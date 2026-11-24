Gold Purity Test: सोने का भाव इस वर्ष 30% से अधिक गिर गया है। ऐसे में सोना खरीदने के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। विशेषज्ञ भी सोने में निवेश की सलाह दे रहे हैं। इस बीच दैनिक भास्कर की एक खबर ने सोने के प्रति मन में आशंका पैदा कर दी है। खबर में बताया गया था कि शुद्धता की जांच करने वाली मशीन भी सोने में रेनियम की मिलावट को नहीं पकड़ पाई।
रेनियम एक दुर्लभ, चांदी-जैसे भूरे रंग का धात्विक तत्व है, जिसका रासायनिक प्रतीक Re और परमाणु क्रमांक 75 है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एयरोस्पेस के पुर्जे, उच्च तापमान पर काम करने वाले मिश्र धातु और उत्प्रेरक जैसे विशेष औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। अपने भौतिक गुणों के कारण यह सोने में मिलावट करने की कथित तकनीक से भी जुड़ा हुआ माना जाता है।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सोने में मिलने के बाद गोल्ड प्योरिटी टेस्ट करने वाली मशीन की पकड़ में भी नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ग्राहक के रूप में आप जब सोना खरीदने जाएं तो किन धोखाधड़ी से बचने के लिए किन-किन बातों का ख्याल रख सकते हैं। आइए सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने वाले कुछ तरीकों को जानते हैं।
सबसे पहले सोने पर बीआईएस का लोगो और हॉलमार्क की जांच करें। यह भी देखें कि अगर जूलर सोने को 22 कैरेट का बता रहा है तो क्या जूलरी पर कहीं 22K916 लिखा है। यह चेक करने के लिए बीआईएस केयर ऐप की मदद लें। सोने पर लिखे छह अंकों-अक्षरों के आईडी कोड को बीआईएस केयर ऐप में डालें। वहां सोने के बारे में सभी जानकारियां मिल जाएंगी।
दूसरी बात ये कि जूलर ने जितना कैरेट का और जितने वजन का सोना बताया है, वह पर्ची पर जरूर लिखवाएं। जीएसटी बचाने के लिए कच्चा बिल नहीं लें, बिल्कुल ऑरिजिनल बिल की ही लें।
तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उसी जूलर से सोना खरीदें जो भरोसेमंद हो और जो सोने की शुद्धता की विस्तृत जानकारी खुद से देता हो, ना कि पूछने पर बताता हो। अगर आपको थोड़ा भी संदेह हो तो सोना खरीदने जैसा बड़ा फैसला नहीं लें।
चौथी बड़ी बात कि अगर सतर्कता से सोना खरीदने के बाद भी आपके मन में आशंका हो तो बीआईएस से मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर से सोने की शुद्धता की जांच करवाएं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि दुकानदार के पास शुद्धता की जांच वाली मशीन को लेकर दैनिक भास्कर की खबर आ चुकी है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.