभव हुआ है।