आज सोने चांदी का भाव 11 नवंबर 2026: क्या भाई दूज के दिन गिरा सोने का रेट? जानिए दिल्ली-मुंबई में 24-22 कैरेट का भाव

22 Carat Gold Rate 11 November: भाई दूज पर सोना-चांदी खरीदने वालों को कल से अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। 11 नवंबर की सुबह MCX और घरेलू बाजार, दोनों में कीमती धातुओं के भाव में तेजी दर्ज की गई। आइए जानते हैं आज देशभर में सोने-चांदी का कीमत

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड11 Nov 2026, 12:44 PM IST
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दिल्ली में आज सोने-चांदी का भाव
दिल्ली में आज सोने-चांदी का भाव

Gold and Silver Rates Today: अगर आज भाई दूज के दिन सोना-चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको कल की अपेक्षा ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। आज घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज बुधवार (11 नवंबर) की सुबह सोने और चांदी दोनों ही कीमती मेटल में मजबूती देखी जा रही है। वहीं घरेलू बाजार में भी आज सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आइए आज 11 नवंबर को देशभर में सोने-चांदी का भाव जानते हैं।

IBJA के सोने के खुदरा बिक्री भाव (PM) –11 नवंबर 2026

सोने की शुद्धताभाव ( प्रति ग्राम)
24 कैरेट (999) 14,081
22 कैरेट 13,743
20 कैरेट 12,532
18 कैरेट 11,405
14 कैरेट 9,082

नोट: ऊपर दिए गए भाव प्रति ग्राम हैं। इसके अलावा इन कीमतों में 3% GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं। इसलिए सुनार से बिल का फाइनल अमाउंट जरूर पूछ लें।

दिल्ली-मुंबई में सोने-चांदी का भाव

आज 11 नवंबर 2026 को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,41,460 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,29,672 प्रति 10 ग्राम रही। वहीं, दिल्ली में चांदी का भाव 1,86,250 प्रति किलोग्राम रहा। मुंबई की बात करें, तो यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,560 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,763 प्रति 10 ग्राम रहा। मुंबई में चांदी की कीमत 1,86,370 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है।

दिल्ली-मुंबई समेत देशभर के बड़े शहरों में 11 नवंबर को सोने-चांदी का भाव- Gold Silver Rate 11 November 2026

शहर24 कैरेट सोना ( /10 ग्राम)22 कैरेट सोना ( /10 ग्राम)चांदी ( /किलो)
नई दिल्ली 1,41,460 1,29,672 1,86,250
मुंबई 1,41,560 1,29,763 1,86,370
बेंगलुरु 1,41,810 1,29,993 1,86,570
कोलकाता 1,41,370 1,29,589 1,86,120
हैदराबाद 1,41,790 1,29,974 1,86,670
चेन्नई 1,41,970 1,30,139 1,86,910

निवेश मंच मुड्रेक्स के प्रमुख क्वांट विश्लेषक अक्षत सिद्धांत ने कहा कि अमेरिका के मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़े जारी होने से पहले कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई की चिंताएं कम हुई हैं। इसके चलते पिछले कारोबारी सत्र में एक प्रतिशत की बढ़त के बाद सोना 4,100 डॉलर प्रति औंस के आसपास बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने की दिशा में प्रगति की उम्मीदों के बीच मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का भाव 2.72 डॉलर यानी तीन प्रतिशत गिरकर 89.85 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया।कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई संबंधी कुछ चिंताएं कम हुई हैं, हालांकि डॉलर और वैश्विक सर्राफा बाजार में उतार-चढ़ाव का असर निकट अवधि में सोने की कीमतों पर बना हुआ है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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