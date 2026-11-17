Bank FD Interest Rates: अगर आप भी शेयर बाजार के रिस्क से दूर निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए FD सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसमें एक तय समय में बिना रिस्क के अधिक ब्याज मिलनता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपये है, तो चलिए जानते हैं कि आपको इस महीने किस बैंक में FD करवाने पर ज्यादा ब्याज मिलेगा।
नवंबर महीने में कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको बड़े बैंकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज दे सकते हैं। वहीं, बड़े निजी बैंकों में अधिकतम ब्याज दर करीब 6.60 से 6.80 फीसदी के आसपास है।
पैसाबाजार के आंकड़ों के अनुसार, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक FD पर अधिकतम 8.25 फीसदी ब्याज दे रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये दर 8.10 फीसदी तक है। अगर आप 1 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो आपको मोटा ब्याज मिल सकता है। आइए कैलकुलेशन समझते हैं।
|बैंक
|अधिकतम ब्याज दर
|1 लाख पर अनुमानित सालाना ब्याज
|सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक
|8.25%
|₹8,250
|उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
|8.10%
|₹8,100
|उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
|8.10%
|₹8,100
|कोटक महिंद्रा बैंक
|6.80%
|₹6,800
|HDFC बैंक
|6.60%
|₹6,600
|एक्सिस बैंक
|6.60%
|₹6,600
|ICICI बैंक
|6.60%
|₹6,600
|SBI
|6.45%
|₹6,450
नोट: ये एक साल के लिए दरों के आधार पर किया गया सांकेतिक ब्याज का हिसाब है। संबंधित बैंक की अधिकतम दर जरूरी नहीं कि एक साल की FD पर लागू हो। इसलिए एफडी करवाने से पहले बैंक से पूरी जानकारी ले लीजिए।
अगर आप बैंक FD के बजाय पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में पैसा लगाते हैं, तो वहां भी आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस की पांच साल की NSC योजना पर 7.70 फीसदी और पांच साल की टाइम डिपॉजिट पर 7.50 फीसदी ब्याज मिलता है। 1 लाख रुपये पर सालाना दर के हिसाब से इसका सांकेतिक ब्याज क्रमशः 7,700 रुपये और 7,500 रुपये बैठता है।
|स्मॉल फाइनेंस बैंक
|सामान्य कमर्शियल बैंक
|छोटे कारोबारियों, किसानों और कम आय वाले लोगों को बैंकिंग सुविधा देना।
|आम लोगों से लेकर बड़े कारोबार और कॉरपोरेट को बैंकिंग सेवाएं देना।
|छोटे किसान, MSME, छोटे कारोबारी और कम आय वाले परिवार इनके प्रमुख ग्राहक हैं।
|वेतनभोगी, आम नागरिक, कंपनियां और बड़े कारोबारी इनके ग्राहक हैं।
|कुल ANBC का कम से कम 75% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देना जरूरी है।
|कुल ANBC का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देना जरूरी है।
|कुल लोन पोर्टफोलियो का कम से कम 50% हिस्सा ₹25 लाख तक के लोन का होना चाहिए।
|छोटे लोन से लेकर हजारों करोड़ रुपये तक के बड़े लोन दे सकते हैं।
|FD पर अक्सर ज्यादा ब्याज देते हैं, लेकिन सेवाओं का दायरा सीमित होता है।
|FD पर तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दे सकते हैं, लेकिन वित्तीय सेवाओं का दायरा व्यापक होता है।
बता दें कि FD चुनते समय केवल ब्याज दर को देखना सही फैसला नहीं हो सकता है। हमेशा निवेशक को बैंक की विश्वसनीयता, निवेश की अवधि, समय से पहले पैसा निकालने पर लगने वाला जुर्माना और टैक्स जैसे पहलुओं को भी समझना चाहिए।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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