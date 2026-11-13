सोने की कीमतों में गिरावट का दिखा असर, धनतेरस-दिवाली पर 30% बढ़ी गोल्ड की खरीदारी

सोने की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई से आई गिरावट का असर धनतेरस और दिवाली के दौरान खरीदारी पर देखने को मिला। कीमतें कम होने से भारतीय उपभोक्ताओं ने इस साल त्योहारों पर जमकर सोना और चांदी खरीदी।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले सोने की खरीदारी में मात्रा के हिसाब से 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी की खरीद 10 फीसदी बढ़ी। ज्वेलरी कारोबारियों का कहना है कि इससे आने वाले शादी के सीजन से पहले बाजार में मांग सुधरने के संकेत मिले हैं।

IBJA के अनुमान के मुताबिक, इस साल धनतेरस और दिवाली के दौरान लोगों ने करीब 52 टन सोना खरीदा, जिसकी कुल कीमत लगभग 72,000 करोड़ रुपये रही। वहीं, इस दौरान 300 टन चांदी की खरीदारी हुई, जिसका मूल्य करीब 5,400 करोड़ रुपये आंका गया।

1. सोने की कीमतों में गिरावट से बढ़ी खरीदारी सोने की कीमतों में करीब 1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर से गिरकर लगभग 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आने से खरीदारों की बाजार में वापसी हुई। इसके अलावा नवंबर के मध्य से शुरू होकर मार्च तक चलने वाले शादी के सीजन के लिए लोगों ने पहले से ही सोने की खरीदारी शुरू कर दी।

IBJA के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने इकॉनोमिक टाइम्स को बताया कि इस साल धनतेरस और दिवाली पर ज्वेलर्स का कारोबार अच्छा रहा है। मेहता के मुताबिक, बाजार में सोने की खरीदारी की रुकी हुई मांग अब सामने आ रही है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद कई उपभोक्ताओं ने खरीदारी टाल दी थी।

उन्होंने कहा कि लोग पहले कीमती धातुओं से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब कीमतों में गिरावट और भविष्य में फिर तेजी आने की संभावना को देखते हुए खरीदार बाजार में लौटे हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट के बाद भी सोने की कीमतों में आगे बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी भी सोने की खरीदारी जारी है।

2. धनतेरस और दिवाली के समय ने भी बढ़ाई मांग इस साल त्योहारों की तारीखों का भी ज्वेलरी कारोबार को फायदा मिला। धनतेरस 6 नवंबर और दिवाली 8 नवंबर को मनाई गई। दोनों त्योहार महीने की शुरुआत में पड़े। इस समय आमतौर पर नौकरीपेशा लोगों के खाते में सैलरी आती है और उन्हें त्योहार का बोनस भी मिलता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा कि इससे बाजार में नकदी का प्रवाह अच्छा रहा और लोगों ने उत्साह के साथ खरीदारी की। पिछले चार से छह महीनों में सोने की कीमतें भी तुलनात्मक रूप से कम रही हैं, जिससे खरीदारी को बढ़ावा मिला।

चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक सोने की बिक्री की मात्रा में करीब 50 फीसदी की गिरावट आई थी। इसकी प्रमुख वजह सोने की ऊंची कीमतें, आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोना खरीदने से बचने की अपील को माना गया।

3. सोने ने कुछ सालों में दिया शानदार रिटर्न कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में सोने ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। साल 2023 में सोने की कीमत करीब 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो 2024 में बढ़कर 80,000 रुपये हो गई।

साल 2025 में इसकी कीमत 1.15 लाख से 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। इस साल धनतेरस और दिवाली के दौरान सोना करीब 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी की कीमतों में भी इस दौरान अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

बेंगलुरु के सी कृष्णैया चेट्टी ज्वेलर्स की ओर से आठ साल के कारोबार के विश्लेषण में सामने आया कि इस साल त्योहारों के दौरान सोने की बिक्री की मात्रा पिछले एक दशक में तीसरे सबसे ऊंचे स्तर पर रही। खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें करीब 10 फीसदी ज्यादा होने के बावजूद लोगों ने जमकर खरीदारी की।