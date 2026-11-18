Daughter Family Pension Eligibility: केंद्रीय सरकार के लिए नौकरी करने वाले किसी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स की मौत हो जाती है, तो उसकी फैमिली को गुजारा भत्ता के लिए पेंशन दी जाती है। हालांकि काफी बार लोगों के मन में सवाल होता है कि परिवार में तो बहुत लोग होते है, तो फैमिली पेंशन का असली हकदार कौन होता है? हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने बताया कि परिवार के किन सदस्यों को फैमिली पेंशन मिल सकती है और इसके लिए आय व आर्थिक निर्भरता की शर्तें क्या हैं। आइए फैमिली पेंशन के नियम के बारे में जानते हैं।
सरकार के स्पष्ट किया कि फैमिली पेंशन के नियमों में ₹9,000 की राशि को कुछ परिवार के सदस्यों की पात्रता तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पात्र लोगों को हर महीने ₹9,000 पेंशन मिलेगी। कुछ आश्रित सदस्यों की अपनी कमाई अगर न्यूनतम फैमिली पेंशन यानी ₹9,000 प्रति महीने और उस पर मिलने वाली महंगाई राहत (DR) से कम है, तो वे फैमिली पेंशन पाने के पात्र हो सकते हैं। हालांकि, कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को फैमिली पेंशन के लिए किसी आय सीमा का पालन नहीं करना होगा।
फैमिली पेंशन के नियम थोड़े अलग हैं। सरकारी नियमों के तहत अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन पाने की पात्र हो सकती है। हालांकि, इसके लिए उसे कुछ शर्तों का पालन करना होगा। बेटी की आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी माता-पिता पर आर्थिक रूप से निर्भरता भी देखी जाती है।
दिव्यांग बच्चों के लिए भी फैमिली पेंशन का प्रावधान है। अगर बच्चा निर्धारित नियमों के तहत पात्र है और अपनी कमाई से जीवन चलाने में सक्षम नहीं है, तो उसे फैमिली पेंशन मिल सकती है। ऐसे मामलों में दिव्यांगता और आय से जुड़े नियमों को ध्यान में रखा जाता है। कुछ परिस्थितियों में दिव्यांग भाई-बहन भी फैमिली पेंशन के पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने फैमिली पेंशन के लिए एक क्रम तय किया है। आमतौर पर सबसे पहले मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी को फैमिली पेंशन मिलती है।अगर पति या पत्नी पात्र नहीं हैं या उनका निधन हो गया है, तो नियमों के मुताबिक पात्र बच्चों और अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों को पेंशन मिल सकती है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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