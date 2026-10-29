आज सोने चांदी का भाव 29 अक्टूबर 2026: क्या करवा चौथ पर सस्ता हुआ सोना? जानिए दिल्ली, मुंबई में 24-22 कैरेट गोल्ड का भाव

Karwa Chauth Gold Rate Today 2026: आज देशभर में करवाचौथ का पर्व मनाया जा रहा है। इस खास दिन अगर आप पत्नी को सोने का कोई गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। आज करवा चौथ के दिन भी देशभर में गोल्ड और सिल्वर के रेट में गिरावट देखने को मिली है। आइए जानते हैं आज 29 अक्टूबर को देशभर में 24, 22 कैरेट गोल्ड का भाव कितना चल रहा है।
|सोने की शुद्धता
|प्रति ग्राम कीमत
|फाइन गोल्ड (999)
|₹14,214
|22 कैरेट (22 KT)
|₹13,873
|20 कैरेट (20 KT)
|₹12,651
|18 कैरेट (18 KT)
|₹11,514
|14 कैरेट (14 KT)
|₹9,168
नोट- ये दरें IBJA से ली गई है और ये प्रति ग्राम गोल्ड के दाम हैं। इनमें 3% GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं।
आज करवा चौथ के मौके पर दिल्ली के मुकाबले मुंबई में सोना महंगा बिक रहा है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत1,43,530 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि मुंबई में यही सोना 1,43,780 रुपये में मिल रहा है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 250 रुपये सस्ता है। वहीं, 22 कैरेट सोने की बात करें तो दिल्ली में 10 ग्राम का भाव 1,31,569 रुपये और मुंबई में 1,31,798 रुपये है। इस तरह 22 कैरेट सोना भी दिल्ली में 229 रुपये सस्ता बिक रहा है।
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|चांदी 999 (1 किलो)
|नई दिल्ली
|₹1,43,530
|₹1,31,569
|₹1,92,800
|मुंबई
|₹1,43,780
|₹1,31,798
|₹1,93,130
|बेंगलुरु
|₹1,43,890
|₹1,31,899
|₹1,93,280
|कोलकाता
|₹1,43,590
|₹1,31,624
|₹1,92,870
|हैदराबाद
|₹1,44,010
|₹1,32,009
|₹1,93,430
|चेन्नई
|₹1,44,310
|₹1,32,284
|₹1,94,010
बता दें कि वायदा कारोबार में गुरुवार को सोने की कीमत 102 रुपये बढ़कर 1,43,807 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने का अनुबंध 102 रुपये यानी 0.07 प्रतिशत बढ़कर 1,43,807 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसमें कुल 811 लॉट का कारोबार हुआ। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के वायदा भाव में गिरावट दर्ज की गई। न्यूयॉर्क में सोने का वायदा भाव 0.58 प्रतिशत गिरकर 4,043.77 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।
वहीं सुकडन फाइनेंशियल तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, शॉर्ट टर्म गिरावट के बाद साल 2027 की शुरुआत में कीमती धातुओं में फिर से तेजी लौट सकती है। रिपोर्ट में कहा गया जनवरी में सोने में रिकवरी देखने को मिल सकती है और ये 4,200 से 4,300 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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