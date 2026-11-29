Gold Rate Today in Delhi: शादी के सीजन का आगाज हो गया है और अगले महीने देशभर में लाखों शादियां होने वाली है। इन शादियों में देने के लिए या फिर खुद के लिए अगर आप आज गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, तो एक बार आज 29 नवंबर के गोल्ड के रेट पर नजर डाल लें। आज यानी 29 नवंबर को देशभर में सोने-चांदी के दाम स्थिर हैं। हालांकि बीते 10 दिनों में सोने के दाम में काफी उठापटक देखने को मिली है। आइए जानते हैं आज क्या चल रहा है सोने का भाव
|सोने की शुद्धता
|प्रति ग्राम कीमत
|फाइन गोल्ड (999)
|₹12,630
|22 कैरेट
|₹12,327
|20 कैरेट
|₹11,241
|18 कैरेट
|₹10,230
|14 कैरेट
|₹8,146
आज 29 नवंबर को दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,28,010 रुपये है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,17,350 रुपये चल रही है। वहीं, 18 कैरेट सोने के लिए ग्राहकों को 96,040 रुपये खर्च करने होंगे। दूसरी ओर, मुंबई में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,860 रुपये है। यहां 22 कैरेट गोल्ड का भाव 1,17,200 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 95,890 रुपये है।
|शहर
|24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव
|22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव
|18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव
|दिल्ली
|₹1,28,010
|₹1,17,350
|₹96,040
|मुंबई
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,890
|कोलकाता
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,890
|चेन्नई
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,900
|बेंगलुरू
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,890
|हैदराबाद
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,890
|लखनऊ
|₹1,28,010
|₹1,17,350
|₹96,040
|पटना
|₹1,27,910
|₹1,17,250
|₹95,940
|जयपुर
|₹1,28,010
|₹1,17,350
|₹96,040
|अहमदाबाद
|₹1,27,910
|₹1,17,250
|₹95,940
बता दें कि शुक्रवार को सोने की 3,100 रुपये बढ़कर 1,30,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं, चांदी का भाव भी 9 प्रतिशत की जोरदार बढ़त के साथ 13,500 रुपये उछलकर 1,63,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था। वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं की दाम में बड़ी तेजी का असर घरेलू बाजार पर पड़ा।
सोने के दाम में आई तेजी पर दुबई स्थित ऑनलाइन मल्टी-एसेट ब्रोकर टिकमिल की शोध एवं बाजार विश्लेषण प्रमुख (पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका) रानिम तुर्फा ने कहा कि सोने और चांदी की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अनुरूप तेजी आई है। हालांकि, पिछले एक महीने में रुपये की मजबूती से आयातित सोने की घरेलू लागत कम हुई है, जिससे घरेलू कीमतों में गिरावट को बढ़ावा मिला।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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