EPFO Whatsapp: पीएफ के काम वॉट्सऐप से कैसे होंगे, क्या है नंबर? डीटेल में जानें सारी बातें

EPFO Whatsapp Service: भविष्य निधि यानी पीएफ के बहुत सारे काम अब वॉट्सऐप से ही हो जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 1 नवंबर से वॉट्सऐप सर्विस की शुरुआत कर दी है। ईपीओफ का कहना है कि रोजमर्रा की सेवाएं मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध होंगी और लोगों को ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत कम या नहीं के बराबर पड़ेगी।
ईपीएफओ की तरफ से शुरू की गई वॉट्सऐप सर्विस के तहत ईपीएफ के अंशधारक ईपीएफओ की वेरीफाइड व्हाट्सऐप सर्विस के जरिये ये जानकारियां पा सकते हैं।
1. अपने पीएफ खाते में कुल कितने पैसे जमा हैं।
2. पिछले पांच लेनदेन की जानकारी।
3. आप अपना पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं।
4. पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं।
5. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता ले सकते हैं।
ईपीएफओ की सेवाएं वॉट्सऐप पर लेना चाहते हैं तो आपको +91 87964 41800 अपने मोबाइल में सेव करना होगा। आप नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ईपीएफओ वॉट्सऐप सर्विस से जुड़ सकते हैं।
नंबर या क्यूआर कोड के माध्यम से ईपीएफओ वॉट्सऐप सर्विस से जुड़ जाने के बाद आप पीएफ के बारे में जानकारियां ले सकते हैं। ध्यान रहे कि ईपीएफओ कोई भी जानकारी देने से पहले ओटीपी से आपकी और आपके खाते की पहचान सुनिश्चित करता है। बहरहाल, कोई भी जानकारी लेने का तरीका जान लीजिए।
1. ईपीएफओ वॉट्सऐप नंबर पर Hi लिखकर सेंड करें। आपके सामने भाषा चुनने का विकल्प आ जाएगा।
2. आप जिस भाषा में सहज हैं, उस भाषा का चुनाव करें।
3. आपको बैलेंस चेक, अंतिम पांच ट्रांजैक्शन, पासबुक डाउनलोड आदि में जो भी जानकारी चाहिए, उसका चुनाव करें।
4. सर्विस सेलेक्ट करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी से वेरिफाई करें।
5. अगर आपके एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट हैं तो जिस अकाउंट की जानकारी चाहिए, उसका चुनाव करें।
6. अकाउंट चुनते ही आपकी मांगी गई जानकारी मिल जाएगी।
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर रविवार को इनएक्टिव ईपीएफ अकाउंट्स के पात्र मामलों में स्वत: निपटान की सुविधा भी शुरू कर दी। इसके तहत आधार से सत्यापित ऐसे निष्क्रिय ईपीएफ खातों के अंशधारकों को अलग से दावा आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिनमें 1,000 रुपये तक की राशि जमा है।
मंत्रालय के अनुसार, ईपीएफओ पहचान और बैंक खाते का निर्धारित सत्यापन करने के बाद पात्र खातों का निपटान अपने आप शुरू करेगा। इससे पात्र लाभार्थियों को उनकी बकाया राशि ट्रांसफर की जा सकेगी। इस सुविधा से करीब एक लाख खातों को लाभ मिलने का अनुमान है, जिनमें कुल पांच करोड़ रुपये जमा हैं।
मंत्री मांडविया ने कहा कि संगठन के प्रति लोगों का भरोसा इस बात से जाहिर होता है कि आठ करोड़ से अधिक सदस्यों के योगदान से इसके पास 32 लाख करोड़ रुपये का फंड जमा हुआ है। यह ईपीएफओ के कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से संभव हुआ है।
केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से ईपीएफओ के 75वें वर्ष में प्रवेश करने से पहले कामगारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों में नई पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने बदलते समय के अनुरूप खुद को ढालने, चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने और प्रक्रियाओं में सुधार करते रहने पर जोर दिया।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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