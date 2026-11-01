Fake E-Challan Scam: आपका ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तुरंत भरें… ऐसे SMS से रहें सतर्क! लग सकता है लाखों का चूना

मंगलुरु सिटी पुलिस ने फर्जी ई-चालान संदेशों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। लिंक या APK फाइल पर क्लिक करने से निजी जानकारी और बैंक खाते खतरे में पड़ सकते हैं। चालान की पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट या ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से करें।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड1 Nov 2026, 04:10 PM IST
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ई- चालान के मैसेज में दिए लिंक पर न करें क्लिक
ई- चालान के मैसेज में दिए लिंक पर न करें क्लिक

Traffic E-Challan Fraud: अगर आपके मोबाइल पर ट्रैफिक चालान कटने और उसे भरने के लिए मैसेज आया है और उसमें कोई लिंक दिया है, तो अलर्ट हो जाइए। इन दिनों साइबर ठग फर्जी चालान के जरिए बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलुरु सिटी पुलिस ने वाहन मालिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।ि

10 महीने में 44 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी

मंगलुरु पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने लोगों को आगाह करते हुए बताया कि साइबर ठग मोबाइल या अन्य डिवाइस पर लिंक और APK फाइल भेज रहे हैं। इन मैसेज में दावा किया जाता है कि वाहन का ट्रैफिक चालान लंबित है और उसका भुगतान तुरंत करना होगा। चालान को भरने के लिए जैसे ही लोग लिंक पर क्लिक करते हैं, तो इसके बाद साइबर ठगों के पास आपकी निजी जानकारी पहुंच जाती है।पुलिस के मुताबिक, इस साल के शुरुआती 10 महीनों में इस तरह की धोखाधड़ी के 8 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में लोगों को 44 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

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कैसे पता करें कि चालान का मैसेज असली है या नकली?

अगर आपको ट्रैफिक चालान से जुड़ा कोई मैसेज मिलता है, तो घबराकर उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा।

  • सबसे पहले सरकारी ई-चालान पोर्टल https://echallan.parivahan.nic.in पर जाएं।
  • यहां वाहन नंबर या मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
  • अपने वाहन के खिलाफ लंबित चालान की जानकारी चेक करें।
  • अगर कोई चालान बकाया है, तो उसका भुगतान इसी आधिकारिक पोर्टल के जरिए करें।

SMS पर चालान आए तो क्या करें?

मंगलुरु पुलिस ने सलाह दी है कि अगर SMS या WhatsApp के जरिए मिले ई-चालान मिलने पर उसके लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक न करें। अगर आपको जरा सा भी संदेह हो, तो तुरंत नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर इसकी जानकारी दें। इसके अलावा अगर चालान का नोटिस डाक के जरिए मिला है, तो जुर्माने का भुगतान आधिकारिक Karnataka One/Mangalore One वेबसाइट या नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर किया जा सकता है।

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साइबर ठगी के बचने के लिए भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

  • अनजान नंबर से आई किसी भी APK फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल न करें।
  • संदिग्ध SMS और WhatsApp लिंक पर क्लिक करने से बचें।
  • किसी अनजान लिंक पर बैंक अकाउंट, ATM या डेबिट कार्ड की जानकारी साझा न करें।
  • ई-चालान के नाम पर मांगे जाने पर भी किसी के साथ OTP साझा न करें।
  • किसी भी संदिग्ध मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता जांचें।

फर्जी मैसेज की यहां करें शिकायत

मंगलुरु पुलिस ने कहा है कि ई-चालान भुगतान से जुड़े किसी भी संदिग्ध मैसेज की पुष्टि के लिए लोग पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए मंगलुरु सिटी पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 0824-2220823 पर संपर्क कर सकते हैं।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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