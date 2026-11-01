Fake E-Challan Scam: आपका ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तुरंत भरें… ऐसे SMS से रहें सतर्क! लग सकता है लाखों का चूना

Traffic E-Challan Fraud: अगर आपके मोबाइल पर ट्रैफिक चालान कटने और उसे भरने के लिए मैसेज आया है और उसमें कोई लिंक दिया है, तो अलर्ट हो जाइए। इन दिनों साइबर ठग फर्जी चालान के जरिए बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलुरु सिटी पुलिस ने वाहन मालिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।ि
मंगलुरु पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने लोगों को आगाह करते हुए बताया कि साइबर ठग मोबाइल या अन्य डिवाइस पर लिंक और APK फाइल भेज रहे हैं। इन मैसेज में दावा किया जाता है कि वाहन का ट्रैफिक चालान लंबित है और उसका भुगतान तुरंत करना होगा। चालान को भरने के लिए जैसे ही लोग लिंक पर क्लिक करते हैं, तो इसके बाद साइबर ठगों के पास आपकी निजी जानकारी पहुंच जाती है।पुलिस के मुताबिक, इस साल के शुरुआती 10 महीनों में इस तरह की धोखाधड़ी के 8 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में लोगों को 44 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
अगर आपको ट्रैफिक चालान से जुड़ा कोई मैसेज मिलता है, तो घबराकर उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा।
मंगलुरु पुलिस ने सलाह दी है कि अगर SMS या WhatsApp के जरिए मिले ई-चालान मिलने पर उसके लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक न करें। अगर आपको जरा सा भी संदेह हो, तो तुरंत नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर इसकी जानकारी दें। इसके अलावा अगर चालान का नोटिस डाक के जरिए मिला है, तो जुर्माने का भुगतान आधिकारिक Karnataka One/Mangalore One वेबसाइट या नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर किया जा सकता है।
मंगलुरु पुलिस ने कहा है कि ई-चालान भुगतान से जुड़े किसी भी संदिग्ध मैसेज की पुष्टि के लिए लोग पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए मंगलुरु सिटी पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 0824-2220823 पर संपर्क कर सकते हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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