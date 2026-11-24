Gold Purity Test: सोने का भाव इस वर्ष 30% से अधिक गिर गया है। ऐसे में सोना खरीदने के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। विशेषज्ञ भी सोने में निवेश की सलाह दे रहे हैं। इस बीच दैनिक भास्कर की एक खबर ने सोने के प्रति मन में आशंका पैदा कर दी है। खबर में बताया गया था कि शुद्धता की जांच करने वाली मशीन भी सोने में रेनियम की मिलावट को नहीं पकड़ पाई।
रेनियम एक दुर्लभ, चांदी-जैसे भूरे रंग का धात्विक तत्व है, जिसका रासायनिक प्रतीक Re और परमाणु क्रमांक 75 है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एयरोस्पेस के पुर्जे, उच्च तापमान पर काम करने वाले मिश्र धातु और उत्प्रेरक जैसे विशेष औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। अपने भौतिक गुणों के कारण यह सोने में मिलावट करने की कथित तकनीक से भी जुड़ा हुआ माना जाता है।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सोने में मिलने के बाद गोल्ड प्योरिटी टेस्ट करने वाली मशीन की पकड़ में भी नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ग्राहक के रूप में आप जब सोना खरीदने जाएं तो किन धोखाधड़ी से बचने के लिए किन-किन बातों का ख्याल रख सकते हैं। आइए सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने वाले कुछ तरीकों को जानते हैं।
सबसे पहले सोने पर बीआईएस का लोगो और हॉलमार्क की जांच करें। यह भी देखें कि अगर जूलर सोने को 22 कैरेट का बता रहा है तो क्या जूलरी पर कहीं 22K916 लिखा है। यह चेक करने के लिए बीआईएस केयर ऐप की मदद लें। सोने पर लिखे छह अंकों-अक्षरों के आईडी कोड को बीआईएस केयर ऐप में डालें। वहां सोने के बारे में सभी जानकारियां मिल जाएंगी।
दूसरी बात ये कि जूलर ने जितना कैरेट का और जितने वजन का सोना बताया है, वह पर्ची पर जरूर लिखवाएं। जीएसटी बचाने के लिए कच्चा बिल नहीं लें, बिल्कुल ऑरिजिनल बिल की ही लें।
तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उसी जूलर से सोना खरीदें जो भरोसेमंद हो और जो सोने की शुद्धता की विस्तृत जानकारी खुद से देता हो, ना कि पूछने पर बताता हो। अगर आपको थोड़ा भी संदेह हो तो सोना खरीदने जैसा बड़ा फैसला नहीं लें।
चौथी बड़ी बात कि अगर सतर्कता से सोना खरीदने के बाद भी आपके मन में आशंका हो तो बीआईएस से मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर से सोने की शुद्धता की जांच करवाएं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि दुकानदार के पास शुद्धता की जांच वाली मशीन को लेकर दैनिक भास्कर की खबर आ चुकी है।